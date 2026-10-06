"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5" - 06.10.2026 Украина.ру
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"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5"
"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5" - 06.10.2026 Украина.ру
"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5"
Россия совершила технологический прорыв с реактивными "Геранями-4" и новой "Геранью-5К5". Их скорость достигает 800 километров в час, а против "Герани-5К5" можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-06T20:30
2026-10-06T20:30
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Говоря о том, что противник совершенствует средства нападения, собеседник Украина.ру отметил, что Россия отвечает собственным технологическим прорывом в средствах поражения.Кнутов заявил, что российское высокоточное оружие тоже совершенствуется. "Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает", — пояснил он.Собеседник Украина.ру напомнил, что на вооружении появилась новая "Герань-5К5". Она тоже с реактивным двигателем, но скорость у неё уже до 800 километров в час. Против неё можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет, потому что всё забрали американцы.Эксперт подчеркнул, что это создает проблемы для самолетов F-16 и МиГ-29, которые Украина использует как воздушную компоненту ПВО. "Нет ракет – применяют пушки с близкого расстояния – подрыв в воздухе – осколки повреждают самолет, — добавил он. Этот технологический прорыв и в средствах ПВО, и в средствах поражения позволяет нам завоевать господство в воздухе, резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.О женщинах на войне, тяжёлом ранении и долгом пути к восстановлению в интервью "Оператор БПЛА "Ива" о том, как вернуться на фронт после тяжёлого ранения и о женщинах на войне" на сайте Украина.ру.
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"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5"

20:30 06.10.2026
 
© Фото : Иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : Иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ
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Россия совершила технологический прорыв с реактивными "Геранями-4" и новой "Геранью-5К5". Их скорость достигает 800 километров в час, а против "Герани-5К5" можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Говоря о том, что противник совершенствует средства нападения, собеседник Украина.ру отметил, что Россия отвечает собственным технологическим прорывом в средствах поражения.
Кнутов заявил, что российское высокоточное оружие тоже совершенствуется. "Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает", — пояснил он.
Собеседник Украина.ру напомнил, что на вооружении появилась новая "Герань-5К5". Она тоже с реактивным двигателем, но скорость у неё уже до 800 километров в час. Против неё можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет, потому что всё забрали американцы.
Эксперт подчеркнул, что это создает проблемы для самолетов F-16 и МиГ-29, которые Украина использует как воздушную компоненту ПВО. "Нет ракет – применяют пушки с близкого расстояния – подрыв в воздухе – осколки повреждают самолет, — добавил он.
Этот технологический прорыв и в средствах ПВО, и в средствах поражения позволяет нам завоевать господство в воздухе, резюмировал Юрий Кнутов.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О женщинах на войне, тяжёлом ранении и долгом пути к восстановлению в интервью "Оператор БПЛА "Ива" о том, как вернуться на фронт после тяжёлого ранения и о женщинах на войне" на сайте Украина.ру.
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