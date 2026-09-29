https://ukraina.ru/20260929/energeticheskie-voyny-evropa-i-aziya-srazhayutsya-za-spg-frantsuzy-zaschityat-neft-sauditov-1083489119.html

Энергетические войны: Европа и Азия сражаются за СПГ, французы защитят нефть саудитов

Энергетические войны: Европа и Азия сражаются за СПГ, французы защитят нефть саудитов - 29.09.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Европа и Азия сражаются за СПГ, французы защитят нефть саудитов

Эммануэль Макрон объявил о переброске французских военнослужащих и комплексов противовоздушной обороны в саудовский портовый город Янбу для защиты объектов энергетики. Там же могут появиться и истребители Rafale

2026-09-29T10:04

2026-09-29T10:04

2026-09-29T10:04

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сша

европа

азия

эммануэль макрон

энергетика

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Франция отправит военных и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты энергообъектов"Мы направим военные средства — солдат, радары и системы обороны", — сказал Макрон 24 сентября в интервью для TF1 и France 2.При этом он подчеркнул, что Франция "не вступает ни в какой конфликт", французские военные должны будут обеспечить защиту объектов энергетики. Возможное размещение истребителей Rafale будет зависеть от развития ситуации, несколько французских самолетов уже находятся в регионе, отметил глава государства.Янбу служит главным терминалом Саудовской Аравии на Красном море, через который нефть вывозится в обход Ормузского пролива. В последнее время этот город становится целью атак йеменских хуситов. В результате ударов государственная нефтяная компания Saudi Aramco временно останавливала отгрузки для европейских нефтеперерабатывающих предприятий.Возможная нехватка топлива, вызванная обстановкой вокруг Ормузского пролива, превратилась во Франции в один из центральных вопросов в преддверии президентских выборов в 2027 году.Макрон сказал, что власти страны предпринимают все нужные шаги для предотвращения сбоев в снабжении дизельным топливом, газом и авиационным горючим. Он добавил, что до конца года у Франции должны быть необходимые запасы топлива даже при дальнейшем ухудшении поставок.Рост цен он объяснил прежде всего международной ситуацией. По его словам, Париж старается влиять на первопричины кризиса через дипломатию. Париж подключен к работе по восстановлению судоходства через Ормузский пролив, параллельно идет поиск других источников поставок нефти. В течение ближайших недель Франция собирается поставить вопрос энергетической безопасности на обсуждение в рамках G7, отметил Макрон.Порт Янбу приобрел особое значение для нефтяных поставок после перебоев в Ормузском проливе. Магистральный нефтепровод "Восток — Запад" протяженностью около 1200 км позволяет доставлять нефть с побережья Персидского залива к Красному морю в обход Ормуза. Его пропускная способность достигает 7 млн баррелей в сутки, из которых около 5 млн могут идти на экспорт.Источники британского агентства Reuters тогда предполагали, что на ремонт нефтепровода после серии атак со стороны хуситов может уйти 5–6 недель, однако министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC заявил, что нефтепровод может вернуться в работу в течение нескольких дней. Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток — Запад" возобновилась на прошлой неделе, 22 сентября. А в понедельник, 28 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти, поставляемой по этому магистральному нефтепроводу.Запрет экспорта дизеля из США грозит ростом цен на топливо в миреВозможный запрет властей США на экспорт дизельного топлива из страны может запустить цепную реакцию на мировом рынке нефтепродуктов, сократить запасы и в итоге нанести ущерб американским потребителям. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Wood Mackenzie, опубликованном 28 сентября.Розничная стоимость дизельного топлива в США 21 сентября обновила исторический максимум, достигнув 6,51 доллара США за галлон (1,72 доллара за литр), и продолжила расти. На этом фоне отдельные американские законодатели стали выступать за приостановку экспорта дизельного топлива и первоочередное снабжение внутреннего рынка, к этому склонялся и президент США Дональд Трамп.По оценке Wood Mackenzie, эмбарго вызовет накопление запасов нефтепродуктов в хранилищах на побережье Мексиканского залива. Это заставит американские нефтеперерабатывающие заводы существенно урезать нефтепереработку и нарастить закупки бензина за рубежом, что создает риск удорожания бензина.Такой шаг также ускорит уменьшение мировых запасов нефтепродуктов, предупреждают эксперты. По данным на сентябрь, на Европу приходилось почти 50% американского экспорта дизельного топлива и газойля, тогда как в 2025-м этот показатель в среднем равнялся 30%.Алан Гелдер, старший вице-президент Wood Mackenzie, курирующий нефтепереработку, химическую отрасль и нефтяные рынки, заявил, что запрет на вывоз дизельного топлива из США обострит борьбу за поставки из государств, где предложение уже ограничено.По его словам, с учетом запрета на экспорт дизельного топлива из России и высокой загрузки европейских нефтеперерабатывающих заводов только Китай сейчас располагает значительными свободными нефтедобывающими мощностями, способными компенсировать падение переработки в США. При этом КНР может посчитать, что такие действия не соответствуют его интересам.Эксперт также указал, что введение Вашингтоном запрета на экспорт дизельного топлива, вероятно, повысит расходы потребителей в США. Он пояснил, что уменьшение нефтепереработки ради устранения избытка предложения переложит ценовое давление с дизельного топлива на бензин. В результате мера, которая должна была снизить стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях, может обернуться ростом цен на бензин.Согласно анализу Wood Mackenzie, запасы дизельного топлива и газойля за пределами США начнут уменьшаться быстрее, так как американские поставки больше не будут доходить до этих рынков. Наиболее уязвимой выглядит Европа, а Латинской Америке предстоит трудный поиск альтернативных поставщиков.Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что запрет на экспорт дизеля из США может привести к незначительному его удешевлению в стране, но ударит по Европе. "Запрет на экспорт дизельного топлива из США изначально может привести к снижению цен на 25 центов за галлон в неделю, или примерно на 4% по сравнению с нынешними 6,5 долларами за галлон в США, и повысит оптовые цены в Европе на 3 доллара за баррель, или примерно на 2%, за каждую неделю действия запрета", — сказано в сообщении банка от 28 сентября.При этом Goldman Sachs считает вероятным, что власти США могут ограничить экспорт не полным запретом, а квотами. Аналитики добавляют, что возможные ограничения очень вероятны, хотя это не основной сценарий. При этом чем дольше будет действовать запрет на экспорт дизельного топлива из США, тем выше будут цены на американский бензин, так как дизельное, авиационное топливо и бензин преимущественно производятся вместе. После отмены ограничений американские цены на дизель, по прогнозу банка, вновь сблизятся с мировыми, что будет способствовать их росту в США и снижению за рубежом.Стоит отметить, что к концу прошлой недели мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, и в понедельник, 28 сентября, не превысили этот уровень, несмотря на небольшой рост. Однако на цену дизеля в США это никак не повлияло.Европа и Азия конкурируют за СПГ на фоне форс-мажора в КатареЕвропейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) растет в преддверии зимы в Северном полушарии, поскольку затянувшиеся перебои с поставками через Ормузский пролив грозят усилить глобальную конкуренцию за это топливо. Об этом 28 сентября сообщило агентство Bloomberg.Поставки СПГ в Европейский союз и Великобританию примерно на 4% ниже, чем годом ранее. Однако они увеличились с начала августа, когда объем импорта был на 30% ниже прошлогоднего уровня, свидетельствуют собранные Bloomberg данные об отслеживании судов. За тот же период поставки СПГ в Северо-Восточную Азию сократились.По словам трейдеров, текущая разница в ценах делает поставки американского СПГ в Европу выгоднее, чем в Азию, создавая стимул для грузов из Атлантического бассейна оставаться в регионе и в октябре. По данным аналитической компании Kpler, в сентябре Европа, как ожидается, примет около четверти мировых поставок СПГ — по сравнению с менее чем 19% в июле.Продолжающееся отсутствие поставок СПГ из Персидского залива, на который до войны с Ираном приходилось около пятой части мирового предложения, ранее в этом месяце подняло цены до самого высокого уровня с конца 2022 года. Более напряженная ситуация на рынке означает усиление конкуренции между Европой и Азией, где находятся крупнейшие мировые покупатели СПГ, за доступные объемы поставок из США и других регионов.Ситуация осложняется в связи с тем, что Катар, один из крупнейших экспортеров СПГ в мире, еще на месяц пролонгировал действие форс-мажора по отгрузкам своим клиентам как в Европе, так и в Азии. Одним из конкурентов Европы за поставки является Индия, где спрос на СПГ растет, поскольку засушливая погода ограничивает выработку электроэнергии на ГЭС, а предприятиям по производству удобрений требуется больше газа. По данным Kpler, в сентябре импорт СПГ в Индию, как ожидается, увеличится на 10% по сравнению с годом ранее. Индийские покупатели продолжают активно приобретать партии СПГ на спотовом рынке даже по ценам, превышающим уровень, при котором они обычно готовы совершать закупки.Европа наращивает импорт СПГ с 2022 года, чтобы пополнять запасы и удовлетворять повышенный зимний спрос после того, как конфликт РФ и Украины вынудил покупателей искать замену трубопроводным поставкам из России. При этом на протяжении последних лет Евросоюз наращивал импорт российского СПГ, но в августе этого года тенденция изменилась.Так, импорт СПГ из РФ в страны ЕС в январе — августе 2026 года вырос на 11% и составил около 15,3 млрд кубометров против 13,9 млрд кубометров годом ранее. Однако в августе российского СПГ в Евросоюз было поставлено 682 млн кубометров — это на 46% меньше, чем в июле, на 37% ниже, чем в августе прошлого года, и вообще минимум с сентября 2021 года. По оценкам аналитиков, это связано с тем, что страны ЕС готовятся к полному запрету на импорт СПГ из РФ, который официально вступает в силу с 1 января следующего года.

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https://ukraina.ru/20260929/sergey-karaganov-prezhde-chem-bit-po-evrope-my-dolzhny-zavershit-konflikt-na-ukraine-1083485468.html

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эксклюзив, сша, европа, азия, эммануэль макрон, энергетика