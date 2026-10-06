"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева - 06.10.2026 Украина.ру
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"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева
"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева - 06.10.2026 Украина.ру
"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева
ЕС предлагают превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это смешно звучит от людей, которые провалили все попытки создать армию Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
2026-10-06T19:30
2026-10-06T19:30
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Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник Украина.ру напомнил о заявлении Урсулы фон дер Ляйен и объяснил, что за ним стоит.Евстафьев заявил, что несамодостаточность — это еще не приговор. "США, как оказалось, тоже не совсем самодостаточные. Самодостаточен у нас Трамп. Точнее, самодостаточность – это его цель, а не задача", — пояснил политолог.По словам собеседника Украина.ру, важнее именно то, что происходит в Европе. "Вы наверняка обратили внимание на заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзу потихонечку надо превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это любопытно", — отметил эксперт.Евстафьев подчеркнул, что это смешно звучит из уст людей, которые за последние 10-15 лет провалили все попытки создать единую европейскую армию. "Да, там есть Еврокорпус. Но это не корпус. Это специфическое объединение, которое вне НАТО не существует", — уточнил он.Эксперт добавил, что речь идет о превращении Евросоюза в нечто, что существует поверх НАТО. "Проще говоря, поверх американцев", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, украина, дмитрий евстафьев, дональд трамп, нато, главные новости, главное, евросоюз, милитаризация, международные отношения, международная политика, украина.ру дзен, аналитика, аналитики, эксперты
Новости, Европа, Россия, Украина, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, НАТО, Главные новости, главное, Евросоюз, милитаризация, международные отношения, Международная политика, Украина.ру Дзен, Аналитика, аналитики, эксперты

"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева

19:30 06.10.2026
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : interaffairs.ru
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ЕС предлагают превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это смешно звучит от людей, которые провалили все попытки создать армию Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник Украина.ру напомнил о заявлении Урсулы фон дер Ляйен и объяснил, что за ним стоит.
Евстафьев заявил, что несамодостаточность — это еще не приговор. "США, как оказалось, тоже не совсем самодостаточные. Самодостаточен у нас Трамп. Точнее, самодостаточность – это его цель, а не задача", — пояснил политолог.
По словам собеседника Украина.ру, важнее именно то, что происходит в Европе. "Вы наверняка обратили внимание на заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзу потихонечку надо превращаться в оборонный альянс и создать аналоги статей устава НАТО. Это любопытно", — отметил эксперт.
Евстафьев подчеркнул, что это смешно звучит из уст людей, которые за последние 10-15 лет провалили все попытки создать единую европейскую армию. "Да, там есть Еврокорпус. Но это не корпус. Это специфическое объединение, которое вне НАТО не существует", — уточнил он.
Эксперт добавил, что речь идет о превращении Евросоюза в нечто, что существует поверх НАТО. "Проще говоря, поверх американцев", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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