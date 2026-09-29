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"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист
"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист - 29.09.2026 Украина.ру
"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист
Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал новый эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе, назвав происходящее геноцидом украинцев ради наживы
2026-09-29T11:10
2026-09-29T11:10
2026-09-29T11:10
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Поводом для заявления стало видео, снятое в Одессе. На кадрах мужчина убегает от сотрудника территориального центра комплектования, перелезает через забор, после чего садится в автомобиль и уезжает. Другие подробности эпизода не приводятся, неизвестно также, удалось ли мужчине избежать мобилизации.Подобные записи появляются в интернете регулярно. На них видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя силу. Украинцы призывного возраста любым способом стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.Согласно официальным данным Минобороны, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно 2 миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации. Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва. За период военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения.На этом фоне киевские власти продолжают ужесточать мобилизационные правила. В августе под давлением европейских спонсоров были лишены права на отсрочку еще восемь категорий граждан: студенты заочной и вечерней форм обучения, многодетные отцы с задолженностью по алиментам, лица, ухаживающие за инвалидами, и другие.Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что терпение украинского общества практически иссякло, а идея воевать "совершенно непопулярна". По ее оценке, совокупный объем взяток за право не ехать на передовую достигает 5 миллиардов долларов ежегодно.
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новости, одесса, россия, родион мирошник, владимир зеленский, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, новости украины, новости украина ру, журналист
Новости, Одесса, Россия, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация, Новости Украины, новости Украина ру, журналист
"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист
Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал новый эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе, назвав происходящее геноцидом украинцев ради наживы
"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы", — написал Хинкл в соцсети X.
Поводом для заявления стало видео, снятое в Одессе. На кадрах мужчина убегает от сотрудника территориального центра комплектования, перелезает через забор, после чего садится в автомобиль и уезжает. Другие подробности эпизода не приводятся, неизвестно также, удалось ли мужчине избежать мобилизации.
Подобные записи появляются в интернете регулярно. На них видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя силу. Украинцы призывного возраста любым способом стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.
Согласно официальным данным Минобороны, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно 2 миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации.
Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва. За период военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения.
На этом фоне киевские власти продолжают ужесточать мобилизационные правила. В августе под давлением европейских спонсоров были лишены права на отсрочку еще восемь категорий граждан: студенты заочной и вечерней форм обучения, многодетные отцы с задолженностью по алиментам, лица, ухаживающие за инвалидами, и другие.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что терпение украинского общества практически иссякло, а идея воевать "совершенно непопулярна". По ее оценке, совокупный объем взяток за право не ехать на передовую достигает 5 миллиардов долларов ежегодно.