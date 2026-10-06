https://ukraina.ru/20261006/zhutko-i-smeshno-kiev-obveshal-antidronovymi-setkami-severnyy-most-1083646587.html
Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост
Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост - 06.10.2026 Украина.ру
Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост
Северный мост в Киеве, который в минувшие выходные дважды подвергся ударам российских дронов, обвешали антидроновыми сетками. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны", публикуя видео с места
2026-10-06T16:49
2026-10-06T16:49
2026-10-06T16:49
новости
киев
сво
мост
новости сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
герань
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083646468_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0e9c8053fcf89dd8ce7c0e44e4f7b2e2.png
Судя по кадрам, сетка начинается примерно с середины пилона и не закрывает его верхнюю часть. Ванты также закрыты только снизу, с другой стороны сетка закреплена на фонарных столбах.Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения Северного моста через Днепр. Удар наносили расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".По данным российского военного ведомства, этот мост обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов в интересах ВСУ. В результате ударов 3 и 4 октября на переправе образовались воронки, было повреждено дорожное полотно и барьерное ограждение .Канал "Украина.ру" подчеркивает, что "эти сетчатые изделия" не похожи на настоящие антидроновые сетки, они больше напоминают сетки для футбольных ворот.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083646468_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9ec631d695419ceb45a38265cb507f88.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, сво, мост, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, герань, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Киев, СВО, мост, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Герань, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост
Северный мост в Киеве, который в минувшие выходные дважды подвергся ударам российских дронов, обвешали антидроновыми сетками. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны", публикуя видео с места
Судя по кадрам, сетка начинается примерно с середины пилона и не закрывает его верхнюю часть. Ванты также закрыты только снизу, с другой стороны сетка закреплена на фонарных столбах.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения Северного моста через Днепр. Удар наносили расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".
По данным российского военного ведомства, этот мост обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов в интересах ВСУ. В результате ударов 3 и 4 октября на переправе образовались воронки, было повреждено дорожное полотно и барьерное ограждение .
Канал "Украина.ру" подчеркивает, что "эти сетчатые изделия" не похожи на настоящие антидроновые сетки, они больше напоминают сетки для футбольных ворот.