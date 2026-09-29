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Папа римский предложил забыть про Украину и потратить военные миллиарды на голодающих

Папа римский предложил забыть про Украину и потратить военные миллиарды на голодающих - 29.09.2026 Украина.ру

Папа римский предложил забыть про Украину и потратить военные миллиарды на голодающих

Папа римский Лев XIV призвал лидеров России, Украины и других государств немедленно сесть за стол переговоров и остановить бессмысленную гонку вооружений, сообщает немецкое издание Die Zeit

2026-09-29T12:50

2026-09-29T12:50

2026-09-29T12:50

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По его мнению, огромные бюджетные миллиарды сегодня уходят на содержание военной индустрии, от которой колоссальную прибыль получает лишь узкая прослойка элиты. Папа подчеркнул, что эти деньги должны тратиться на ликвидацию мирового голода, безработицы и жилищного кризиса, а не на разжигание затяжных конфликтов.На днях Папа римский также отправил в Россию своего посланника вести переговоры по Украине. Кардинал Маттео Дзуппи до 30 сентября проведет встречи с представителями властей. Дзуппи планирует обсуждать в основном гуманитарные вопросы. Среди официальных тем — обмен военнопленными, проблемы гражданского населения и возвращение детей из зон боевых действий. Стороны также рассчитывают обсудить пути преодоления текущих дипломатических трудностей. Ранее российскую столицу посещал глава ватиканской дипломатии Пол Ричард Галлахер.Подробнее - в материале Ватикан зачастил. Что означают визиты представителей Папы Римского в Россию на сайте Украина.ру.

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