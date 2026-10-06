Александр Степанов: Россия наносит удары, которые оставят ВСУ без коммуникаций для Starlink
18:00 06.10.2026 (обновлено: 18:17 06.10.2026)
© Фото : russiancouncil.ruАлександр Степанов
© Фото : russiancouncil.ru
В случае критической угрозы территориальной целостности Российской Федерации заработает наша ядерная доктрина, которая предполагает, как озвучивал верховный главнокомандующий, использование всего арсенала сдерживания. В том числе речь идет о стратегических наступательных силах.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
- Александр Юрьевич, за последние дни наши военные нанесли серию ударов по киевским мостам так называемыми усатыми "Геранями" с кумулятивной режущей боевой частью. Как вы оцениваете перспективы этого оружия в рамках уничтожения украинской военной логистики?
- Успешное применение "Гераней" с кумулятивной режущей боевой частью обеспечит уничтожение мостов с вантовой конструкцией. Они нацелены на разрезание стальных оцинкованных канатов, которые планировали еще советские инженеры.
Всего таких мостов в Киеве шесть. Успех боевого тестирования наших "Гераней" позволит проецировать этот опыт на остальные логистические коммуникации, что существенно сократит возможности транспортной связанности не только в столице, но и в целом перемещения широкой номенклатуру продукции военного назначения через ключевые мосты, связывающие две части Украины.
- Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российскую низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которая создается как аналог Starlink. При каких условиях США могли бы просьбу лидера киевского режима попытаться удовлетворить?
- Это будет casus belli. США де-факто находятся в большей уязвимости, учитывая численность той группировки космических аппаратов США и их союзников. В случае прямого противостояния на орбите у российской стороны есть достаточно инструментария для ликвидации либо выведения из строя всех объектов, которые находятся в составе спутниковых возможностей стран НАТО. Это игра с нулевой суммой априори. Американских техногигантам космической отрасли это точно не выгодно.
Такие просьбы несостоятельны и вызваны серьезными опасениями наших противников, не только киевской хунты, по поводу нарастающих возможностей спутниковой связи для применения высокоточных систем, прежде всего дальнобойных ударных дронов.
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В этом смысле "Рассвет" формирует новый уровень инфраструктуры для доступа к широкополосному интернету. Де-факто он задает основу интернета военных вещей, когда можно обеспечить применение комбинированных групп дронов – воздушных, наземных и морских. И применять их в рамках единого замысла в групповом формате, в том числе в перспективе по принципу роя.
- The Economist пишет о возможном коллапсе столицы Украины "еще до устойчивых холодов" из-за массированных ударов по критической инфраструктуре, включая логистику, склады, ЦОД и коммунальные сети. Как это скажется на устойчивости политического режима Украины?
- The Economist вполне обоснованно оценивает перспективы коллапса с учетом системности, а самое главное масштабности ударов по всем критически значимым объектам, обеспечивающим функционирование не только Киева, но и всей государственной машины Украины.
Атаки по логистике парализуют поставки комплектующих, продукции военного назначения, а ликвидация энергетического обеспечения военной промышленности подрывает основы цифровой экосистемы, которая обеспечивает возможности дистанционного управления войсками и интеграцию западных систем по линии Palantir.
Сейчас ведется боевая апробация Maven Smart System. Это цифровая платформа для управления дронами и выстраивания банка целей на основе разведаналитики, которая поступает по внешним каналам в том числе за счет дистанционного зондирования Земли и иных средств технической разведки.
Все эти сложные цифровые продукты приземляются на местные сервера центров обработки данных. Эти информационные массивы без подпитки в случае ликвидации самого оборудования не смогут эффективно функционировать.
Значимым аспектом является доступ к широкополосному интернету, что является результатом спутниковой связи по линии Starlink. Это два маршрута оптоволоконных магистралей, которые обеспечивают коммуникации киевского режима с Литвой и Польшей, где размещены наземные станции Starlink. И эти коммуникации тоже ликвидируются.
Без внешней подпитки спутниковые возможности, несмотря на наличие локальных терминалов, существенно ограничиваются, что снижает эффективность применения противником дронов различного типа.
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- Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения "быстрой победы" над Россией. Если говорить о реалистичности такого плана, то на какой сценарий рассчитывают в западных штабах? Может ли Россией быть дан неядерный ответ на начавшуюся эскалацию?
- В случае критической угрозы территориальной целостности Российской Федерации заработает наша ядерная доктрина, которая предполагает, как озвучивал верховный главнокомандующий, использование всего арсенала сдерживания. В том числе речь идет о стратегических наступательных силах.
Но оценивая угрозы, а также пропорциональность воздействия и соразмерность применяемых средств, можно уверенно сказать, что российская сторона обладает достаточной номенклатурой вооружений конвенционального характера, которые позволяют нейтрализовать все вызовы в нашем приграничье, и шире - на внешнем контуре.
Если к конфликту подключаются ядерные страны, а в составе Евросоюза это только Франция, хотя ядерным оружием обладает и Великобритания, покинувшая Евросоюз в рамках Brexit - расклад будет самым печальным.
Обе эти страны активнейшим образом участвуют в маневрах на восточном фланге НАТО, на Балтийском направлении и на Арктическом. Британия вообще является куратором североевропейского прокси-натовского альянса в составе Финляндии, Швеции и Норвегии. Понятно, что российская сторона оставляет за собой право применения специального вооружения с ядерной боевой частью.
Это могут быть как ракеты средней и меньшей дальности, так и более серьезный инструментарий сдерживания, который позволяет оперировать изменениями ландшафта целых континентов.
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