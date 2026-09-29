Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР - 29.09.2026 Украина.ру
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Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР
Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР - 29.09.2026 Украина.ру
Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР
Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины, причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили 29 СЕНТЯБРЯ в ФСБ России
2026-09-29T10:50
2026-09-29T10:50
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"Белгородским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины, 1990 г.р., причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.По данным ведомства, уроженец Закарпатской области был завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджер Viber. Целью вербовки было добывание и передача противнику за денежное вознаграждение координат расположения военнослужащих и военной техники ВС РФ в приграничной зоне Белгородской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, злоумышленник был задержан. Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.Ранее в Херсонской области также был вынесен приговор по делу о шпионаже. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, Херсонский областной суд признал виновным жителя региона 1982 года рождения, имеющего гражданство Украины, в шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств."Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", — информировали в пресс-службе ведомства. По данным ФСБ, осужденный передавал Главному управлению разведки данные о личном составе Вооруженных сил России и маршрутах передвижения военной техники.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, белгородская область, фсб, украина.ру, шпионы, шпионаж, херсонская область, гур моу, новости россии, новости россии и украины
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, ФСБ, Украина.ру, шпионы, шпионаж, Херсонская область, ГУР МОУ, новости России, новости России и Украины

Суд в Белгороде приговорил гражданина Украины к 19 годам за шпионаж в пользу ГУР

10:50 29.09.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкнаручники
наручники - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : Sputnik
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Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины, причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили 29 СЕНТЯБРЯ в ФСБ России
"Белгородским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины, 1990 г.р., причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, уроженец Закарпатской области был завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджер Viber. Целью вербовки было добывание и передача противнику за денежное вознаграждение координат расположения военнослужащих и военной техники ВС РФ в приграничной зоне Белгородской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, злоумышленник был задержан. Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.
Ранее в Херсонской области также был вынесен приговор по делу о шпионаже. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, Херсонский областной суд признал виновным жителя региона 1982 года рождения, имеющего гражданство Украины, в шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", — информировали в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, осужденный передавал Главному управлению разведки данные о личном составе Вооруженных сил России и маршрутах передвижения военной техники.
Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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