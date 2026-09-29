Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:40 мск 29 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-29T03:49
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 28 сентября и в ночь на 29 сентября объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Орловской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Смоленской, Калужской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Вечером Росавиация вводила ограничения на полёты в аэропортах на Черноморском побережье — Геленджика и Сочи. В настоящее время все аэропорты России функционируют в штатном режиме.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотника, за сутки — 268.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь, краснодарский край, Сочи, Геленджик, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Херсонская область, Запорожская область, Белгородская область, Курская область, Орловская область, Воронежская область, Смоленск, Калужская область, Росавиация, аэропорты, аэропорт, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:49 29.09.2026 (обновлено: 03:50 29.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:40 мск 29 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 28 сентября и в ночь на 29 сентября объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Орловской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Смоленской, Калужской областях.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Вечером Росавиация вводила ограничения на полёты в аэропортах на Черноморском побережье — Геленджика и Сочи. В настоящее время все аэропорты России функционируют в штатном режиме.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотника, за сутки — 268.
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