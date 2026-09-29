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Голословные фантазии: Кремль отказался серьезно воспринимать эстонские выпады о поджоге завода

Голословные фантазии: Кремль отказался серьезно воспринимать эстонские выпады о поджоге завода - 29.09.2026 Украина.ру

Голословные фантазии: Кремль отказался серьезно воспринимать эстонские выпады о поджоге завода

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 сентября в общении с журналистами назвал голословными и необдуманными заявления властей Эстонии о причастности российских спецслужб к поджогу военного завода в Таллине

2026-09-29T13:54

2026-09-29T13:54

2026-09-29T13:54

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные обвинения абсолютно не отражают реальность и не содержат никакой аргументации. По словам Пескова, Москва не может и не будет относиться к подобным выпадам эстонской стороны серьезно.Обвинения в адрес России ранее озвучил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он объявил диверсией пожар на объекте оборонной компании Milrem Robotics, произошедший еще в середине августа. Предприятие известно тем, что поставляет Украине беспилотные наземные машины. По делу о поджоге задержаны трое граждан Латвии, однако эстонский министр безапелляционно возложил вину за организацию на российские ведомства.На фоне этих заявлений министерство иностранных дел Эстонии решило вызвать российского дипломата на ковер. Посольство РФ подтвердило, что встреча временного поверенного в делах России с представителями эстонского внешнеполитического ведомства состоится сегодня.Дипломатические отношения между Москвой и Таллином уже давно находятся на критически низком уровне, а страны регулярно высылают дипломатов друг друга. Эстония занимает жесткую антироссийскую позицию и систематически бездоказательно обвиняет Москву во внутренних инцидентах.Подробнее - в материале Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии на сайте Украина.ру.

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