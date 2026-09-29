https://ukraina.ru/20260929/takaya-vot-zapara-zelenskiy-vzyalsya-za-potapa-artista-mogut-lishit-zvaniya-za-russkiy-yazyk-1083491571.html

"Такая вот запара". Зеленский взялся за Потапа: артиста могут лишить звания за русский язык

"Такая вот запара". Зеленский взялся за Потапа: артиста могут лишить звания за русский язык - 29.09.2026 Украина.ру

"Такая вот запара". Зеленский взялся за Потапа: артиста могут лишить звания за русский язык

Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и СБУ рассмотреть вопрос о лишении украинского исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) звания "Заслуженный артист". Соответствующая петиция, набравшая необходимые 25 тысяч подписей, была перенаправлена в Офис президента Украины

2026-09-29T12:18

2026-09-29T12:18

2026-09-29T12:21

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"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов", — говорится в ответе Зеленского.Ранее Верховной раде не хватило голосов для лишения Потапа звания "Заслуженный артист Украины". Позднее рэпер и его жена Настя Каменских были внесены в базу скандально известного сайта "Миротворец" за высказывания о желании продолжать говорить на русском языке.Потапа на сайте обвинили в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни". Конкретных разъяснений, в чем именно состоят эти обвинения, ресурс не приводит. Алексей Потапенко оказался в центре скандала на Украине после публикации видео, в котором артист иронично "извинился" за использование русского языка. В ролике, снятом на яхте, он и Настя Каменских написали: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода"Известно, что после начала конфликта на Украине Потап уехал за границу. Именно этот факт, по данным сайта, и стал основанием для внесения его в базу "Миротворца" наряду с упоминанием о "гуманитарной агрессии", суть которой не раскрывается.Ранее в новостях: "Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев на сайте Украина.ру.

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