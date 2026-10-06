https://ukraina.ru/20261006/seans-razoblacheniya-novye-fakty-o-buchanskoy-rezne-izmenyat-khod-peregovorov-1083635906.html

Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?

Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров? - 06.10.2026 Украина.ру

Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?

Расследование событий в украинской Буче вышло на новый уровень - международный. Ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) обнародовала очень неудобные для киевского режима и британских режиссеров медийной провокации факты

2026-10-06T15:00

2026-10-06T15:00

2026-10-06T15:00

эксклюзив

оон

сергей лавров

россия

украина

буча

владимир зеленский

"азов"

вооруженные силы украины

давид арахамия

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Внезапно выяснилось, что далеко не все 500 погибших в киевском пригороде были "несчастными мирными жителями, которых российские солдаты расстреливали, как на сафари". Именно так описывали "бучанскую резню" в 2022 году все западные СМИ.Выяснилось, что на мемориальных стелах в честь погибших выбиты имена сотрудников СБУ и "азовцев"*, а вовсе не жителей Бучи? Имена 198 лиц, которые написаны на восьми стелах в киевском пригороде, не попадают в число "мирных жителей". Там указаны фамилии 57 военнослужащих, включая боевиков "Азова"* и еще 26 неофициальных участников военных действий."При анализе, удалось установить, что на табличках мемориала присутствуют как официальные военнослужащие Украины, так и неофициальные участники боевых действий", - подчеркнули эксперты GFCN. Исследователи выяснили, что 57 человек - это официальные военнослужащие Украины, ВСУ, СБУ, теробороны, полиции, Нацгвардии, "в том числе боевики националистического формирования "Азов". Еще 26 человек относятся к "неофициальным участникам боевых действий, которые нападали на военнослужащих ВС РФ с помощью коктейлей Молотова, взрывных устройств и другого оружия".Согласитесь, эти данные полностью меняют картину "бучанской резни", нарисованную англосаксами с целью разжигания войны Украины и России. Ведь события в Буче весной 2022 года стали поворотным моментом в российско-украинской конфликте, который кардинально изменил международное восприятие противостояния, обрушил дипломатические переговоры и вместо заключения мирного соглашения (на которое, по словам участника переговорной делегации Давида Арахамии, Киев готов был пойти), привел к четырехлетнему противостоянию. Переговоры Киева и Москвы на тот момент велись в Стамбуле и стороны спокойно обсуждали компромиссы в виде нейтрального статуса Украины и автономии Донбасса. Именно в этот момент в ситуацию вмешался тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, который убедил Владимира Зеленского "ничего не подписывать с РФ, а просто воевать". Сразу после этого случилась Буча: очень похоже, что этот кровавый спектакль был нужен британцам именно для блокировки процесса переговоров. А также для того, чтобы "повязать кровью" с этим преступлением и украинское руководство. Ведь до сегодняшнего дня никто не знал, что в провокации принимали участие сотрудники спецслужб и представители милитаристских отрядов - иначе что их имена делают на памятных мемориалах? Никто из представителей украинской власти ни разу публично не говорил о военных потерях в Буче: все выглядело как расправа исключительно над мирными стариками, женщинами, детьми. Просто калька с майданных провокаций 2014 года, где под маской "онижедетей" маскировались вполне половозрелые лбы, исповедующие националистическую идеологию и игравшие роль разжигателей протестов. Это сработало, и украинцы вместо мирных договоренностей начали требовать "отомстить за Бучу", вернуть все территории и вести войну до победного конца. А западные подстрекатели моментально использовали эти порывы для снятия табу на поставки тяжелого вооружения для ВСУ. До событий в Буче западные союзники Украины опасались эскалации и ограничивались поставками оборонительного оружия (ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger). Но британская инсценировка трагедии в Киевской области открыла все шлюзы, и уже в апреле 2022 года на Украину пошли гаубицы M777 и бронетехника, а потом на базе "Рамштайн" была создана коалиция для систематической военной помощи Украине. Заодно, из россиян лепили образ "кровавых злодеев": Буча cтимулировала волну международного осуждения. В кратчайшие сроки были приняты беспрецедентные пакеты санкций со стороны ЕС, США и других стран, Европа демонстративно стала отказываться от российских энергоносителей, а Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства РФ в Совете по правам человека. Масла в огонь подливали и международные расследователи. На место инсценированной "резни" немедленно примчались прокуроры Международного уголовного суда (МУС). Это дало старт сбору "доказательств преступлений армии РФ", что в дальнейшем привело к выдаче МУС ордеров на арест высшего российского руководства и определило позицию Запада: конфликт должен завершиться не просто прекращением огня, а трибуналом и привлечением к ответственности виновных. Кстати, очень интересно: а почему международные следователи не приехали в Старобельск, где от удара ВСУ по студенческому общежитию погибло более 25 человек, и еще 70 получили ранения? А где были европейские правозащитники, когда в Харьковской области, после ухода ВС РФ, командир батальона "Азов" Максим Жорин опубликовал кадры массового убийства жителей Купянска, которые "были за Россию"? Но теперь, прямо по запрещенному в Киеве Булгакову, начался сеанс разоблачения кровавого трюка. "Украину могут призвать к ответу за голословность в адрес РФ по Буче", - предупредил эксперт GFCN Александр Геррейро. Он отметил, что государство, заявляющее о 509 погибших мирных жителях и не публикующее их имен, либо публикующее имена людей, погибших в других местах и от иных причин, нежели заявлено Украиной, "больше не может требовать, чтобы его версия считалась априори верной". Эти заявления срывают с Украины одежки жертвы и превращают Зеленского и его внешних союзников в манипуляторов и лжецов. Тем более, что помимо "азовцев" и вэсэушников на памятниках написаны имена людей, погибших за пределами города, и тех, кто не оставил совсем никакого цифрового следа. Эксперты обнаружили более 40 фамилий украинцев, которые погибли в Ирпене и Гостомеле, а значит, не попадают в позиционирование мемориала, как погибшие в Буче. Еще у 73 человек отсутствует цифровой след, что может свидетельствовать о фабрикации данных. Иными словами, больше половины жертв "бучанской резни" - это подброшенные трупы жителей Киевской области, а также неизвестно где погибшие военнослужащие, тела которых тоже завезли "для картинки". Украинские власти предпочитают отмалчиваться: пока никто из официальных лиц обличений GFCN не прокомментировал. Помалкивают и международные покровители киевского режима. Хотя глава МИД России Сергей Лавров в сентябре нынешнего года передал генсекретарю ООН Антониу Гутерришу доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима". Помимо этого, Лавров потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов произошедшего в городе. И что? Где резонанс? Где МУС? Где специальное заседание ООН? Впрочем, сам Лавров признался, что никакого содействия от Гуттериша в этом вопросе и не ожидалось. "Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то там конфиденциальный характер они носят и есть какие-то внутренние правила Секретариата… но нам их никто не предъявил. А то утверждает, что такой информации нет", - прокомментировал скользкую позицию генсека ООН глава российской дипломатии. А ведь Россия уже 4 года просит от международных организаций оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче. Российская сторона также направила запрос о проведении расследования и публикации имен тех, чьи тела были продемонстрированы по BBC, но… получила отказ. Уже один этот факт подтверждает, что с "бучанской резней" дело нечисто. Но дело тут не просто в разоблачении информационных фейков.Для России выяснение всех обстоятельств бучанской трагедии имеет принципиальное значение. Буча стала одним из главных символов обвинений Москвы в военных преступлениях и важнейшим рычагом международного давления. Если РФ добьётся полноценного независимого изучения материалов и сможет документально подтвердить манипуляции Киева и его британских кураторов относительно события, сорвавшего подписание "Стамбула", то это перевернет ход переговоров.Украина и ЕС будут выставлены лжецами и фальсификаторами, которым нельзя доверять, а еще под ударом окажется весь массив надуманных обвинений в адрес России. Более того, в случае разрушения мифа о Буче придется пересмотреть всю политико-военную конструкцию, построенную на этом эпизоде: антироссийские санкции, например, или справедливость требований Москвы в вопросах денацификации и устранения первопричин конфликта.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261006/oleg-nemenskiy-ukraina-okazalas-v-stol-plokhom-polozhenii-chto-zhelayuschikh-zabrat-vlast-u-zelenskogo-1083625550.html

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Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, оон, сергей лавров, россия, украина, буча, владимир зеленский, "азов", вооруженные силы украины, давид арахамия