https://ukraina.ru/20261006/osobo-tsennye-ekspert-raskryl-skolko-v-vsu-naemnikov-iz-yuzhnoy-ameriki-1083649670.html

"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки

"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки - 06.10.2026 Украина.ру

"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки

Численность иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, достигает 16 тысяч человек, причём 40% из них — выходцы из Южной Америки. Об этом изданию Kyiv Independent рассказал военный эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк

2026-10-06T19:18

2026-10-06T19:18

2026-10-06T19:18

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"В составе вооружённых сил Украины служат от 10 тысяч до 16 тысяч наёмников. Южноамериканцы составляют 40%, самую многочисленную региональную группу", — приводит его слова издание.По словам Кевлюка, наёмники оказались особенно востребованы на фоне провалов мобилизации на Украине и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ по состоянию на начало 2026 года. При этом он признал: пополнение личного состава за счёт иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, участвовавшие в конфликте на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства. По его данным, латиноамериканские картели целенаправленно отправляют своих боевиков на Украину — в первую очередь для обучения управлению беспилотниками.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наёмников как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами наемники во многих интервью признавались: украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить в бою невелики.Также на эту тему в материале Александра Савко "Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки" на сайте Украина.ру.

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