https://ukraina.ru/20261006/chto-proiskhodit-v-kieve-na-samom-dele-deputat-rady-byla-vynuzhdena-priznatsya--1083635716.html

Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться

Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться - 06.10.2026 Украина.ру

Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться

Киев стремительно пустеет. На фоне российских ударов по мостам через Днепр жители массово покидают город, а цены на аренду жилья на западе Украины взлетели до небес. Об этом 6 октября заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "МаякUA"

2026-10-06T10:57

2026-10-06T10:57

2026-10-06T10:57

киев

днепр

украина

новости

анна скороход

виталий кличко

верховная рада

вооруженные силы украины

вкс

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"Я вам скажу не по ощущению, а по факту — большой отток населения, большое количество людей выехало", — сказала депутат, комментируя обстановку в городе. По ее словам, на западе страны цены на аренду жилья улетели "в космос". Утром 2 октября Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автомобильно-железнодорожного моста через Днепр, по которому шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбасс. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост, обеспечивавший переброску войск. Ранее сообщалось о перекрытиях движения по Южному мосту, мосту Метро и мосту Патона. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной".И вот результат: в Киеве снова масштабные пробки, особенно на мостах. На зеленой ветке метро из-за технических проблем часть поездов не идет с левого берега на правый, вагоны забиты. Люди, которые еще недавно могли спокойно перебраться через Днепр, теперь стоят в многочасовых заторах или штурмуют подземку. О том, куда сегодня ударила российская армия, — в публикации "Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.

https://ukraina.ru/20261006/po-ukrainskim-mostam-esche-priletit-vsu-preduprezhdayut-o-novoy-taktike-rossii-1083633133.html

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киев, днепр, украина, новости, анна скороход, виталий кличко, верховная рада, вооруженные силы украины, вкс