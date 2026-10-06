https://ukraina.ru/20261006/zhutko-i-smeshno-kiev-obveshal-antidronovymi-setkami-severnyy-most-1083646587.html

Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост

Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост - 06.10.2026 Украина.ру

Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост

Северный мост в Киеве, который в минувшие выходные дважды подвергся ударам российских дронов, обвешали антидроновыми сетками. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны", публикуя видео с места

2026-10-06T16:49

2026-10-06T16:49

2026-10-06T16:49

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Судя по кадрам, сетка начинается примерно с середины пилона и не закрывает его верхнюю часть. Ванты также закрыты только снизу, с другой стороны сетка закреплена на фонарных столбах.Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения Северного моста через Днепр. Удар наносили расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".По данным российского военного ведомства, этот мост обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов в интересах ВСУ. В результате ударов 3 и 4 октября на переправе образовались воронки, было повреждено дорожное полотно и барьерное ограждение .Канал "Украина.ру" подчеркивает, что "эти сетчатые изделия" не похожи на настоящие антидроновые сетки, они больше напоминают сетки для футбольных ворот.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.

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