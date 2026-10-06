https://ukraina.ru/20261006/bez-rossii-ne-budet-buduschego-pochemu-tramp-vynuzhden-idti-na-peregovory-s-moskvoy-1083644896.html

Без России не будет будущего: почему Трамп вынужден идти на переговоры с Москвой

Без России не будет будущего: почему Трамп вынужден идти на переговоры с Москвой - 06.10.2026 Украина.ру

Без России не будет будущего: почему Трамп вынужден идти на переговоры с Москвой

Американская пресса открыто обсуждает контуры закулисного торга между Вашингтоном и Москвой на фоне тяжелых для Киева позиционных сдвигов на фронте. С полос The Wall Street Journal и The New York Times не сходят дебаты о границах, разделе углеводородных потоков и механизмах снятия санкций с суверенных активов.

2026-10-06T17:31

2026-10-06T17:31

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Но есть и более интересный фактор, который всё чаще приходится учитывать в глобальном дискурсе. Это генеративный искусственный интеллект – индустрия, набравшая сотни миллиардов инвестиций и чьи амбиции сейчас стали одним из катализаторов мирового кризиса.Кризиса, в котором Россия может сыграть решающую роль.Пустые розеткиПринято считать, что нейросети живут в невесомом "цифровом облаке". И никто не думает, что это облако сделано из вполне материальных бетона, стали, меди и полупроводников. Чтобы алгоритм объяснил очередному Джону, как варить пельмени, где-то в должен без перерыва работать турбогенератор.Стандартной серверной стойке прошлых лет требовалось от силы 10 киловатт, но сегодня кластеру с чипами нужно 50-150 киловатт на один серверный шкаф. Несколько таких шкафов уже "кушают" как целый девятиэтажный дом, а современный дата-центр по прожорливости сопоставим с металлургическим комбинатом.Кремниевая долина рассчитывала штамповать эти электронные фабрики сотнями, но уперлась в распределительный щит. Согласно исследованию Lawrence Berkeley National Laboratory, суммарная мощность энергетических проектов, застрявших в очередях на подключение к энергосистеме США, перевалила за 2290 гигаватт, а ждать в очереди на запуск и доступ к розетке им придётся ждать по пять лет минимум.В штате Вирджиния, через серверы которого проходит основной мировой интернет-трафик, корпорация Dominion Energy зафиксировала заявки на 20 гигаватт дополнительной мощности только от операторов серверных ферм. Чтобы профинансировать прокладку новых магистральных ЛЭП, коммунальщики подняли тарифы для обычных жителей на 10%.Обнаружилась и другая критическая проблема: в Соединенных Штатах кончились силовые трансформаторы большой мощности. По данным Министерства энергетики США, сроки поставки трансформаторов выросли до двух лет, а цены подскочили на 77%.Больше 80% трансформаторов завозятся в Америку из-за рубежа, а единственный местный производитель специализированной трансформаторной стали Cleveland-Cliffs физически не справляется со спросом.Атомная иглаКогда технологические монополии поняли, что электросеть – не резиновая, они решили покупать электростанции целиком. Весной 2024 года Amazon выложил 650 миллионов долларов за серверный кампус Cumulus прямо у забора АЭС Саскуэханна, рассчитывая забирать энергию напрямую от реактора в обход государственной сети, но регулятор заблокировал сделку.Потерпев поражение с прямым подключением, бигтех переключился на малые модульные реакторы. Корпорации начали заключать контракты со стартапами типа Kairos Power и X-energy – те обещали запитать их чипы атомным огнем четвертого поколения. Но в полных технооптимизма пресс-релизах забыли упомянуть крошечную технологическую деталь. Этим перспективным установкам требуется особое топливо – уран марки HALEU.На планете Земля существует только одна организация, способная поставлять топливо HALEU в промышленных масштабах – "Росатом". Американский обогатительный завод Centrus Energy в штате Огайо, получивший щедрые правительственные субсидии, способен выдать около одной тонны HALEU в год.При этом для разовой загрузки активных зон тех реакторов, которые законтрактовали Amazon и Google, требуется более 200 тонн.В мае 2024 года в Вашингтоне с помпой приняли закон о запрете импорта российского урана. Документ вступил в силу, но с циничной оговоркой: Министерство энергетики США сохранило право выдавать специальные разрешения на импорт вплоть до 2028 года.По оценкам Ливерморской национальной лаборатории, моментальный разрыв поставок из России оставляет в американской атомной генерации дыру в 486 тонн обогащенного урана ежегодно. Так что ведущие операторы вроде Constellation Energy тихо запрашивают правительственные исключения, продолжая возить топливо из Москвы.Китайский капканПопытка оторвать технологический сектор от российских сырьевых ресурсов привела лишь к тому, что удавка на шее американских корпораций переместилась в руки Пекина.До 2022 года Мариуполь и Одесса давали до 70% мирового высокочистого неона. Заводы "Ингаз" и "Айсблик" брали сырой газ и очищали его. Чистый неон критически необходим для работы лазеров в литографических сканерах, выжигающих кремниевые чипы.После уничтожения металлургических гигантов на востоке Украины котировки неона подскочили в 10 раз. Спустя три года ландшафт изменился: согласно аналитическому отчету Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, Китай забрал себе 43% мировых установок разделения газов и 52% мощностей по финальной очистке неона. По ксенону и криптону, необходимым для химического травления сверхсложных чипов памяти, контроль китайских заводов достиг 44%.Запад ушел от рисков боевых действий только ради того, чтобы полностью подчиниться экспортной политике Пекина.Синтетический сапфир повторил этот путь. Оптоэлектроника, скоростные трансиверы для дата-центров и силовые кремниевые пластины держатся на монокристаллах оксида алюминия. Ставропольский завод "Монокристалл" удерживал около 40% мирового рынка за счет уникальных печей и дешевого электричества. Но теперь западные сборщики компонентов спешно перенаправили заказы китайским поставщикам из Harbin Aurora и Lens Technology.Пекин, естественно, не стал упускать такую возможность. С декабря 2024 года Министерство коммерции Китая ввело прямой запрет на поставки в США галлия, германия и сурьмы.По данным Центра стратегических и международных исследований, Китай рафинирует почти весь мировой первичный галлий, критически необходимый для силовых преобразователей дата-центров. Германий необходим для оптических приемопередатчиков, связывающих чипы в единый мозг, а сурьма служит незаменимым антипиреном для серверных плат. Поставки сурьмы из КНР рухнули на 97% а цены удвоились за считанные недели.После долгих переговоров США выбили временное снятие эмбарго до 27 ноября 2026 года, но сам прецедент мощнейшего сырьевого давления на Вашингтон был показателен, а угроза сохранилась.Триллионная паникаКапитальные затраты ведущих западных корпораций – Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta* (признана экстремиской организацией и запрещена в России) – выросли с 256 миллиардов долларов в 2024 году до 602 миллиардов в 2026-м. На Уолл-стрит тем временем инвесторы начинают что-то подозревать: астрономические вливания в бетон, кремний и турбины до сих пор не приносят сопоставимой операционной отдачи.Партнер венчурного фонда Sequoia Capital Дэвид Кан подсчитал, что для окупаемости строящейся инфраструктуры конечные продажи программного обеспечения на базе ИИ должны приносить 600 миллиардов долларов выручки в год. На сегодняшний день совокупный доход всей индустрии не дотягивает даже до десятой части этой суммы.И это при том, что реального прироста эффективности в производстве ИИ пока не даёт. Опросы агентств показывают, что подавляющее большинство корпоративных пилотных проектов в сфере нейросетей не дают роста производительности труда, а стоимость ответа каждой следующей модели только дорожает.ИИ-лобби давит на ТрампаРуководители техногигантов объединились в лоббистские структуры вроде Data Center Coalition и начали методично осаждать Конгресс и регуляторов. В публичных слушаниях они используют единственный аргумент, безотказно действующий на американских политиков: угрозу проиграть войну за технологическое первенство Китаю.Этим китайским пугалом бигтех-лоббисты пробивают любые барьеры. Министерство торговли США под давлением кремниевого лобби уже отменило жесткое правило диффузии ИИ и согласовало выдачу лицензий на экспорт модифицированных чипов Nvidia H200 в Китай.Руководители полупроводниковых гигантов объяснили чиновникам: если лишить их китайского рынка сбыта, у них не останется свободной наличности на разработку чипов следующего поколения, а китайские компании вроде Huawei моментально займут освободившуюся нишу.Точно так же прагматичные финансисты смотрят на карту Евразии – и России. Без российского обогащенного урана американская атомная программа захлебнется в дефиците топлива. Без стабилизации рынка металлов, технической химии и благородных газов себестоимость вычислительной инфраструктуры сожрет свободный денежный поток корпораций.Попытка запереть Россию в изоляции привела к тому, что теперь Китай создаёт доминирующую на глобальном рынке связку из уникальных ресурсов Москвы и своих перерабатывающих возможностей. Для американского штаба это худший кошмар из возможных: главный геополитический оппонент получает дешевое сырье и энергию, пока американский бигтех задыхается в инфляционной ловушке.Именно поэтому реальные архитекторы американской экономической политики все настойчивее подталкивают Белый дом к сворачиванию украинского кризиса. Им срочно требуется зафиксировать убытки, остановить истощение ресурсов и разорвать формирующийся альянс Москвы и Пекина. Не ради мира и демократии демократии – ради своих кошельков.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, китай, россия, сша, дональд трамп, the wall street journal, росатом, google