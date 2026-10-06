Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться - 06.10.2026 Украина.ру
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Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться
Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться - 06.10.2026 Украина.ру
Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться
Киев стремительно пустеет. На фоне российских ударов по мостам через Днепр жители массово покидают город, а цены на аренду жилья на западе Украины взлетели до небес. Об этом 6 октября заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "МаякUA"
2026-10-06T10:57
2026-10-06T10:57
киев
днепр
украина
новости
анна скороход
виталий кличко
верховная рада
вооруженные силы украины
вкс
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"Я вам скажу не по ощущению, а по факту — большой отток населения, большое количество людей выехало", — сказала депутат, комментируя обстановку в городе. По ее словам, на западе страны цены на аренду жилья улетели "в космос". Утром 2 октября Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автомобильно-железнодорожного моста через Днепр, по которому шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбасс. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост, обеспечивавший переброску войск. Ранее сообщалось о перекрытиях движения по Южному мосту, мосту Метро и мосту Патона. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной".И вот результат: в Киеве снова масштабные пробки, особенно на мостах. На зеленой ветке метро из-за технических проблем часть поездов не идет с левого берега на правый, вагоны забиты. Люди, которые еще недавно могли спокойно перебраться через Днепр, теперь стоят в многочасовых заторах или штурмуют подземку. О том, куда сегодня ударила российская армия, — в публикации "Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.
https://ukraina.ru/20261006/po-ukrainskim-mostam-esche-priletit-vsu-preduprezhdayut-o-novoy-taktike-rossii-1083633133.html
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киев, днепр, украина, новости, анна скороход, виталий кличко, верховная рада, вооруженные силы украины, вкс
Киев, Днепр, Украина, Новости, Анна Скороход, Виталий Кличко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ВКС

Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться

10:57 06.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Киев стремительно пустеет. На фоне российских ударов по мостам через Днепр жители массово покидают город, а цены на аренду жилья на западе Украины взлетели до небес. Об этом 6 октября заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "МаякUA"
"Я вам скажу не по ощущению, а по факту — большой отток населения, большое количество людей выехало", — сказала депутат, комментируя обстановку в городе. По ее словам, на западе страны цены на аренду жилья улетели "в космос".
"Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?" — добавила Скороход.
Утром 2 октября Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автомобильно-железнодорожного моста через Днепр, по которому шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбасс.
В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост, обеспечивавший переброску войск. Ранее сообщалось о перекрытиях движения по Южному мосту, мосту Метро и мосту Патона. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной".
И вот результат: в Киеве снова масштабные пробки, особенно на мостах. На зеленой ветке метро из-за технических проблем часть поездов не идет с левого берега на правый, вагоны забиты. Люди, которые еще недавно могли спокойно перебраться через Днепр, теперь стоят в многочасовых заторах или штурмуют подземку.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
09:26
По украинским мостам еще прилетит: ВСУ предупреждают о новой тактике РоссииРоссийские войска продолжают совершенствовать тактику ударов по украинской инфраструктуре, применяя против мостов специальные кумулятивно-режущие боеприпасы. Об этом 6 октября рассказал командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов
О том, куда сегодня ударила российская армия, — в публикации "Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.
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КиевДнепрУкраинаНовостиАнна СкороходВиталий КличкоВерховная РадаВооруженные силы УкраиныВКС
 
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