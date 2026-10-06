https://ukraina.ru/20261006/eto-lyubopytno-prevratitsya-li-evrosoyuz-v-oboronnyy-alyans-poverkh-nato--mnenie-evstafeva-1083625027.html

"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева

"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева - 06.10.2026 Украина.ру

"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева

ЕС предлагают превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это смешно звучит от людей, которые провалили все попытки создать армию Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-10-06T19:30

2026-10-06T19:30

2026-10-06T19:30

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Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник Украина.ру напомнил о заявлении Урсулы фон дер Ляйен и объяснил, что за ним стоит.Евстафьев заявил, что несамодостаточность — это еще не приговор. "США, как оказалось, тоже не совсем самодостаточные. Самодостаточен у нас Трамп. Точнее, самодостаточность – это его цель, а не задача", — пояснил политолог.По словам собеседника Украина.ру, важнее именно то, что происходит в Европе. "Вы наверняка обратили внимание на заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзу потихонечку надо превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это любопытно", — отметил эксперт.Евстафьев подчеркнул, что это смешно звучит из уст людей, которые за последние 10-15 лет провалили все попытки создать единую европейскую армию. "Да, там есть Еврокорпус. Но это не корпус. Это специфическое объединение, которое вне НАТО не существует", — уточнил он.Эксперт добавил, что речь идет о превращении Евросоюза в нечто, что существует поверх НАТО. "Проще говоря, поверх американцев", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.

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