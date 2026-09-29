https://ukraina.ru/20260929/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083486530.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:40 мск 29 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-29T03:49

2026-09-29T03:49

2026-09-29T03:50

украина.ру

россия

лнр

днр

крым

севастополь

краснодарский край

сочи

геленджик

волгоградская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 28 сентября и в ночь на 29 сентября объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Орловской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Смоленской, Калужской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Вечером Росавиация вводила ограничения на полёты в аэропортах на Черноморском побережье — Геленджика и Сочи. В настоящее время все аэропорты России функционируют в штатном режиме.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотника, за сутки — 268.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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