Шпионская сеть в Крыму и на Кубани: ФСБ сорвала слежку Киева за Черноморским флотом - 29.09.2026 Украина.ру
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Шпионская сеть в Крыму и на Кубани: ФСБ сорвала слежку Киева за Черноморским флотом
Шпионская сеть в Крыму и на Кубани: ФСБ сорвала слежку Киева за Черноморским флотом - 29.09.2026 Украина.ру
Шпионская сеть в Крыму и на Кубани: ФСБ сорвала слежку Киева за Черноморским флотом
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность украинской агентурной сети, которая развернула скрытую слежку за кораблями Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске, сообщил 29 сентября Центр общественных связей ФСБ
2026-09-29T12:22
2026-09-29T12:26
новости
россия
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Суды в Крыму и на Кубани уже вынесли приговоры трем участникам этой группы. За государственную измену в составе организованной группы они получили сроки — от 12 до 17 лет колонии.Осужденные действовали по прямому указанию военной разведки Украины. Они успели смонтировать на побережье техническое оборудование. Эти приборы предназначались для удаленного перехвата радиоэфира и трансляции данных через интернет. С их помощью Киев планировал развернуть полноценный онлайн-мониторинг российских военных кораблей прямо из пунктов их постоянного базирования.Если бы систему не выявили вовремя, украинские спецслужбы получили бы постоянный доступ к секретной информации. В режиме реального времени они могли бы отслеживать точный состав корабельных группировок, оценивать уровень их боеготовности и узнавать о планах командования. Кроме того, собранные данные противник собирался использовать для точной корректировки ракетных ударов и налетов беспилотников. Контрразведчики ФСБ вмешались до того, как этот сценарий был реализован.Подробнее о работе ФСБ - в материале ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, севастополь, новороссийск, черноморский флот, фсб, украина.ру
Новости, Россия, Севастополь, Новороссийск, Черноморский флот, ФСБ, Украина.ру

Шпионская сеть в Крыму и на Кубани: ФСБ сорвала слежку Киева за Черноморским флотом

12:22 29.09.2026 (обновлено: 12:26 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность украинской агентурной сети, которая развернула скрытую слежку за кораблями Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске, сообщил 29 сентября Центр общественных связей ФСБ
Суды в Крыму и на Кубани уже вынесли приговоры трем участникам этой группы. За государственную измену в составе организованной группы они получили сроки — от 12 до 17 лет колонии.
Осужденные действовали по прямому указанию военной разведки Украины.
Они успели смонтировать на побережье техническое оборудование. Эти приборы предназначались для удаленного перехвата радиоэфира и трансляции данных через интернет. С их помощью Киев планировал развернуть полноценный онлайн-мониторинг российских военных кораблей прямо из пунктов их постоянного базирования.
Если бы систему не выявили вовремя, украинские спецслужбы получили бы постоянный доступ к секретной информации. В режиме реального времени они могли бы отслеживать точный состав корабельных группировок, оценивать уровень их боеготовности и узнавать о планах командования.
Кроме того, собранные данные противник собирался использовать для точной корректировки ракетных ударов и налетов беспилотников. Контрразведчики ФСБ вмешались до того, как этот сценарий был реализован.
Подробнее о работе ФСБ - в материале ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР на сайте Украина.ру.
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