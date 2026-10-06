https://ukraina.ru/20261006/evkurov-vruchil-zvezdu-geroya-seme-pogibshego-komandira-arbata-1083650381.html

Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"

Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата" - 06.10.2026 Украина.ру

Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя России родственникам Айка Гаспаряна, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили 6 октября в Минобороны России

2026-10-06T20:12

2026-10-06T20:12

2026-10-06T20:12

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Звезду Героя России, которой посмертно награждён Айк Гаспарян, погибший в ходе специальной военной операции, вручили его родным. Награду передал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.Евкуров поблагодарил родителей за воспитание настоящего мужчины и преданного своему делу воина. Он выразил соболезнования и восхищение подвигом Гаспаряна как офицера, человека и командира — от имени министра обороны, начальника Генерального штаба и всего коллектива ведомства.Айк Гаспарян возглавлял разведывательно-штурмовой отряд "Арбат" Добровольческого корпуса. На передовой его знали как бесстрашного командира, не раз рисковавшего собой ради спасения раненых подчинённых из-под огня.Бойцы "Арбата" под его командованием разгромили 117 огневых точек противника, уничтожили 87 бронемашин и 300 беспилотников, а также взяли штурмом 63 опорных пункта.Гаспарян лично разрабатывал и готовил операцию "Поток-3" по прорыву обороны противника в районе Суджи.Актуальное интервью на тему СВО: "Ефрейтор Дмитрий Антонов: выжить на войне помогли Бог, командиры и собственная внимательность" на сайте Украина.ру.

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