"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки - 06.10.2026 Украина.ру
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"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки
"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки - 06.10.2026 Украина.ру
"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки
Численность иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, достигает 16 тысяч человек, причём 40% из них — выходцы из Южной Америки. Об этом изданию Kyiv Independent рассказал военный эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк
2026-10-06T19:18
2026-10-06T19:18
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"В составе вооружённых сил Украины служат от 10 тысяч до 16 тысяч наёмников. Южноамериканцы составляют 40%, самую многочисленную региональную группу", — приводит его слова издание.По словам Кевлюка, наёмники оказались особенно востребованы на фоне провалов мобилизации на Украине и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ по состоянию на начало 2026 года. При этом он признал: пополнение личного состава за счёт иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, участвовавшие в конфликте на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства. По его данным, латиноамериканские картели целенаправленно отправляют своих боевиков на Украину — в первую очередь для обучения управлению беспилотниками.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наёмников как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами наемники во многих интервью признавались: украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить в бою невелики.Также на эту тему в материале Александра Савко "Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки" на сайте Украина.ру.
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"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки

19:18 06.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИНаёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Численность иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, достигает 16 тысяч человек, причём 40% из них — выходцы из Южной Америки. Об этом изданию Kyiv Independent рассказал военный эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк
"В составе вооружённых сил Украины служат от 10 тысяч до 16 тысяч наёмников. Южноамериканцы составляют 40%, самую многочисленную региональную группу", — приводит его слова издание.
По словам Кевлюка, наёмники оказались особенно востребованы на фоне провалов мобилизации на Украине и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ по состоянию на начало 2026 года. При этом он признал: пополнение личного состава за счёт иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, участвовавшие в конфликте на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства.
По его данным, латиноамериканские картели целенаправленно отправляют своих боевиков на Украину — в первую очередь для обучения управлению беспилотниками.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наёмников как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами наемники во многих интервью признавались: украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить в бою невелики.
Также на эту тему в материале Александра Савко "Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки" на сайте Украина.ру.
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