https://ukraina.ru/20260929/zelenskogo-vse-nenavidyat-no-on-nezamenim-1083491917.html

Зеленского все ненавидят. Но он незаменим

Зеленского все ненавидят. Но он незаменим - 29.09.2026 Украина.ру

Зеленского все ненавидят. Но он незаменим

В редкой европейской стране в последние месяцы не прозвучали заявления политиков заметных (хоть пока и не первого ранга) и не появились статьи в прессе, которые можно было бы объединить заголовком "Зеленский должен уйти".

2026-09-29T13:18

2026-09-29T13:18

2026-09-29T13:18

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Некоторые выступали осторожнее, делая акцент на необходимости для Украины срочно заключить мир. Но, учитывая давно озвученный отказ российского руководства признавать легитимность Зеленского, в случае начала реального мирного процесса ему всё равно придётся уйти, чтобы открыть дорогу к окончательному оформлению договорённостей. Пусть это произойдёт и не на первом этапе переговоров.Одновременно на Западе резко сократилось количество политических жестов в поддержку как лично Зеленского, так и Украины в целом, а европейская и американская пресса больше не склонна лепить из Зеленского героя. Теперь СМИ уделяют главное внимание его промахам и недостаткам. Самое важное – начало обвального сокращаться финансирование Украины. Большинство западных политиков и экспертов сходятся на том, что в 2027 году оно иссякнет окончательно. Отдельные оптимисты даже утверждают, что финансирование закончится в текущем году, до конца которого осталось всего три месяца.При этом нужно иметь в виду, что ЕС уже выделил на поддержку Украины в 2027 году 90 миллиардов евро. Вышеприведенные прогнозы означают, что западные эксперты не верят в то, что Киев реально получит выделенные деньги, или считают, что Киев получит их не все, а лишь относительно небольшую часть – не больше четверти. В противном случае говорить о прекращении финансирования Украины в 2027 году или даже в 2026 году невозможно.В целом, можно констатировать нарастание на Западе скепсиса относительно способности Украины уцелеть, что обесценивает значение Зеленского как сторонника войны до последнего украинца.С Трампом, как известно, отношения у Зеленского не сложились сразу, с первой же встречи, и в дальнейшем только ухудшались. США слишком увязли в ближневосточной и индо-тихоокеанской тематике, чтобы оперативно вернуться на европейский ТВД без разрешения в свою пользу иранского кризиса и подавления Китая. Даже если они решатся всё бросить и вновь сделать Европу центром приложения своих усилий, им понадобится время и пространство для манёвра. Без хотя бы перемирия на Украине пространство для манёвра отсутствует. К тому же Россия не согласна на перемирие, ей необходимо полноценное долговременное урегулирование. Так что для американцев Зеленский тоже помеха.Зеленского ненавидят "старые" украинские деньги, сросшиеся с властью раньше, чем Вова Зеленский начал выступать в КВН. Для них он наглый выскочка, по беспределу грабящий "достойных людей", не забывших, как он за толику малую униженно кривлялся на их корпоративах.Зеленского ненавидят люди, поверившие в него как в "президента мира", проголосовавшие за него на выборах 2019 года и получивших в обмен на свой голос полномасштабную войну уже не с Донбассом, а с Россией, огромные потери, зверства ТЦК, разрушение экономики, безудержное воровство Зеленского и его друзей, катастрофу украинской государственности.Зеленского ненавидят левые, так как он допустил бесконтрольный разгул правых. Ненавидят русскоязычные, так как при нём усилилась насильственная украинизация во всех сферах общественной жизни – и стала задевать уже частную жизнь. Его ненавидят русофобы, так как считают темпы насильственной украинизации недостаточными, а его самого – главным виновником саботажа жёстких мер против русскоязычных.Зеленского ненавидят правые, которым не нужен президент-еврей. В том числе правые радикалы нацистского и фашистского толка. У них – свой пантеон героев. У них есть "белый вождь" – Билецкий*, прошедший путь от комбата до командира армейского корпуса и готовящийся возглавить войска направления, а раньше выдвигавшийся нацистами на должности начальника генерального штаба и главнокомандующего ВСУ. Есть и плеяда амбициозных вождиков поменьше.Зеленского ненавидит даже простой аполитичный народ, жизнь которого стремительно ухудшается – и просвета не видно.Зеленского готовы сдать его друзья и соратники. Они уже набили карманы деньгами, теперь им важно сохранить свою добычу хотя бы частично. Бескомпромиссность Зеленского мешает им обменять ненужную им Украину на сохранение своих капиталов и их беспрепятственный вывоз за границу.Зеленского не любит никто. Он не нужен никому, но он достаточно крепко стоит на ногах и пока не опасается никаких переворотов. Хоть, казалось бы, те же "старые" деньги вполне могут попытаться договориться с Россией. Большинство из украинских олигархов Россией в террористы-экстремисты не зачислены, значит, вполне могут рассчитывать (если не удастся полностью вывести все активы на Запад) на конструктивное общение как минимум с той частью российской элиты, которая до сих пор считает не только возможным, но и выгодным сохранить в урезанном виде квазинезависимую Украину и которой для этой цели нужны люди, способные ориентироваться в местной проблематике, в том числе экономической, и держать ситуацию под контролем.Проевропейская часть украинской элиты давно уже просит Запад отказать Зеленскому в признании его легитимности и как угодно легитимировать очередного "президента мира", согласного быть евро-американской марионеткой – ради президентского поста и открывающихся коррупционных перспектив.Нацистам в принципе наплевать на легитимацию новой власти. Финансирование Запада для них не критично. Им хватает обладания силовым ресурсом, достаточным для контроля ситуации внутри страны. Определился за время СВО и самый сильный (обладающий самым крупным силовым ресурсом) фюрер украинских фашистов – это вышеупомянутый Билецкий*.Никому не нужный, всем мешающий Зеленский продолжает прочно сидеть в президентском кресле по одной причине – отсутствие у Запада альтернативной политической стратегии.Я уже упоминал выше, что максимум, на что готов пойти Запад в процессе урегулирования, – перемирие. Да, у перемирия – всё больше и больше сторонников в западных элитах, так как конфликт Запад явно проигрывает, а к прямому столкновению с Россией он пока не готов, ему необходимо время на довооружение и новую консолидацию. Теоретически Россия могла бы согласиться на перемирие, исходя из невозможности прямого военного нападения Запада, которое означало бы ядерную войну. Но за последние десятилетия западные элиты продемонстрировали свою полную неадекватность и готовность играть в игру "кто первый моргнёт", разгуливая по грани ядерного кризиса. От них вполне можно ожидать провокации военного столкновения с применением обычных вооружений в расчёте на то, что Россия сама ядерную войну не начнёт, а Запад попытается вести бесконечную обычную войну на истощение.Поскольку все действия западных государств последнего времени свидетельствуют о планах подготовки именно к такому развитию событий, Россия не желает ограничиваться перемирием и зависать на неопределённое время в состоянии "ни мира, ни войны", требуя от Запада полноценного урегулирования – достижения такого формата договорённостей, при котором новая война будет менее выгодна всем участникам, чем поддержание мира на достигнутых условиях.Пока нет политической альтернативы военному конфликту, нет у Запада и альтернативы Зеленскому. Только он заинтересован в максимальном затягивании военного конфликта, так как только война позволяет Зеленскому оставаться у власти избегать ответственности за свои преступления. Из всех остальных до конца воевать готовы только нацисты, но даже небрезгливому современному Западу неудобно напрямую сотрудничать с разного рода "белыми вождями" с их откровенно расистскими идеями – только для этого и нужна прокладка в виде президента-еврея, который почему-то "не может быть нацистом".Всё рано или поздно заканчивается, завершится и полоса везения Зеленского, падение которого будет тем оглушительнее, чем дольше он продержится у власти вопреки политической логике. Но каждый лишний день, каждая лишняя минута власти Зеленского будет уносить жизни. Пока, в основном, жизни украинцев, но скоро придёт черёд и западных союзников нацистского режима. Европа уже доигралась до экономической катастрофы, доиграется и до демографической. Политическую логику можно игнорировать, но за это приходится дорого платить.* Признан террористом и экстремистом в РФСВО и новое ракетное оружие: Запад зазывает ядерную войну

https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20260927/mozhet-li-byt-natsistskim-rezhim-pri-prezidente-evree-1083449464.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, квн, ес, владимир зеленский, запад, украина, андрей билецкий, тцк, дональд трамп, россия, весь ищенко