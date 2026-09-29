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Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствует

Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствует - 29.09.2026 Украина.ру

Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствует

Передовое западное сообщество уже в течение достаточно долгого времени с кислой физиономией наблюдало за превращением территории Украины в декорацию игры с зомби-апокалипсисом, но вчера пришли невероятные, освежающие и воодушевляющие новости: оказывается, Украина всех обманывала.

2026-09-29T06:41

2026-09-29T06:41

2026-09-29T06:41

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Выяснилось, что под ветхим больничным халатом, вместо синюшного полутрупа, до поры до времени скрывались румяные накачанные телеса, которые сейчас готовы напрячь могучие мускулы и всем показать, что такое потужная война на максималках.Главный сюжет: премьер-министр Украины Корецкий, поразив всех, заявил, что страна входит в наступающую зиму «лучше подготовленной, чем в прошлом году».После того, как все челюсти встали на место, Корецкий объяснил ошарашенной публике, что «лучшая готовность» иллюстрируется большей введённой энергогенерацией, резервным питанием большего числа критических объектов, усиленной физической защитой, увеличенными запасами оборудования и запчастей, большей децентрализацией средств обеспечения базовых услуг, а также большим числом ремонтных бригад и техники.Для особо сомневающихся были предъявлены бумажки с каллиграфически выведенными цифрами и лиловыми печатями, которые не могут врать.И таки да: красивые бумажки действительно подтверждают, что цифр у Украины к зиме накоплено с избытком. Оказывается, было по-стахановски отремонтировано 4,8 ГВт основной генерации, введено в работу 1,8 ГВт распределённой газовой генерации, накоплено аж 14,6 млрд куб. м газа (на два месяца раньше плана), сооружено около 200 защитных сооружений второго уровня (что бы это ни значило), а также создано огромное количество всяческих запасов, включая нефтепродукты для генераторов и критической инфраструктуры.Как неполживо и официально заявляется, уже к началу сентября подготовленность жилого укрофонда оценивалась в 79,2%, социальной инфраструктуры — в 86,5%, котельных — почти в 83%. Всего были подготовлены к зимней перемоге 83 553 жилых дома; 14 962 социальных объекта; 10 590 котельных; свыше 10,4 тыс. км тепловых сетей; 2 457 водопроводных и 1 516 канализационных насосных станций.Конкретно нобелевские руководители Киева золотоустно сообщили, что на 17–18 сентября выполнение общего плана подготовки к зиме оценивалось в 80%, а готовность централизованного теплоснабжения — в 90%. Также было доложено о создании дублирующей системы теплоснабжения, запасах топлива и оборудования, неустанных тренировках аварийно-ремонтных служб и запасах элитного продовольствия, для общего удобства сконцентрированных в районе Банковой.Кроме того, пришли дополнительные вести в стиле «Запад нам поможет, вот вам парабеллум»: те же бумажки сообщили, что помимо других сикстильонов, именно на поддержку этой зимой украинской генерации, устойчивости сетей, энергоэффективности и теплоснабжения Еврокомиссия выделила особый транш в 920 миллионов евро. Живем, панове!И только согбенные спины жителей Украины начали распрямляться, как на глаза попалась маленькая, ну совершенно ничтожненькая приписочка: вся эта эпическая потужность сработает «при условии, что противник не уничтожит уже восстановленные или отремонтированные объекты».Иными словами, Украина гарантированно героически пройдет эту зиму и опозорит на весь мир хваленую русскую армию и лично Путина, если и русская армия, и Путин решат на зиму съездить куда-нибудь в отпуск. Например, на Камчатку — там гейзеры.Но, к сожалению для украинцев и лично для премьера Корецкого, русская армия и Путин отдыхать не собираются. Малого того: есть все признаки того, что они переходят на трехсменку.Институт исследований безопасности Европейского союза (EUISS) сообщает, что только в июле Россия применила 126 баллистических ракет — максимум за месяц в 2026 году, а по признанию Зеленского, поставки ракет-перехватчиков союзниками в 2026 году упали примерно до трети уровня 2025 года. ГУР Украины сообщает, что Москва намерена увеличить объёмы производства баллистических ракет, и вдобавок ко всему до конца года планирует испытать новый тип баллистической ракеты дальностью до 800 км.Удары беспилотниками (все более и более реактивными) также день ото дня растут: в сентябре количество ударов уже стало вдвое больше, чем летом, а десятки тысяч квадратных метров новых производственных площадей в той же Алабуге как бы намекают, что пока была только разминка, а самое веселье начнется на дискотеке имени Деда Мороза.Дошло до того, что уже сейчас в Верховной Раде сейчас царит форменная истерия, и один из нардепов в припадке написал: «А как мы переживём зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь, просто развлекаясь, выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать! Небо столицы страны, по сути, полностью под контролем врага». То ли еще будет, золотые-серебряные, то ли еще будет.Что касается невероятной готовности украинской инфраструктуры ко всем ударам судьбы, то здесь все достаточно просто.Как признался глава ДТЭК Тимченко, концентрированный баллистический удар способен уничтожить любой отдельный объект, а отказавшийся назвать свое имя представитель этой же компании в интервью западной прессе заявил: «Без эффективной ПВО вся наша работа может быть уничтожена за секунды».Свежий пример: 27 августа российские силы нанесли удар по объединенной теплоэлектростанции в Херсоне всего четырьмя управляемыми бомбами, который уничтожил все оборудование для производства тепла и электроэнергии, необходимое для обеспечения отоплением львиной доли города. Удар длился несколько секунд.Зима – это 7 862 400 секунд, то есть времени для исправления красивых цифр в красивых бумажках у российских ВКС будет более чем достаточно.Как заявил пресс-секретарь президента России Песков, «Украине придётся заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы».И есть стойкое ощущение, что этой зимой Киеву придет счет с таким количеством нулей, что, если помножить на них Украину, будет не просто ноль, а минус бесконечность.

https://ukraina.ru/20260927/neveroyatnyy-rezultat-na-ukraine-voobsche-ne-ostalos-grazhdanskikh-obektov-1083449153.html

https://ukraina.ru/20260923/zapadnye-eksperty-rossiya-nakonets-naschupala-koscheevo-yaytso-zelenskogo--i-teper-ne-otpustit-ni-za-chto-1083370042.html

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, киев, россия, сергей корецкий, владимир путин, владимир зеленский, вкс, дтэк, верховная рада