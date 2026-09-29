https://ukraina.ru/20260929/sud-v-belgorode-prigovoril-grazhdanina-ukrainy-k-19-godam-za-shpionazh-v-polzu-gur-1083490130.html

Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР

Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР - 29.09.2026 Украина.ру

Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР

Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины, причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили 29 СЕНТЯБРЯ в ФСБ России

2026-09-29T10:50

2026-09-29T10:50

2026-09-29T10:50

новости

россия

украина

белгородская область

фсб

украина.ру

шпионы

шпионаж

херсонская область

гур моу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103040/75/1030407557_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0e38626de7dc891087832aea81ab7daf.jpg

"Белгородским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины, 1990 г.р., причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.По данным ведомства, уроженец Закарпатской области был завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджер Viber. Целью вербовки было добывание и передача противнику за денежное вознаграждение координат расположения военнослужащих и военной техники ВС РФ в приграничной зоне Белгородской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, злоумышленник был задержан. Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.Ранее в Херсонской области также был вынесен приговор по делу о шпионаже. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, Херсонский областной суд признал виновным жителя региона 1982 года рождения, имеющего гражданство Украины, в шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств."Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", — информировали в пресс-службе ведомства. По данным ФСБ, осужденный передавал Главному управлению разведки данные о личном составе Вооруженных сил России и маршрутах передвижения военной техники.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.

россия

украина

белгородская область

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, белгородская область, фсб, украина.ру, шпионы, шпионаж, херсонская область, гур моу, новости россии, новости россии и украины