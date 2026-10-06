https://ukraina.ru/20261006/separatizm-v-pomosch-trampu-kanadu-zhdut-dva-referenduma-o-razvale-strany-1083641090.html

Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны

Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны - 06.10.2026 Украина.ру

Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны

Жадному до чужих земель, в которых он видит США, президенту этой страны Дональду Трампу вполне прогнозировано вставили неприятный визуальный пистон. Прямо на... Украина.ру, 06.10.2026

2026-10-06T15:16

2026-10-06T15:16

2026-10-06T15:16

канада

сша

ссср

дональд трамп

марк карни

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владимир скачко

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Жадному до чужих земель, в которых он видит США, президенту этой страны Дональду Трампу вполне прогнозировано вставили неприятный визуальный пистон. Прямо на берегу озера, которое Трамп уже назвал "Америка", канадцы установил огромную вывеску "Озеро Онтарио, сейчас и навсегда".Причем распорядился сделать это на берегу переименованного Трампом озера премьер одноименной провинции Даг Форд. Чтобы напомнить Трампу: "Для нас это всегда было и навсегда останется озером Онтарио. Президент Трамп может называть его как угодно, но могу вам сказать: весь остальной мир всегда будет называть его озером Онтарио".Но и для Трампа, который уже даже плясал свой знаменитый танец в честь переименования, еще не все потеряно. На его стороне может выступить извечный сепаратизм, который играет не решающую, но большую роль в канадской политике. И который Трамп при желании может поддержать всем, что у него имеется. А канадцы хоть и демонстративные патриоты, но что они скажут, если их поманят долларом? Многими долларами…А Трампу в случае чего есть на кого рассчитывать в Канаде, и кого из ее провинций подбивать на выход из страны, соблазняя суверенитетом и независимостью.Во-первых, в прошедший понедельник на местных выборах во франкоязычном Квебеке победила сепаратистская "Партия Квебека" (ПК) во главе с 49-летним бывшим юристом Полем Сен-Пьером Пламондоном. А он, как известно, обещает провести референдум о выходе Квебека из состава Канады.Это серьезное заявление, чреватое большими неприятностями для официальной Оттавы. В Канаде уже состоялись два подобных референдума – в 1980 и 1995 годах. И только малые доли процента уберегли единство Канады. Если в 1980 году за целостность страны проголосовало 59,56% голосовавших, то в 1995-м – только 50,58 %, а за отделение высказалось 49,42 %."Партия Квебека" Пламондона не разыгрывала тему референдума на этих выборах, напирая больше на социально-экономические проблемы и провинции, и всей Канады. Более того, сам Пламондон заявил, что поднимет этот вопрос, когда Трамп покинет Белый дом в 2028 году. Мешает главе ПК и то, что его партия не получила необходимого большинства в парламенте провинции, состоящего из 127 депутатов. У ПК 59 мандатов, а нужно 64.Но что будет, если в парламенте Квебека оппозиция поддержит ПК и домажет ей недостающие голоса, а Трамп останется или начнет сманивать квебекцев американскими преференциями? Сложный, но актуальный вопрос.В 1995 году я как журналист работал в Канаде на том самом референдуме. И видел ликующие толпы сторонников отделения Квебека, которые были уверены в своей победе. А потом наблюдал такое же ликование противников референдума. Обе толпы трудно было различить.Но так же точно трудно было отделаться от мысли, что кто-то просто недоработал в пропаганде идеи и вербовке адептов развала Канады. Не хватило самой малости для развала страны, которая тогда считалась едва ли не витриной капиталистического мира по высочайшему уровню жизни и обеспеченности граждан. Актуальный вопрос для нищей, изнывающей от шоковой терапии и бедности Украины и для многих других полуразваленных стран тоже буквально висел в воздухе: "Чего же вам не хватает, хороняки?"Но чего-то не хватало. Франкоязычные канадцы были уверены, что их всячески притесняют окружающие со всех сторон англофоны. В первую очередь по французскому языку, которому-де не дают развиваться. И Канада действительно чуть не треснула пополам от реки Святого Лаврентия на юге до Гудзонова залива и Гудзонова пролива на севере.Сейчас Канада вольно или невольно объединена антиамериканскими настроениями из-за того, что Трамп объявил Канаде тарифную войну и ведет себя с нею совершенно бесцеремонно, грубо и оскорбительно. Но Трамп, не исключено, потому тотально и прессует Канаду тарифами, чтобы иметь возможность играть на ее раскол, соблазняя отдельные провинции снижением тарифного беремени. Мол, ничего личного, это бизнес. А канадцы умеют считать деньги, если что…Во-вторых, уже 19 октября 2026 года референдум об отделении от Канады проведет Альберта – главная нефтеносная провинция Канады. Точнее, это будет фактически плебисцит, необязательный для реализации. Решение об этом еще в мае текущего года приняла премьер провинции Даниэль Смит. В ответ на то, что в декабре 2025 года законодательное собрание Альберты разрешило собирать подписи под гражданской петицией об отделении провинции от Канады, которую поддержали 300 тысяч человек.И вот через несколько дней жителям Альберты предложат выбрать один из двух вариантов: сохранить нынешнее положение в составе Канады либо запустить официальную юридическую процедуру подготовки нового еще одного референдума – о выходе провинции из состава государства. Решения этого референдума уже будут обязательными к исполнению.Сторонники идеи отделения Альберты утверждают, что эта провинция вносит несоизмеримо больший по сравнению с другими регионами вклад в канадскую экономику. Провинция является крупным поставщиком нефти — разведанные запасы составляют 167 миллиарда баррелей, там добывают большую часть канадской нефти, доходы от которой распределяются между другими штаты. При этом в Альберте считают, что она не получает должной политической репрезентации и обжимается другими провинциями, так как не имеет выхода к морю и вынуждена сотрудничать с другими регионами, чтобы выйти на международный рынок.Сепаратисты на это и нажимают. Для Канады это очень серьезная угроза, учитывая тот факт, что в Альберте живут англофоны – основное население Канады.И если для Трампа Квебек – это просто геополитический раздражитель, которым он может третировать бросившего ему вызов премьер-министра Канады Марку Карни, то Альберта – это еще и, как говорили в одном сериале, любовь с интересом. Это нефть! И, ясное дело, близость к США, с которыми у провинции есть общая граница – в штате Монтана, через который идет весь экспорт Альберты в США. Штаты могут быть заинтересованы в природных ресурсах канадской провинции, поскольку ее запасы нефти в четыре раза превышают штатовские запасы.А сотрудничество налажено уже сейчас: Альберта отгружает нефть перерабатывающему заводу в Биллингсе в Монтане, а Монтана гонит в Альберту оборудование, запчасти и услуги для разработки нефтеносных песков. Местные жители могут увидеть в уходе под США реальную возможность в качестве их штата жить богаче.Кроме того, специалисты утверждают, что жители Альберты культурно и исторически ближе к американцам еще и потому, что являются потомками тех жителей Штатов, которые в свое время эмигрировали в Канаду от американских экономических невзгод и гражданской войны XIX века.И в администрации Трампа не просто намекали Альберте, что если не вся Канада, то уж точно провинция может тем самым новым штатом, о котором говорил нынешний президент США.Еще в январе текущего года газета Financial Times (FT) по ссылкой на свои источники сообщала, что представители Трампа тайно встречались с сепаратистами канадской Альберты. По данным газеты, лидеры "Проекта процветания Альберты" (ППА), группы крайне правых сепаратистов, которые стремятся к независимости провинции, уже трижды встречались с представителями Госдепа США в Вашингтоне с апреля прошлого года. И стороны, дескать, хотят договориться о кредите в размере 500 миллиардов долларов для финансирования провинции в случае одобрения референдума о ее независимости от Канады.Юрисконсульт ППА и участник указанных встреч Джефф Рат заявил FT: "США крайне заинтересованы в свободной и независимой Альберте". Еще бы! С такой-то нефтью!Министерство финансов США и офис премьер-министра Канады тогда отказались от комментариев. Но министр финансов США Скотт Бессент, зная о возможном проведении референдума о независимости провинции Альберта в Канаде, в интервью подкастеру Джеку Пособцу назвал Альберту "естественным партнером для США". И добавил: "У них отличные ресурсы. Жители Альберты – очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум о том, хотят ли они остаться в составе Канады или нет".И вот референдум уже на мази. Ждем результатов вложений, если они имели место.Кроме денег сепаратистам, развалу Канады могут потрафить и другие факторы. В первую очередь турбулентность и нестабильность западного мира. Если 30-40 лет назад всплеску сепаратизма способствовал развал стран социалистического лагеря – СССР, Югославии, Чехословакии, объединение ГДР с ФРГ, – то сейчас трясется Запад.Там многие регионы, во многих странах страдающие тягой к национальной идентичности, запросто могут пожелать спасения в своих новых государствах, обретших суверенитет и независимость. Как, например, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия в Объединенном королевстве Великобритании. Она запросто может стать жутко обрезанной и урезанной Мелкобританией со своим Лондоном, роль которого сузится до распоряжения небольшим районом. А Каталония в Испании? А Республика Сербская в Боснии и Герцеговине (БиГ)? А Фландрия в Бельгии, Нидерландах и Франции? А Тироль на границе Австрии и Италии? А западные и восточные земли с весси и осси в Германии?..Короче, есть где разгуляться сепаратизму в одной только Европе. Если основательно приложить руку и средства, чтобы себе на пользу использовать этот фактор.И Трамп, презирающий Европу и уничтожающий ее как политико-экономического конкурента, всегда имеет место для приложения своих преобразовательных позывов. Президент США, объявляя тарифные войны не только врагам, но и друзьям, вольно или невольно подкладывает бомбу под весь западный мир.Жесткая политика Трампа, правда, вызывает в мире жесткие же антиамериканизм и неприятие агрессивного империализма, тормозит сепаратистские проявления естественным патриотизмом. Но Трамп скоро уйдет. И если его сменщики подойдут к делу более сдержанно и осторожно, то все у них получится.Есть еще одно интересное наблюдение: при помощи культивации сепаратизма западный мир хотел бы развалить Россию на несколько государств. Продолжить, так сказать, тенденцию, заложенную при развале СССР. Но что-то пошло не так. Вот уж поистине: не рой яму другому, ибо можно самому в нее попасть. Просто не нужно Западу мешать на этом пути…

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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канада, сша, ссср, дональд трамп, марк карни, министерство финансов, мнения, весь скачко, владимир скачко