https://ukraina.ru/20260929/zelenskiy-sovershaet-genotsid-protiv-svoikh-sootechestvennikov-radi-nazhivy--amerikanskiy-zhurnalist-1083490291.html

"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист

"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист - 29.09.2026 Украина.ру

"Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживы" — американский журналист

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал новый эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе, назвав происходящее геноцидом украинцев ради наживы

2026-09-29T11:10

2026-09-29T11:10

2026-09-29T11:10

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Поводом для заявления стало видео, снятое в Одессе. На кадрах мужчина убегает от сотрудника территориального центра комплектования, перелезает через забор, после чего садится в автомобиль и уезжает. Другие подробности эпизода не приводятся, неизвестно также, удалось ли мужчине избежать мобилизации.Подобные записи появляются в интернете регулярно. На них видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя силу. Украинцы призывного возраста любым способом стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.Согласно официальным данным Минобороны, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно 2 миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации. Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва. За период военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения.На этом фоне киевские власти продолжают ужесточать мобилизационные правила. В августе под давлением европейских спонсоров были лишены права на отсрочку еще восемь категорий граждан: студенты заочной и вечерней форм обучения, многодетные отцы с задолженностью по алиментам, лица, ухаживающие за инвалидами, и другие.Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что терпение украинского общества практически иссякло, а идея воевать "совершенно непопулярна". По ее оценке, совокупный объем взяток за право не ехать на передовую достигает 5 миллиардов долларов ежегодно.

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