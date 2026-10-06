https://ukraina.ru/20261006/aleksandr-stepanov-rossiya-nanosit-udary-po-kommunikatsiyam-kotorye-ostavyat-vsu-bez-starlink-1083642104.html

Александр Степанов: Россия наносит удары, которые оставят ВСУ без коммуникаций для Starlink

Александр Степанов: Россия наносит удары, которые оставят ВСУ без коммуникаций для Starlink - 06.10.2026 Украина.ру

Александр Степанов: Россия наносит удары, которые оставят ВСУ без коммуникаций для Starlink

В случае критической угрозы территориальной целостности Российской Федерации заработает наша ядерная доктрина, которая предполагает, как озвучивал верховный главнокомандующий, использование всего арсенала сдерживания. В том числе речь идет о стратегических наступательных силах.

2026-10-06T18:00

2026-10-06T18:00

2026-10-06T18:17

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.- Александр Юрьевич, за последние дни наши военные нанесли серию ударов по киевским мостам так называемыми усатыми "Геранями" с кумулятивной режущей боевой частью. Как вы оцениваете перспективы этого оружия в рамках уничтожения украинской военной логистики?- Успешное применение "Гераней" с кумулятивной режущей боевой частью обеспечит уничтожение мостов с вантовой конструкцией. Они нацелены на разрезание стальных оцинкованных канатов, которые планировали еще советские инженеры.Всего таких мостов в Киеве шесть. Успех боевого тестирования наших "Гераней" позволит проецировать этот опыт на остальные логистические коммуникации, что существенно сократит возможности транспортной связанности не только в столице, но и в целом перемещения широкой номенклатуру продукции военного назначения через ключевые мосты, связывающие две части Украины.- Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российскую низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которая создается как аналог Starlink. При каких условиях США могли бы просьбу лидера киевского режима попытаться удовлетворить?- Это будет casus belli. США де-факто находятся в большей уязвимости, учитывая численность той группировки космических аппаратов США и их союзников. В случае прямого противостояния на орбите у российской стороны есть достаточно инструментария для ликвидации либо выведения из строя всех объектов, которые находятся в составе спутниковых возможностей стран НАТО. Это игра с нулевой суммой априори. Американских техногигантам космической отрасли это точно не выгодно.Такие просьбы несостоятельны и вызваны серьезными опасениями наших противников, не только киевской хунты, по поводу нарастающих возможностей спутниковой связи для применения высокоточных систем, прежде всего дальнобойных ударных дронов.В этом смысле "Рассвет" формирует новый уровень инфраструктуры для доступа к широкополосному интернету. Де-факто он задает основу интернета военных вещей, когда можно обеспечить применение комбинированных групп дронов – воздушных, наземных и морских. И применять их в рамках единого замысла в групповом формате, в том числе в перспективе по принципу роя.- The Economist пишет о возможном коллапсе столицы Украины "еще до устойчивых холодов" из-за массированных ударов по критической инфраструктуре, включая логистику, склады, ЦОД и коммунальные сети. Как это скажется на устойчивости политического режима Украины?- The Economist вполне обоснованно оценивает перспективы коллапса с учетом системности, а самое главное масштабности ударов по всем критически значимым объектам, обеспечивающим функционирование не только Киева, но и всей государственной машины Украины.Атаки по логистике парализуют поставки комплектующих, продукции военного назначения, а ликвидация энергетического обеспечения военной промышленности подрывает основы цифровой экосистемы, которая обеспечивает возможности дистанционного управления войсками и интеграцию западных систем по линии Palantir.Сейчас ведется боевая апробация Maven Smart System. Это цифровая платформа для управления дронами и выстраивания банка целей на основе разведаналитики, которая поступает по внешним каналам в том числе за счет дистанционного зондирования Земли и иных средств технической разведки.Все эти сложные цифровые продукты приземляются на местные сервера центров обработки данных. Эти информационные массивы без подпитки в случае ликвидации самого оборудования не смогут эффективно функционировать.Значимым аспектом является доступ к широкополосному интернету, что является результатом спутниковой связи по линии Starlink. Это два маршрута оптоволоконных магистралей, которые обеспечивают коммуникации киевского режима с Литвой и Польшей, где размещены наземные станции Starlink. И эти коммуникации тоже ликвидируются.Без внешней подпитки спутниковые возможности, несмотря на наличие локальных терминалов, существенно ограничиваются, что снижает эффективность применения противником дронов различного типа.- Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения "быстрой победы" над Россией. Если говорить о реалистичности такого плана, то на какой сценарий рассчитывают в западных штабах? Может ли Россией быть дан неядерный ответ на начавшуюся эскалацию?- В случае критической угрозы территориальной целостности Российской Федерации заработает наша ядерная доктрина, которая предполагает, как озвучивал верховный главнокомандующий, использование всего арсенала сдерживания. В том числе речь идет о стратегических наступательных силах.Но оценивая угрозы, а также пропорциональность воздействия и соразмерность применяемых средств, можно уверенно сказать, что российская сторона обладает достаточной номенклатурой вооружений конвенционального характера, которые позволяют нейтрализовать все вызовы в нашем приграничье, и шире - на внешнем контуре.Если к конфликту подключаются ядерные страны, а в составе Евросоюза это только Франция, хотя ядерным оружием обладает и Великобритания, покинувшая Евросоюз в рамках Brexit - расклад будет самым печальным.Обе эти страны активнейшим образом участвуют в маневрах на восточном фланге НАТО, на Балтийском направлении и на Арктическом. Британия вообще является куратором североевропейского прокси-натовского альянса в составе Финляндии, Швеции и Норвегии. Понятно, что российская сторона оставляет за собой право применения специального вооружения с ядерной боевой частью.Это могут быть как ракеты средней и меньшей дальности, так и более серьезный инструментарий сдерживания, который позволяет оперировать изменениями ландшафта целых континентов.

https://ukraina.ru/20261002/1083549984.html

https://ukraina.ru/20261005/general-mayor-mikhaylov-rossiya-nashla-sposob-sdelat-tak-chto-ukraintsy-sami-potrebuyut-mira-ot-1083618617.html

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интервью, украина, сша, киев, дональд трамп, нато, the economist, ес