https://ukraina.ru/20260929/general-vsu-voloshin-sabotiroval-prikaz-glavkoma-drapatogo--istochnik-1083488935.html

Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник

Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник - 29.09.2026 Украина.ру

Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник

Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главкома ВСУ Михаила Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур

2026-09-29T09:56

2026-09-29T09:56

2026-09-29T09:56

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михаил драпатый

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"Бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, вместо выполнения распоряжения генерал остался в Киеве и раздает интервью украинским журналистам.Источник уточнил, что в Киеве Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Однако Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область.Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый украинский главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.Драпатый занял пост главкома ВСУ в конце июля 2026 года. Его назначению предшествовала волна протестов в Киеве и других городах Украины против предшественника Александра Сырского и в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Верховная рада отправила Федорова в отставку неделей ранее, когда Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.

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