https://ukraina.ru/20261006/poplativshiysya-za-mir-goncharenko-provaly-vsu-i-nelepye-skhemy-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-6-oktyabrya-1083631908.html

Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября

Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября - 06.10.2026 Украина.ру

Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября

Призывавшего трезво взглянуть на вещи Гончаренко* исключили из "Европейской солидарности". ВС РФ продолжают громить врага и технику, а аналитики поднимают на смех новые оборонительные планы ВСУ

2026-10-06T09:00

2026-10-06T09:00

2026-10-06T09:09

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эксклюзив

алексей гончаренко

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верховная рада

всу

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В украинской политике произошел громкий скандал. Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* исключили из парламентской фракции партии "Европейская солидарность" из-за идеологических разногласий. В официальном заявлении на сайте партии Петра Порошенко* указано, что публичные позиции нардепа относительно завершения конфликта и будущей архитектуры безопасности страны разошлись с идеологическими устоями политической силы. Именно поэтому фракция приняла решение, что больше не может продолжать с ним общий политический путь.При этом в партии отметили, что прекращение сотрудничества якобы не перечеркивает годы прежней совместной работы. Там также призвали к общественной дискуссии о путях завершения конфликта, гарантиях безопасности и дальнейшей политике Украины. Однако в заявлении сразу подчеркнули, что независимость государства, его европейский курс и право самостоятельно выбирать систему безопасности должны оставаться неизменными. Примечательно, что курс на вступление в ЕС и НАТО закрепил в Конституции сам Порошенко еще в феврале 2019 года, будучи президентом. В мае того же года он возглавил "Европейскую солидарность" и до сих пор остается ее лидером, называя членство в этих структурах долгосрочной гарантией безопасности.Причиной же раскола стали недавние заявления Гончаренко*. Депутат указал, что Киев проигрывает и теряет огромное количество людей. По его мнению, в текущих условиях наиболее благоприятным решением для Украины будет поиск мирного соглашения с Россией.Нардеп призвал начать переговоры "везде, где только возможно", не дожидаясь единого всеобъемлющего договора. По его задумке, сначала нужно достичь локальных соглашений — например, о прекращении взаимных ударов по инфраструктуре, портам и предприятиям.Одним из ключевых пунктов плана стал размен: снятие части санкций с России в обмен на прекращение дальнобойных ударов, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий территорией Донбасса. Также депутат предложил Киеву обсудить нейтральный статус страны и отказ от НАТО при сохранении неофициального сотрудничества с альянсом и укреплении собственной армии. Отдельно он призвал вынести на переговоры вопросы статуса русского языка и церкви.Будущее Донбасса Гончаренко* назвал самым сложным вопросом, к которому стоит переходить только после решения всех остальных проблем. Среди возможных вариантов он перечислил прекращение боев по нынешней линии фронта, создание нейтральной зоны, взаимный отвод войск или передачу этих территорий под контроль ООН. В итоге за эти прагматичные предложения депутата и лишили места во фракции.Провалы ВСУВ ночь на вторник и утром серия мощных взрывов прокатилась по целому ряду подконтрольных Киеву регионов. Воздушная тревога и прилеты фиксировались в Киеве, Запорожье, Синельниково Днепропетровской области, Кировограде и Одессе, а также в окрестностях Харькова. В Одесской области российские беспилотники "Герань" успешно атаковали объекты в районе Южного. В то же время по целям в оккупированном Запорожье отработала российская авиация, применив управляемые бомбы. Власти признали прямое попадание по одному из мостов через Днепр — дорожная артерия получила повреждения, и движение транспорта там полностью остановили. Помимо этого, пуски авиабомб ВКС РФ пришлись по военным и инфраструктурным объектам в Сумской и Днепропетровской областях.Позже Минобороны РФ официально проинформировало о результатах ударов. Ведомство сообщило, что расчеты беспилотников "Герань" из состава бригады "Варяг" успешно поразили крупные центры обработки данных в украинских городах. Под удар попали стратегически важные для ВСУ объекты: ЦОДы "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский". Данные серверные комплексы обеспечивали работу государственных и коммерческих цифровых сервисов, которые использовались в интересах украинской армии. На линии боевого соприкосновения ситуация для украинских сил остается крайне тяжелой. Российская армия ведет активное наступление на территории ДНР и в Запорожской области, параллельно зажимая противника на северо-востоке Харьковщины.На Запорожском участке фронта российские войска планомерно прорывают оборону ВСУ. На западном фланге идут интенсивные бои возле Степногорска и Лукьяновского, а также в районах Орехова, Преображенки и Омельника. Накануне подразделения ВС РФ полностью освободили Самойловку. Согласно сводкам Минобороны России, бойцы группировки "Восток" нанесли серьезное огневое поражение украинским формированиям в районах Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского в Запорожской области, а также разбили позиции врага возле Тихого и Чаплино на Днепропетровщине. В это же время группировка "Днепр" смогла улучшить тактическое положение, заняв более выгодные позиции и накрыв подразделения ВСУ в районах Орехова, Преображенки, Кушугума, Григоровки и Запасного.Мощный импульс получило наступление в районе Доброполья. Российские штурмовики успешно продвигаются в центральных и южных кварталах города. Одновременно с этим морпехи давят на северном фланге, выбивая украинские подразделения с территории шахты "Добропольская". На подступах к Доброполью столкновения продолжаются у Белозерского, Первомайского, Сергеевки, Райского и Новогригоровки.На Константиновском направлении основные боевые действия разворачиваются возле Алексеево-Дружковки, при этом российские воздушные силы активно бомбят военные объекты противника в самой Дружковке.На северо-востоке Харьковской области положение ВСУ близко к катастрофическому. Группировка "Север" методично сжимает кольцо окружения и расширяет буферную зону. По данным силовых структур, украинские отряды несут огромные потери, безуспешно пытаясь вырваться из "волчанского котла". В частности, 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ попытался пробить окружение со стороны поселка Курганное, однако попал под плотный встречный огонь, в результате чего штурмовая группа потеряла более половины личного состава. Параллельно российское военное ведомство отчиталось о завершении зачистки малого кольца окружения к северу от Рубленого. Жесткие бои сейчас идут за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково.На Купянском направлении накал боев также не спадает. Командование ВСУ экстренно бросает в бой резервные силы в районе Двуречной и пытается удержаться возле Оскола, боестолкновения не утихают и в районе Купянска-Узлового. На Краснолиманском и Северском участках российские войска прочно удерживают свои рубежи, попутно уничтожая подходящие подкрепления и перерезая пути снабжения противника.Нелепые "схемы" КиеваНа фоне серьезных проблем на фронте украинское руководство продолжает удивлять масштабными планами. Команда нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого разработала стратегию противостояния с Россией, рассчитанную на 30 лет вперед. При этом фактически главком лишен многих полномочий по руководству войсками — за все время его пребывания в должности Владимир Зеленский утвердил лишь несколько поданных им кадровых представлений.Подобный тридцатилетний горизонт планирования вызывает откровенную иронию у международных экспертов. Как заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз, такие долгосрочные прожекты вызывают лишь улыбку, если трезво взглянуть на нынешние успехи российской армии на передовой. Аналитик подчеркнул, что заявленные Киевом сроки резко контрастируют с реальной динамикой конфликта, где ситуация меняется стремительно и явно не в пользу Украины.По мнению турецкого эксперта, продолжающееся продвижение ВС РФ ставит под большое сомнение саму возможность реализации этой бумажной стратегии. Йылмаз посоветовал украинскому генералитету для начала оценить, что прямо сейчас происходит на фронте, и только потом рассуждать о перспективах на ближайшие три десятилетия. Он подчеркнул, что при сегодняшних темпах наступления российской армии трудно вообразить, как нынешняя модель противостояния сможет продержаться столь длительный срок. Вопрос заключается не в том, что будет через 30 лет, а в том, какой окажется ситуация гораздо раньше.Примечательно, что эти оторванные от реальности военные программы Киева принимаются на фоне четкой позиции Москвы. В начале месяца президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российская сторона стремится как можно скорее завершить боевые действия на Украине путем мирного урегулирования. Москва по-прежнему открыта к предметным переговорам, однако со стороны киевского режима взаимного желания до сих пор не наблюдается.Подробнее - в материале "Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента на сайте Украина.ру.* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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