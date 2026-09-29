Книжный десант Сороса: из украинской диаспоры готовят "спящие ячейки" за рубежом - 29.09.2026 Украина.ру
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Книжный десант Сороса: из украинской диаспоры готовят "спящие ячейки" за рубежом
Книжный десант Сороса: из украинской диаспоры готовят "спящие ячейки" за рубежом - 29.09.2026 Украина.ру
Книжный десант Сороса: из украинской диаспоры готовят "спящие ячейки" за рубежом
Украинская культура переезжает в Европу и Канаду — ее переориентируют на диаспору. По мнению идеологов этого проекта, пришла пора популяризовать украинские книги за рубежом
2026-09-29T14:03
2026-09-29T14:03
эксклюзив
мид
ввс
ес
дмитрий кулеба
канада
украина
европа
лариса ницой
юлия тимошенко
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В дело уже "впряглись" представители Украинского института книги, в частности "культурная менеджерка" Ирина Батуревич. Правда, она почему-то переехала из любимой Украины в безопасный Монреаль, где начала бегать на митинги протеста под зданием российского консульства. Но потом сообразила, что куда более выгодно продвигать среди диаспорян украинскую литературу. Тем более что спрос на нее в Незалежной падает. С одной стороны, людей достала насильственная украинизация и навязывание им культурного продукта на чужом языке. С другой стороны, низкое качество украинской книги и конъюнктурность ее авторов тоже отталкивают потенциальных читателей. Например, в 2025 году литературную премию BBC получила Лена Лягушонкова за повесть "Мой флаг записал котик". В списке лауреатов на 2026 год уже появилась юмористическая энциклопедия с названием, в котором описываются физиологические процессы у пса и гусей, среди авторов которой — бывший депутат Верховной Рады и личный пиарщик Юлии Тимошенко Виталий Чепинога. Вот такие шедевры, судя по всему, скоро заполонят книжные ярмарки ЕС, Великобритании, Канады — наравне с произведениями Оксаны Забужко, Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Любко Дереша. Их творчество и станут репрезентовать в странах, где больше всего осело украинских мигрантов, — в Канаде, Польше, Германии, Чехии, Италии. Кстати, лоббисты "Исследований полевого секса" и "Гимна демократической молодежи" называют украинцев, сбежавших от войны, номенами, что в переводе на русский означает "кочевник". Зачем кочевникам книги на мове вместо практичных и бытовых вещей? Идеологи проекта "Читамо" легко объясняют эту необходимость.Во-первых, нужно как-то объединять людей, стремящихся оставаться в орбите украинскости. Во-вторых, необходимо вписывать Украину в повестку местных культур. То есть диаспора должна навязать стране пребывания свои литературные вкусы и культурные привычки, но при этом не терять живой связи с "материковой" Украиной. Что из этого получилось, хорошо видно на примере Польши, где приехавшие мигранты попытались прославлять Бандеру, оправдывать инициаторов волынской резни и убивать топором священников.Однако репрезентаторы не сдаются. Они собираются создать общую культурную среду для диаспорян и украинцев, а то ведь выясняется, что множество представителей "старой диаспоры" слыхом не слыхивали о Ларисе Ницой или Оксане Забужко, а рожденные в Канаде дети не понимают шуток современных украинских сверстников. Сгладить эти шероховатости берется Фонд Сороса "Возрождение"* — а кто ж еще? Похоже, что распространение украинской книги (песен, спектаклей) — не более чем прикрытие. Иначе спонсор цветных революций вряд ли бы заинтересовался подобным проектом. Значит, для чего-то нужна "соросятам" мощная и подконтрольная им диаспора за рубежом. Вот и вкладывает венгерский филантроп миллиарды в эти "мосты солидарности", создавая на Западе площадки для сохранения украинской культурной среды. Только на этих площадках будут не столько книжки читать, сколько изучать "опыт страны, первой в XXI веке взявшей на себя удар глобальных вызовов: противостояние тоталитарной диктатуре и новому колониализму со стороны России". Согласитесь, это уже далеко от книжных посиделок с томиком Любко Дереша.Иными словами, продвижение национальной украинской литературы за рубежом становится инструментом формирования международного образа Украины. И какой же образ помогает создавать г-н Сорос, рекомендуя "Ворошиловоград" Сергея Жадана, "За спиной" Гаськи Шиян или "Доцю" Тамары Гориха Зерня? Все эти истории — о рождении внутренней мощи украинской нации и ее сопротивлении "российскому диктату". Вот именно такой — непокоренной и ненавидящей Россию — должен видеть Запад украинскую нацию, которая сегодня "размазана" по миру. По сути, через культурные проекты готовят спящие ячейки украинцев за рубежом.К слову, именно об этом, только другими словами, говорит и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал украинцев, решивших остаться за границей, активно участвовать и проявлять себя в политической жизни стран, которые предоставили им убежище. Кулеба считает, что украинская диаспора должна стремиться к обретению реального политического влияния. Экс-глава МИД предполагает, что через четверть века украинцы начнут занимать посты президентов или премьеров европейских государств. Для чего? Чтобы поддерживать у этих стран градус русофобии и воинственной задиристости против России — как это происходит сейчас в странах Балтии. Ради этих целей Кулеба призывает создавать влиятельные украинские лобби за рубежом, а диаспоры превращать в некие законсервированные группы или агентурную сеть. Замаскированную, например, под книжный клуб.В качестве примера влиятельной диаспоры Кулеба привел опыт Канады. Действительно, после обретения Украиной независимости именно "канадские специалисты" из нацистских обозов активно включились в процесс поддержки, восстановления и развития украинского государства. Например, Конгресс украинцев Канады* и другие организации развернули масштабные программы институциональной, финансовой и гуманитарной поддержки. Многие диаспоряне стали сразу советниками в государственных структурах, дипломатических ведомствах, банках, передавая западный опыт управления и рыночной экономики Незалежной. Но главное, что диаспора сразу взяла под контроль гуманитарную сферу: образование, учебные программы, культурные проекты и сохранение исторической памяти (прежде всего — тему голодомора). Надо заметить, что после любых государственных потрясений диаспоряне сразу оказывались в украинской власти. После госпереворота в 2014 году министерство финансов возглавила американка с украинскими корнями Наталка Яресько, при Зеленском советником по экономике в Офис президента пришла работать внучка нацистского коллаборациониста и бывшая глава МИД Канады Христя Фриланд. Так что когда "книжные волонтеры" или бывшие министры начинают разглагольствовать о необходимости сохранять островки "украинства" за рубежом с помощью культурных проектов и политических митингов, они имеют в виду именно это: законсервировать носителей "потужности" и "незламности" в Европе до очередных потрясений. И не просто сцементировать их, а использовать как часть долгосрочной стратегии по укреплению позиций Украины на международной арене. Также можно будет использовать эти ячейки для обеспечения нужных результатов голосования — если вдруг на Украине случатся выборы.Так что России стоит быть настороже и уже сейчас вырабатывать "противоядие" против бандеровцев-книголюбов, которых Европа, Британия, Канада уже сейчас начинают превращать в идеологическое оружие.*Деятельность организации признана нежелательной в РФ
https://ukraina.ru/20260929/kievlyane-v-tyazheloy-depressii-strana-na-grani-ukraina-doshla-do-kriticheskoy-tochki-1083484254.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мид, ввс, ес, дмитрий кулеба, канада, украина, европа, лариса ницой, юлия тимошенко
Эксклюзив, МИД, ВВС, ЕС, Дмитрий Кулеба, Канада, Украина, Европа, Лариса Ницой, Юлия Тимошенко

Книжный десант Сороса: из украинской диаспоры готовят "спящие ячейки" за рубежом

14:03 29.09.2026
 
© Фото : dan-news.ru
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : dan-news.ru
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Елена Кирюшкина
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Украинская культура переезжает в Европу и Канаду — ее переориентируют на диаспору. По мнению идеологов этого проекта, пришла пора популяризовать украинские книги за рубежом
В дело уже "впряглись" представители Украинского института книги, в частности "культурная менеджерка" Ирина Батуревич. Правда, она почему-то переехала из любимой Украины в безопасный Монреаль, где начала бегать на митинги протеста под зданием российского консульства. Но потом сообразила, что куда более выгодно продвигать среди диаспорян украинскую литературу.
Тем более что спрос на нее в Незалежной падает. С одной стороны, людей достала насильственная украинизация и навязывание им культурного продукта на чужом языке. С другой стороны, низкое качество украинской книги и конъюнктурность ее авторов тоже отталкивают потенциальных читателей.
Например, в 2025 году литературную премию BBC получила Лена Лягушонкова за повесть "Мой флаг записал котик". В списке лауреатов на 2026 год уже появилась юмористическая энциклопедия с названием, в котором описываются физиологические процессы у пса и гусей, среди авторов которой — бывший депутат Верховной Рады и личный пиарщик Юлии Тимошенко Виталий Чепинога.
Вот такие шедевры, судя по всему, скоро заполонят книжные ярмарки ЕС, Великобритании, Канады — наравне с произведениями Оксаны Забужко, Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Любко Дереша. Их творчество и станут репрезентовать в странах, где больше всего осело украинских мигрантов, — в Канаде, Польше, Германии, Чехии, Италии.
Кстати, лоббисты "Исследований полевого секса" и "Гимна демократической молодежи" называют украинцев, сбежавших от войны, номенами, что в переводе на русский означает "кочевник". Зачем кочевникам книги на мове вместо практичных и бытовых вещей? Идеологи проекта "Читамо" легко объясняют эту необходимость.
Во-первых, нужно как-то объединять людей, стремящихся оставаться в орбите украинскости. Во-вторых, необходимо вписывать Украину в повестку местных культур. То есть диаспора должна навязать стране пребывания свои литературные вкусы и культурные привычки, но при этом не терять живой связи с "материковой" Украиной.
Что из этого получилось, хорошо видно на примере Польши, где приехавшие мигранты попытались прославлять Бандеру, оправдывать инициаторов волынской резни и убивать топором священников.
Однако репрезентаторы не сдаются. Они собираются создать общую культурную среду для диаспорян и украинцев, а то ведь выясняется, что множество представителей "старой диаспоры" слыхом не слыхивали о Ларисе Ницой или Оксане Забужко, а рожденные в Канаде дети не понимают шуток современных украинских сверстников.
Сгладить эти шероховатости берется Фонд Сороса "Возрождение"* — а кто ж еще? Похоже, что распространение украинской книги (песен, спектаклей) — не более чем прикрытие. Иначе спонсор цветных революций вряд ли бы заинтересовался подобным проектом.
Значит, для чего-то нужна "соросятам" мощная и подконтрольная им диаспора за рубежом. Вот и вкладывает венгерский филантроп миллиарды в эти "мосты солидарности", создавая на Западе площадки для сохранения украинской культурной среды.
Только на этих площадках будут не столько книжки читать, сколько изучать "опыт страны, первой в XXI веке взявшей на себя удар глобальных вызовов: противостояние тоталитарной диктатуре и новому колониализму со стороны России". Согласитесь, это уже далеко от книжных посиделок с томиком Любко Дереша.
Иными словами, продвижение национальной украинской литературы за рубежом становится инструментом формирования международного образа Украины. И какой же образ помогает создавать г-н Сорос, рекомендуя "Ворошиловоград" Сергея Жадана, "За спиной" Гаськи Шиян или "Доцю" Тамары Гориха Зерня?
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
08:24
Киевляне в тяжелой депрессии, страна на грани: Украина дошла до критической точкиСвежие социологические замеры стали для киевских функционеров серьезным поводом для беспокойства. По данным социологической группы "Рейтинг", в столице зафиксировали самое тяжелое моральное состояние и максимальный уровень тревожности среди регионов Украины. Киевляне оценивают перспективы страны мрачнее, чем даже обитатели прифронтовых городов.
Все эти истории — о рождении внутренней мощи украинской нации и ее сопротивлении "российскому диктату". Вот именно такой — непокоренной и ненавидящей Россию — должен видеть Запад украинскую нацию, которая сегодня "размазана" по миру. По сути, через культурные проекты готовят спящие ячейки украинцев за рубежом.
К слову, именно об этом, только другими словами, говорит и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал украинцев, решивших остаться за границей, активно участвовать и проявлять себя в политической жизни стран, которые предоставили им убежище. Кулеба считает, что украинская диаспора должна стремиться к обретению реального политического влияния.
Экс-глава МИД предполагает, что через четверть века украинцы начнут занимать посты президентов или премьеров европейских государств. Для чего? Чтобы поддерживать у этих стран градус русофобии и воинственной задиристости против России — как это происходит сейчас в странах Балтии. Ради этих целей Кулеба призывает создавать влиятельные украинские лобби за рубежом, а диаспоры превращать в некие законсервированные группы или агентурную сеть. Замаскированную, например, под книжный клуб.
В качестве примера влиятельной диаспоры Кулеба привел опыт Канады. Действительно, после обретения Украиной независимости именно "канадские специалисты" из нацистских обозов активно включились в процесс поддержки, восстановления и развития украинского государства.
Например, Конгресс украинцев Канады* и другие организации развернули масштабные программы институциональной, финансовой и гуманитарной поддержки. Многие диаспоряне стали сразу советниками в государственных структурах, дипломатических ведомствах, банках, передавая западный опыт управления и рыночной экономики Незалежной.
Но главное, что диаспора сразу взяла под контроль гуманитарную сферу: образование, учебные программы, культурные проекты и сохранение исторической памяти (прежде всего — тему голодомора).
Надо заметить, что после любых государственных потрясений диаспоряне сразу оказывались в украинской власти. После госпереворота в 2014 году министерство финансов возглавила американка с украинскими корнями Наталка Яресько, при Зеленском советником по экономике в Офис президента пришла работать внучка нацистского коллаборациониста и бывшая глава МИД Канады Христя Фриланд.
Так что когда "книжные волонтеры" или бывшие министры начинают разглагольствовать о необходимости сохранять островки "украинства" за рубежом с помощью культурных проектов и политических митингов, они имеют в виду именно это: законсервировать носителей "потужности" и "незламности" в Европе до очередных потрясений.
И не просто сцементировать их, а использовать как часть долгосрочной стратегии по укреплению позиций Украины на международной арене. Также можно будет использовать эти ячейки для обеспечения нужных результатов голосования — если вдруг на Украине случатся выборы.
Так что России стоит быть настороже и уже сейчас вырабатывать "противоядие" против бандеровцев-книголюбов, которых Европа, Британия, Канада уже сейчас начинают превращать в идеологическое оружие.
*Деятельность организации признана нежелательной в РФ
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