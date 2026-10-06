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"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
Российский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил разведывательный беспилотник "Лелека" ВСУ, на крыле которого операторы написали просьбу не уничтожать аппарат. Об этом 6 октября пишет РИА Новости
2026-10-06T09:10
2026-10-06T09:10
2026-10-06T09:15
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В настоящее время Лада является помощником начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр". История, которую он поведал агентству, произошла в мае 2025 года на херсонском направлении."В мае 2025 года была ситуация — одна из моих первых целей, "Лелека". При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на её крыльях, видимо, её операторы: "FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру". Цель, конечно же, уничтожил", — рассказал Лада.Он пояснил, что украинский оператор таким образом пытался сказать: "Это мой последний беспилотник. Если вы его собьёте, меня отправят в пехоту".По его словам, видеозапись с поражением этого БПЛА впоследствии распространилась в интернете и стала основой для различных мемов. Лада также заказал шеврон с изображением этой надписи, который сейчас носит на форме.Напомним, в начале сентября получила широкую известность другая история, также с военнослужащим ВСУ. Только она ярко показала совершенно другой психотип человека — не трясущегося за свою жизнь, но продолжающего способствовать убийствам. А, наоборот, рискнувшего своей жизнью ради жизней других."Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал тогда агентству ветеран СВО Антон Гусев.Подробнее об этом - в публикации "Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/reabilitatsiya-prodolzhalas-i-nochyu-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083630745.html
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украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, киевский режим, психология, трусы, герои, украина
Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, беспилотники, киевский режим, психология, трусы, герои, Украина
"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
09:10 06.10.2026 (обновлено: 09:15 06.10.2026)
Российский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил разведывательный беспилотник "Лелека" ВСУ, на крыле которого операторы написали просьбу не уничтожать аппарат. Об этом 6 октября пишет РИА Новости
В настоящее время Лада является помощником начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр". История, которую он поведал агентству, произошла в мае 2025 года на херсонском направлении.
"В мае 2025 года была ситуация — одна из моих первых целей, "Лелека". При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на её крыльях, видимо, её операторы: "FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру". Цель, конечно же, уничтожил", — рассказал Лада.
Он пояснил, что украинский оператор таким образом пытался сказать: "Это мой последний беспилотник. Если вы его собьёте, меня отправят в пехоту".
По его словам, видеозапись с поражением этого БПЛА впоследствии распространилась в интернете и стала основой для различных мемов. Лада также заказал шеврон с изображением этой надписи, который сейчас носит на форме.
Напомним, в начале сентября получила широкую известность другая история, также с военнослужащим ВСУ. Только она ярко показала совершенно другой психотип человека — не трясущегося за свою жизнь, но продолжающего способствовать убийствам. А, наоборот, рискнувшего своей жизнью ради жизней других.
"Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал тогда агентству ветеран СВО Антон Гусев.
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