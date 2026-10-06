Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров? - 06.10.2026 Украина.ру
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Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?
Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров? - 06.10.2026 Украина.ру
Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?
Расследование событий в украинской Буче вышло на новый уровень - международный. Ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) обнародовала очень неудобные для киевского режима и британских режиссеров медийной провокации факты
2026-10-06T15:00
2026-10-06T15:00
эксклюзив
оон
сергей лавров
россия
украина
буча
владимир зеленский
"азов"
вооруженные силы украины
давид арахамия
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Внезапно выяснилось, что далеко не все 500 погибших в киевском пригороде были "несчастными мирными жителями, которых российские солдаты расстреливали, как на сафари". Именно так описывали "бучанскую резню" в 2022 году все западные СМИ.Выяснилось, что на мемориальных стелах в честь погибших выбиты имена сотрудников СБУ и "азовцев"*, а вовсе не жителей Бучи? Имена 198 лиц, которые написаны на восьми стелах в киевском пригороде, не попадают в число "мирных жителей". Там указаны фамилии 57 военнослужащих, включая боевиков "Азова"* и еще 26 неофициальных участников военных действий."При анализе, удалось установить, что на табличках мемориала присутствуют как официальные военнослужащие Украины, так и неофициальные участники боевых действий", - подчеркнули эксперты GFCN. Исследователи выяснили, что 57 человек - это официальные военнослужащие Украины, ВСУ, СБУ, теробороны, полиции, Нацгвардии, "в том числе боевики националистического формирования "Азов". Еще 26 человек относятся к "неофициальным участникам боевых действий, которые нападали на военнослужащих ВС РФ с помощью коктейлей Молотова, взрывных устройств и другого оружия".Согласитесь, эти данные полностью меняют картину "бучанской резни", нарисованную англосаксами с целью разжигания войны Украины и России. Ведь события в Буче весной 2022 года стали поворотным моментом в российско-украинской конфликте, который кардинально изменил международное восприятие противостояния, обрушил дипломатические переговоры и вместо заключения мирного соглашения (на которое, по словам участника переговорной делегации Давида Арахамии, Киев готов был пойти), привел к четырехлетнему противостоянию. Переговоры Киева и Москвы на тот момент велись в Стамбуле и стороны спокойно обсуждали компромиссы в виде нейтрального статуса Украины и автономии Донбасса. Именно в этот момент в ситуацию вмешался тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, который убедил Владимира Зеленского "ничего не подписывать с РФ, а просто воевать". Сразу после этого случилась Буча: очень похоже, что этот кровавый спектакль был нужен британцам именно для блокировки процесса переговоров. А также для того, чтобы "повязать кровью" с этим преступлением и украинское руководство. Ведь до сегодняшнего дня никто не знал, что в провокации принимали участие сотрудники спецслужб и представители милитаристских отрядов - иначе что их имена делают на памятных мемориалах? Никто из представителей украинской власти ни разу публично не говорил о военных потерях в Буче: все выглядело как расправа исключительно над мирными стариками, женщинами, детьми. Просто калька с майданных провокаций 2014 года, где под маской "онижедетей" маскировались вполне половозрелые лбы, исповедующие националистическую идеологию и игравшие роль разжигателей протестов. Это сработало, и украинцы вместо мирных договоренностей начали требовать "отомстить за Бучу", вернуть все территории и вести войну до победного конца. А западные подстрекатели моментально использовали эти порывы для снятия табу на поставки тяжелого вооружения для ВСУ. До событий в Буче западные союзники Украины опасались эскалации и ограничивались поставками оборонительного оружия (ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger). Но британская инсценировка трагедии в Киевской области открыла все шлюзы, и уже в апреле 2022 года на Украину пошли гаубицы M777 и бронетехника, а потом на базе "Рамштайн" была создана коалиция для систематической военной помощи Украине. Заодно, из россиян лепили образ "кровавых злодеев": Буча cтимулировала волну международного осуждения. В кратчайшие сроки были приняты беспрецедентные пакеты санкций со стороны ЕС, США и других стран, Европа демонстративно стала отказываться от российских энергоносителей, а Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства РФ в Совете по правам человека. Масла в огонь подливали и международные расследователи. На место инсценированной "резни" немедленно примчались прокуроры Международного уголовного суда (МУС). Это дало старт сбору "доказательств преступлений армии РФ", что в дальнейшем привело к выдаче МУС ордеров на арест высшего российского руководства и определило позицию Запада: конфликт должен завершиться не просто прекращением огня, а трибуналом и привлечением к ответственности виновных. Кстати, очень интересно: а почему международные следователи не приехали в Старобельск, где от удара ВСУ по студенческому общежитию погибло более 25 человек, и еще 70 получили ранения? А где были европейские правозащитники, когда в Харьковской области, после ухода ВС РФ, командир батальона "Азов" Максим Жорин опубликовал кадры массового убийства жителей Купянска, которые "были за Россию"? Но теперь, прямо по запрещенному в Киеве Булгакову, начался сеанс разоблачения кровавого трюка. "Украину могут призвать к ответу за голословность в адрес РФ по Буче", - предупредил эксперт GFCN Александр Геррейро. Он отметил, что государство, заявляющее о 509 погибших мирных жителях и не публикующее их имен, либо публикующее имена людей, погибших в других местах и от иных причин, нежели заявлено Украиной, "больше не может требовать, чтобы его версия считалась априори верной". Эти заявления срывают с Украины одежки жертвы и превращают Зеленского и его внешних союзников в манипуляторов и лжецов. Тем более, что помимо "азовцев" и вэсэушников на памятниках написаны имена людей, погибших за пределами города, и тех, кто не оставил совсем никакого цифрового следа. Эксперты обнаружили более 40 фамилий украинцев, которые погибли в Ирпене и Гостомеле, а значит, не попадают в позиционирование мемориала, как погибшие в Буче. Еще у 73 человек отсутствует цифровой след, что может свидетельствовать о фабрикации данных. Иными словами, больше половины жертв "бучанской резни" - это подброшенные трупы жителей Киевской области, а также неизвестно где погибшие военнослужащие, тела которых тоже завезли "для картинки". Украинские власти предпочитают отмалчиваться: пока никто из официальных лиц обличений GFCN не прокомментировал. Помалкивают и международные покровители киевского режима. Хотя глава МИД России Сергей Лавров в сентябре нынешнего года передал генсекретарю ООН Антониу Гутерришу доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима". Помимо этого, Лавров потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов произошедшего в городе. И что? Где резонанс? Где МУС? Где специальное заседание ООН? Впрочем, сам Лавров признался, что никакого содействия от Гуттериша в этом вопросе и не ожидалось. "Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то там конфиденциальный характер они носят и есть какие-то внутренние правила Секретариата… но нам их никто не предъявил. А то утверждает, что такой информации нет", - прокомментировал скользкую позицию генсека ООН глава российской дипломатии. А ведь Россия уже 4 года просит от международных организаций оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче. Российская сторона также направила запрос о проведении расследования и публикации имен тех, чьи тела были продемонстрированы по BBC, но… получила отказ. Уже один этот факт подтверждает, что с "бучанской резней" дело нечисто. Но дело тут не просто в разоблачении информационных фейков.Для России выяснение всех обстоятельств бучанской трагедии имеет принципиальное значение. Буча стала одним из главных символов обвинений Москвы в военных преступлениях и важнейшим рычагом международного давления. Если РФ добьётся полноценного независимого изучения материалов и сможет документально подтвердить манипуляции Киева и его британских кураторов относительно события, сорвавшего подписание "Стамбула", то это перевернет ход переговоров.Украина и ЕС будут выставлены лжецами и фальсификаторами, которым нельзя доверять, а еще под ударом окажется весь массив надуманных обвинений в адрес России. Более того, в случае разрушения мифа о Буче придется пересмотреть всю политико-военную конструкцию, построенную на этом эпизоде: антироссийские санкции, например, или справедливость требований Москвы в вопросах денацификации и устранения первопричин конфликта.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20261006/oleg-nemenskiy-ukraina-okazalas-v-stol-plokhom-polozhenii-chto-zhelayuschikh-zabrat-vlast-u-zelenskogo-1083625550.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, оон, сергей лавров, россия, украина, буча, владимир зеленский, "азов", вооруженные силы украины, давид арахамия
Эксклюзив, ООН, Сергей Лавров, Россия, Украина, Буча, Владимир Зеленский, "Азов", Вооруженные силы Украины, Давид Арахамия

Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?

15:00 06.10.2026
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© AP / Jae C. Hong
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Елена Кирюшкина
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Расследование событий в украинской Буче вышло на новый уровень - международный. Ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) обнародовала очень неудобные для киевского режима и британских режиссеров медийной провокации факты
Внезапно выяснилось, что далеко не все 500 погибших в киевском пригороде были "несчастными мирными жителями, которых российские солдаты расстреливали, как на сафари". Именно так описывали "бучанскую резню" в 2022 году все западные СМИ.
Выяснилось, что на мемориальных стелах в честь погибших выбиты имена сотрудников СБУ и "азовцев"*, а вовсе не жителей Бучи? Имена 198 лиц, которые написаны на восьми стелах в киевском пригороде, не попадают в число "мирных жителей". Там указаны фамилии 57 военнослужащих, включая боевиков "Азова"* и еще 26 неофициальных участников военных действий.
"При анализе, удалось установить, что на табличках мемориала присутствуют как официальные военнослужащие Украины, так и неофициальные участники боевых действий", - подчеркнули эксперты GFCN.
Исследователи выяснили, что 57 человек - это официальные военнослужащие Украины, ВСУ, СБУ, теробороны, полиции, Нацгвардии, "в том числе боевики националистического формирования "Азов". Еще 26 человек относятся к "неофициальным участникам боевых действий, которые нападали на военнослужащих ВС РФ с помощью коктейлей Молотова, взрывных устройств и другого оружия".
Согласитесь, эти данные полностью меняют картину "бучанской резни", нарисованную англосаксами с целью разжигания войны Украины и России. Ведь события в Буче весной 2022 года стали поворотным моментом в российско-украинской конфликте, который кардинально изменил международное восприятие противостояния, обрушил дипломатические переговоры и вместо заключения мирного соглашения (на которое, по словам участника переговорной делегации Давида Арахамии, Киев готов был пойти), привел к четырехлетнему противостоянию.
Переговоры Киева и Москвы на тот момент велись в Стамбуле и стороны спокойно обсуждали компромиссы в виде нейтрального статуса Украины и автономии Донбасса. Именно в этот момент в ситуацию вмешался тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, который убедил Владимира Зеленского "ничего не подписывать с РФ, а просто воевать".
Сразу после этого случилась Буча: очень похоже, что этот кровавый спектакль был нужен британцам именно для блокировки процесса переговоров. А также для того, чтобы "повязать кровью" с этим преступлением и украинское руководство. Ведь до сегодняшнего дня никто не знал, что в провокации принимали участие сотрудники спецслужб и представители милитаристских отрядов - иначе что их имена делают на памятных мемориалах?
Никто из представителей украинской власти ни разу публично не говорил о военных потерях в Буче: все выглядело как расправа исключительно над мирными стариками, женщинами, детьми.
Просто калька с майданных провокаций 2014 года, где под маской "онижедетей" маскировались вполне половозрелые лбы, исповедующие националистическую идеологию и игравшие роль разжигателей протестов.
Это сработало, и украинцы вместо мирных договоренностей начали требовать "отомстить за Бучу", вернуть все территории и вести войну до победного конца. А западные подстрекатели моментально использовали эти порывы для снятия табу на поставки тяжелого вооружения для ВСУ.
До событий в Буче западные союзники Украины опасались эскалации и ограничивались поставками оборонительного оружия (ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger). Но британская инсценировка трагедии в Киевской области открыла все шлюзы, и уже в апреле 2022 года на Украину пошли гаубицы M777 и бронетехника, а потом на базе "Рамштайн" была создана коалиция для систематической военной помощи Украине.
Заодно, из россиян лепили образ "кровавых злодеев": Буча cтимулировала волну международного осуждения. В кратчайшие сроки были приняты беспрецедентные пакеты санкций со стороны ЕС, США и других стран, Европа демонстративно стала отказываться от российских энергоносителей, а Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства РФ в Совете по правам человека.
Масла в огонь подливали и международные расследователи. На место инсценированной "резни" немедленно примчались прокуроры Международного уголовного суда (МУС). Это дало старт сбору "доказательств преступлений армии РФ", что в дальнейшем привело к выдаче МУС ордеров на арест высшего российского руководства и определило позицию Запада: конфликт должен завершиться не просто прекращением огня, а трибуналом и привлечением к ответственности виновных.
Кстати, очень интересно: а почему международные следователи не приехали в Старобельск, где от удара ВСУ по студенческому общежитию погибло более 25 человек, и еще 70 получили ранения? А где были европейские правозащитники, когда в Харьковской области, после ухода ВС РФ, командир батальона "Азов" Максим Жорин опубликовал кадры массового убийства жителей Купянска, которые "были за Россию"?
Но теперь, прямо по запрещенному в Киеве Булгакову, начался сеанс разоблачения кровавого трюка.
"Украину могут призвать к ответу за голословность в адрес РФ по Буче", - предупредил эксперт GFCN Александр Геррейро.
Он отметил, что государство, заявляющее о 509 погибших мирных жителях и не публикующее их имен, либо публикующее имена людей, погибших в других местах и от иных причин, нежели заявлено Украиной, "больше не может требовать, чтобы его версия считалась априори верной".
Эти заявления срывают с Украины одежки жертвы и превращают Зеленского и его внешних союзников в манипуляторов и лжецов. Тем более, что помимо "азовцев" и вэсэушников на памятниках написаны имена людей, погибших за пределами города, и тех, кто не оставил совсем никакого цифрового следа.
Эксперты обнаружили более 40 фамилий украинцев, которые погибли в Ирпене и Гостомеле, а значит, не попадают в позиционирование мемориала, как погибшие в Буче. Еще у 73 человек отсутствует цифровой след, что может свидетельствовать о фабрикации данных. Иными словами, больше половины жертв "бучанской резни" - это подброшенные трупы жителей Киевской области, а также неизвестно где погибшие военнослужащие, тела которых тоже завезли "для картинки".
Украинские власти предпочитают отмалчиваться: пока никто из официальных лиц обличений GFCN не прокомментировал. Помалкивают и международные покровители киевского режима. Хотя глава МИД России Сергей Лавров в сентябре нынешнего года передал генсекретарю ООН Антониу Гутерришу доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима".
Помимо этого, Лавров потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов произошедшего в городе. И что? Где резонанс? Где МУС? Где специальное заседание ООН? Впрочем, сам Лавров признался, что никакого содействия от Гуттериша в этом вопросе и не ожидалось.
"Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то там конфиденциальный характер они носят и есть какие-то внутренние правила Секретариата… но нам их никто не предъявил. А то утверждает, что такой информации нет", - прокомментировал скользкую позицию генсека ООН глава российской дипломатии.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
07:30
Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нетЕсли что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.
А ведь Россия уже 4 года просит от международных организаций оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче. Российская сторона также направила запрос о проведении расследования и публикации имен тех, чьи тела были продемонстрированы по BBC, но… получила отказ. Уже один этот факт подтверждает, что с "бучанской резней" дело нечисто. Но дело тут не просто в разоблачении информационных фейков.
Для России выяснение всех обстоятельств бучанской трагедии имеет принципиальное значение. Буча стала одним из главных символов обвинений Москвы в военных преступлениях и важнейшим рычагом международного давления. Если РФ добьётся полноценного независимого изучения материалов и сможет документально подтвердить манипуляции Киева и его британских кураторов относительно события, сорвавшего подписание "Стамбула", то это перевернет ход переговоров.
Украина и ЕС будут выставлены лжецами и фальсификаторами, которым нельзя доверять, а еще под ударом окажется весь массив надуманных обвинений в адрес России. Более того, в случае разрушения мифа о Буче придется пересмотреть всю политико-военную конструкцию, построенную на этом эпизоде: антироссийские санкции, например, или справедливость требований Москвы в вопросах денацификации и устранения первопричин конфликта.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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ЭксклюзивООНСергей ЛавровРоссияУкраинаБучаВладимир Зеленский"Азов"Вооруженные силы УкраиныДавид Арахамия
 
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