Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник - 29.09.2026 Украина.ру
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Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник
Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник - 29.09.2026 Украина.ру
Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник
Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главкома ВСУ Михаила Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур
2026-09-29T09:56
2026-09-29T09:56
новости
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сумская область
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верховная рада
михаил драпатый
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"Бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, вместо выполнения распоряжения генерал остался в Киеве и раздает интервью украинским журналистам.Источник уточнил, что в Киеве Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Однако Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область.Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый украинский главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.Драпатый занял пост главкома ВСУ в конце июля 2026 года. Его назначению предшествовала волна протестов в Киеве и других городах Украины против предшественника Александра Сырского и в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Верховная рада отправила Федорова в отставку неделей ранее, когда Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сумская область, украина, вооруженные силы украины, михаил федоров, украина.ру, верховная рада, михаил драпатый, александр сырский, всу, главные новости, главное, новости украины, украина ру новости сегодня
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Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник

09:56 29.09.2026
 
© AP / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© AP / Andriy Andriyenko
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Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главкома ВСУ Михаила Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур
"Бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, вместо выполнения распоряжения генерал остался в Киеве и раздает интервью украинским журналистам.
Источник уточнил, что в Киеве Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Однако Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область.
Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый украинский главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.
Драпатый занял пост главкома ВСУ в конце июля 2026 года. Его назначению предшествовала волна протестов в Киеве и других городах Украины против предшественника Александра Сырского и в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
Верховная рада отправила Федорова в отставку неделей ранее, когда Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство.
Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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