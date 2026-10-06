https://ukraina.ru/20261006/pomog-chem-smog-ili-ne-sbivayte-otpravyat-v-makhru-dva-psikhotipa-voennogo-vsu-1083632964.html

"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ

"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру

"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ

Российский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил разведывательный беспилотник "Лелека" ВСУ, на крыле которого операторы написали просьбу не уничтожать аппарат. Об этом 6 октября пишет РИА Новости

2026-10-06T09:10

2026-10-06T09:10

2026-10-06T09:15

украина.ру

россия

вс рф

сво

спецоперация

всу

вооруженные силы украины

бпла

беспилотники

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690309_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a8d5b77f174b1f64341084f2b801e28a.jpg

В настоящее время Лада является помощником начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр". История, которую он поведал агентству, произошла в мае 2025 года на херсонском направлении."В мае 2025 года была ситуация — одна из моих первых целей, "Лелека". При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на её крыльях, видимо, её операторы: "FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру". Цель, конечно же, уничтожил", — рассказал Лада.Он пояснил, что украинский оператор таким образом пытался сказать: "Это мой последний беспилотник. Если вы его собьёте, меня отправят в пехоту".По его словам, видеозапись с поражением этого БПЛА впоследствии распространилась в интернете и стала основой для различных мемов. Лада также заказал шеврон с изображением этой надписи, который сейчас носит на форме.Напомним, в начале сентября получила широкую известность другая история, также с военнослужащим ВСУ. Только она ярко показала совершенно другой психотип человека — не трясущегося за свою жизнь, но продолжающего способствовать убийствам. А, наоборот, рискнувшего своей жизнью ради жизней других."Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал тогда агентству ветеран СВО Антон Гусев.Подробнее об этом - в публикации "Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/reabilitatsiya-prodolzhalas-i-nochyu-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083630745.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, киевский режим, психология, трусы, герои, украина