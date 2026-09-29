https://ukraina.ru/20260929/voyna-na-izmor-i-prizyv-do-80-let-ukraine-prorochat-kapitulyatsiyu-1083480600.html

Война "на измор" и призыв до 80 лет: Украине пророчат капитуляцию

Война "на измор" и призыв до 80 лет: Украине пророчат капитуляцию - 29.09.2026 Украина.ру

Война "на измор" и призыв до 80 лет: Украине пророчат капитуляцию

Как будет развиваться дальше наступление России? И что можно прогнозировать в ближайшие месяцы на поле боя? На эти вопросы военной стратегии отвечают военные аналитики, журналисты, политики — и на Украине, и вне ее

2026-09-29T06:06

2026-09-29T06:06

2026-09-29T06:06

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алексей кущ

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Сергей Переслегин, известный российский военный теоретик, специалист по геополитике:Война либо закончится осенью, либо продлится на зиму 2027 года. Но сейчас ситуация для Украины наихудшая с начала войны, не исключая ситуацию 2023 года.В 2023 году был возможен нормальный мир. Сейчас речь идет о капитуляции, и ни о чем другом. Да, капитуляция будет оформлена как мир, как равные условия, но это будет капитуляция.Если же Украина продержится до зимы, я боюсь, что эта капитуляция будет на условиях безоговорочной.Олег Стариков, украинский "военный философ", бывший офицер СБУ:Сейчас Россия ведет войну на истощение. Это война городов, война инфраструктур, ментальная война.Продолжается уничтожение тыловой инфраструктуры на всей глубине территории Украины. Вот локомотивы повыбивали на Украине где-то на 20–30 процентов. Локомотивы для чего нужны? Переброска войск. Батальон ты на машинах не перевезешь. Для батальона нужен эшелон.Вот выбивают АЗС. Противник поставил задачу и выполнил ее. Выбили АЗС Харьков — Сумы, Харьков — Полтава, Харьков — Днепр.Вот уже левый берег выбивают (города Киева), и все, что там живет, растет и работает. Вот уже на правый берег перешли.Это не окажет существенного влияния на поле боя. Но это окажет громадное влияние на моральное состояние общества.Мы говорили, что Украина взяла под контроль все Черное море своим "москитным флотом". А Россия взяла сейчас сама Черное море под контроль, и это настоящая морская блокада. Придунайское пароходство тоже взяли.Следующий этап будет взятие под контроль всех переходов на западной границе Украины.Первая ошибка: нас втащили в позиционную войну, а мы зашли туда. В позиционной войне победить такую большую страну невозможно.Вторая ошибка: мы приняли войну на истощение. Войну на истощение Украина не выиграет.По результатам этой войны, если она будет продолжаться, Украина будет уничтожена вся.Вот у меня книга, британский стратег, Лиддел Гарт, "Стратегия непрямых действий", по ней учатся во всех военных академиях мира. Там сказано:"Страна должна выйти из войны сильнее, чем была до войны".А мы как выйдем из войны? Мне страшно даже об этом говорить".Алексей Кущ, украинский экономист и аналитик:Идет война не за Харьков и Сумы, хотя уже говорят, что на переговорах россияне требуют полной демилитаризации этих территорий. Идет война на истощение.Нам фактически навязывают эту мясорубку на Донбассе, где агломерация и одни промышленные зоны. Если бы шла война за территории, то Россия наступала бы в Харьковской, Черниговской, Сумской областях.Но давайте посмотрим на демографию: кто будет дальше воевать? Ну не будут же до 80 лет поднимать призывной возраст? С нулевой фертильностью нельзя воевать. У нас уже сейчас 0,7–0,8 рождений на одну женщину. Это можно считать нулевой фертильностью.Основное количество людей — это люди 40–50 лет, которые родились в СССР. Потом огромный спад. А люди 40–50 лет уже мобилизованы.Был такой известный российский военный стратег Свечин, который обосновал "войну на измор. Есть ли в планах России война за Харьков, Одессу, Днепр? Ну, может быть, и есть, в далеких планах. Но пока что идет фаза войны на измор.Война делится на несколько тактов. 2014–15 год, Крым, это был первый такт. 2022 год, второй такт. Будет еще и третий такт, после завершения этого.Что делает Россия? Она завершает эти такты отсечением определенных территорий и их юридической фиксацией.Крым — первый такт. Донбасс — второй такт. Херсонская и Запорожская область могут стать третьим тактом войны, ведь россияне внесли эти территории в свою Конституцию. Сумы и Харьков как территории пока не являются целью. Вообще территории не являются целью.Скотт Риттер, американский военный аналитик, бывший офицер разведки и инспектор ООН:Россия хочет убедиться, что, когда придет время вести переговоры, под ее контролем будет вся русскоязычная территория.Но я не занимаюсь предсказанием во времени. Мы не знаем, когда украинское общество прекратит массовый суицид, посылая людей на фронт. Их шлют, чтобы замедлить русское наступление.Русские делают паузу. Потом вышибают всех украинцев. Потом двигаются вперед.Россия возьмет весь Донбасс. Потом Запорожье. Хотя украинцы там окопались хорошо, и у них хорошая поддержка дронами.Думаю, русские ведут к политическому коллапсу Украины. Вы же видите, поддержка Зеленского просто рухнула. А потом они смогут вести переговоры с позиции абсолютной силы, диктовать условия окончания конфликта.Россия знает, что для решения украинской проблемы любое правительство на Украине должно быть пророссийским. Не может быть никакого проевропейского правительства или имеющего связи с НАТО.Сегодняшнее правительство будет либо в тюрьме, либо сбежит.

https://ukraina.ru/20260928/rossiyskaya-armiya-lishaet-zelenskogo-ego-glavnogo-oruzhiya-1083471353.html

https://ukraina.ru/20260928/politika-zelenskogo--samoubiystvenna-dlya-ukrainy-eksperty-o-situatsii-v-strane-1083454483.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, алексей кущ, скотт риттер, владимир зеленский