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ВС РФ уничтожили танкер с топливом для ВСУ в порту "Южный"

ВС РФ уничтожили танкер с топливом для ВСУ в порту "Южный" - 06.10.2026 Украина.ру

ВС РФ уничтожили танкер с топливом для ВСУ в порту "Южный"

ВС России нанесли удары беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в перевозке военных грузов. Об этом сообщили 6 октября в Минобороны России

2026-10-06T19:50

2026-10-06T19:50

2026-10-06T19:50

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Российские военные нанесли удары беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в перевозке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в порту "Южный" в Одесской области было уничтожено морское судно типа "танкер", которое доставляло горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ.Кроме того, российские военные атаковали стоянку техники в районе населённого пункта Маяки Одесской области. Там были поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы.Ранее российские войска нанесли удары по четырём дата-центрам в крупных городах Украины. В Минобороны подчёркивают, что удары наносятся по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами.Ранее, в ночь на 6 октября российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны. Как сообщили в Минобороны РФ, вражеские аппараты были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и Азовским морем.Эта атака стала самой масштабной с начала октября.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал действия Киева конвульсивной попыткой Владимира Зеленского реанимировать свой имидж перед западными спонсорами на фоне неудач.

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