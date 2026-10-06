https://ukraina.ru/20261006/goncharenko-v-ban-okhota-na-nardepa-terrorista-i-skandalnyy-proekt-v-rade-itogi-6-oktyabrya-1083645334.html

Гончаренко*— в бан: охота на нардепа-террориста и скандальный проект в Раде. Итоги 6 октября

Гончаренко*— в бан: охота на нардепа-террориста и скандальный проект в Раде. Итоги 6 октября - 06.10.2026 Украина.ру

Гончаренко*— в бан: охота на нардепа-террориста и скандальный проект в Раде. Итоги 6 октября

Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* исключили из фракции "Европейская солидарность" после призывов к переговорам с Россией. А затем внесли в базу "Миротворца"**. Тем временем в Раде зарегистрировали проект о закреплении нейтрального статуса Украины в Конституции. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-06T18:00

2026-10-06T18:00

2026-10-06T18:13

эксклюзив

украина

россия

черное море

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

анна скороход

владимир путин

нато

рада

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Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* исключили из фракции "Европейская солидарность" после предложений о переговорах с Россией и обсуждении нейтрального статуса Украины. В заявлении от 5 октября решение объяснили идеологическими разногласиями по вопросам завершения войны.Фракция допускает компромиссы ради завершения войны, но считает, что независимость Украины, европейское будущее и право самостоятельно определять систему безопасности не должны становиться предметом уступок. При этом "Европейская солидарность" призвала власти начать общественную дискуссию о реалистичном пути к прекращению огня.Поводом стала серия публикаций Гончаренко* от 2 октября. Депутат заявил, что Украина "проигрывает войну", теряет людей и экономику, а предлагаемые условия становятся хуже. Он предложил двигаться к миру через отдельные соглашения: сначала прекращение ударов по портам, предприятиям, школам и больницам, затем — переход к более сложным вопросам. Допустил ослабление санкций против России в обмен на прекращение дальнобойных ударов и разблокирование Черного моря.Одним из возможных предметов переговоров депутат назвал нейтральный статус Украины. "Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, — это, как по мне, абсурд", — написал Гончаренко*. Среди других предложений — обсуждение статуса русского языка и церковных вопросов.Решение касается только парламентской фракции: членом партии "Европейская солидарность" Гончаренко не был. На выборах 2019 года он избирался как самовыдвиженец в Одесской области. Вслед за исключением из фракции Гончаренко внесли в базу "Миротворца"**. Авторы ресурса назвали депутата "профессиональным провокатором" и "политическим популистом". Его обвинили в действиях, направленных на "деморализацию общества", "подавление воли к сопротивлению" и "срыв мобилизационных мероприятий".Закрепить нейтральный статус в КонституцииНардеп Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию для закрепления нейтрального статуса Украины."Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", — говорится в предлагаемой правке.В 2019 году Петр Порошенко* подписал закон, закрепляющий в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. Скороход предлагает оставить только курс на ЕС, отказавшись от членства в военно-политическом блоке.Ранее президент России Владимир Путин высказался о нейтральном статусе Украины. Глава государства указал, что курс на вступление в НАТО является одной из причин СВО. Нейтральный статус Украины остается среди целей России. Путин также выразил возмущение по поводу запрета русского языка и объявления русских людей нетитульной нацией.Нейтральный статус Украины — одно из требований РФ по мирному урегулированию. И теперь в Раде появляются силы, готовые это обсуждать. Но судя по реакции "Европейской солидарности", таких депутатов будут травить и выдавливать из политики. Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 6 октябряГруппировка "Север" продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Ведутся бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Потери ВСУ в кольце — до 35 военнослужащих. Продолжаются бои за Аннополье, Котовку и Приколотное. Пресечены попытки деблокирования окруженных севернее Курганного. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 250 военнослужащих."Запад" улучшил положение — потери ВСУ до 235 человек, три БМП, артиллерийское орудие, 15 автомобилей."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 195 боевиков, БМП, 27 автомобилей, два орудия, станция РЭБ."Центр" улучшил тактическое положение. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, морская пехота наступает в северной и уничтожает противника на территории шахты "Добропольская". За сутки освобождено 52 здания, уничтожено до 20 военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — свыше 535 военнослужащих, БМП, 12 автомобилей, станция РЭБ."Восток" освободил Голубково в Запорожской области — потери противника свыше 240 человек, БМП, семь автомобилей, орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены до 35 военнослужащих, 19 автомобилей, станция РЭБ.Пока в Раде травят депутатов за призывы к миру, российская армия продолжает наступление. Подробнее – в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ * Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

https://ukraina.ru/20261005/mirnyy-plan-goncharenko-provokatsiya-ili-illyuziya-kapitulyatsii-1083622139.html

https://ukraina.ru/20261006/unichtozhennyy-sklad-podbityy-sukhogruz-povrezhdennyy-prichal-gerani-pererezali-marshruty-snabzheniya-vsu-1083634021.html

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