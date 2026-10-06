"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев - 06.10.2026 Украина.ру
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"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев
"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев - 06.10.2026 Украина.ру
"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев
Депутат Бундестага, основатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его визит в Киев и новые обещания финансовой помощи Украине. Свое заявление политик опубликовала в соцсети X
2026-10-06T17:16
2026-10-06T17:16
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"Это просто уму непостижимо! В то время как Германия всё глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство обрушивает на немцев сокращения, Мерц едет в Киев и снова обещает Украине новые миллиарды помощи", — написала Вагенкнехт.По ее словам, немецким гражданам приходится экономить на пенсиях, уходе за пожилыми, семьях и здравоохранении. "Но для коррумпированной клики Зеленского, очевидно, имеются неограниченные средства?" — задалась вопросом политик.Вагенкнехт также отметила, что не удивлена падением популярности Мерца. "Неудивительно, что Мерц к настоящему времени стал самым непопулярным канцлером всех времён, а девять из десяти немцев недовольны его работой", — подчеркнула она.Политик призвала канцлера немедленно покинуть свой пост. "Я считаю, что тот, кто всё больше денег разбазаривает за рубежом и так попирает интересы собственного населения, должен как можно скорее снять шляпу и уйти в отставку!" — заявила Вагенкнехт.От имени своей партии она выдвинула требование прекратить финансирование Киева за счет немецких налогоплательщиков. "Мы требуем, чтобы больше ни цента немецких налогов не шло Украине! Вместо этого нужны послабления для граждан и конец антисоциальным планам сокращений", — резюмировала лидер BSW.Ранее сообщалось, что визит Мерца в Киев состоялся 4 октября. По итогам встречи с Владимиром Зеленским канцлер объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро, а также о дополнительном выделении 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, бундестаг, международные отношения, военная помощь украине, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, помощь, военная помощь, война, война на украине
Новости, Киев, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Бундестаг, международные отношения, военная помощь Украине, Главные новости, главное, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, помощь, военная помощь, война, война на Украине

"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев

17:16 06.10.2026
 
© Фото : politikus.ru / Перейти в фотобанк Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : politikus.ru
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Депутат Бундестага, основатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его визит в Киев и новые обещания финансовой помощи Украине. Свое заявление политик опубликовала в соцсети X
"Это просто уму непостижимо! В то время как Германия всё глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство обрушивает на немцев сокращения, Мерц едет в Киев и снова обещает Украине новые миллиарды помощи", — написала Вагенкнехт.
По ее словам, немецким гражданам приходится экономить на пенсиях, уходе за пожилыми, семьях и здравоохранении. "Но для коррумпированной клики Зеленского, очевидно, имеются неограниченные средства?" — задалась вопросом политик.
Вагенкнехт также отметила, что не удивлена падением популярности Мерца. "Неудивительно, что Мерц к настоящему времени стал самым непопулярным канцлером всех времён, а девять из десяти немцев недовольны его работой", — подчеркнула она.
Политик призвала канцлера немедленно покинуть свой пост. "Я считаю, что тот, кто всё больше денег разбазаривает за рубежом и так попирает интересы собственного населения, должен как можно скорее снять шляпу и уйти в отставку!" — заявила Вагенкнехт.
От имени своей партии она выдвинула требование прекратить финансирование Киева за счет немецких налогоплательщиков. "Мы требуем, чтобы больше ни цента немецких налогов не шло Украине! Вместо этого нужны послабления для граждан и конец антисоциальным планам сокращений", — резюмировала лидер BSW.
Ранее сообщалось, что визит Мерца в Киев состоялся 4 октября. По итогам встречи с Владимиром Зеленским канцлер объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро, а также о дополнительном выделении 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора.
Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.
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