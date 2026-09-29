Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР - 29.09.2026 Украина.ру
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Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР
Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР - 29.09.2026 Украина.ру
Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Минобороны России
2026-09-29T13:17
2026-09-29T13:17
харьковская область
россия
донецкая народная республика
минобороны
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
сво
новости сво
новости сво россия
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В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР, сообщили в военном ведомстве.Российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО.Ранее, 26 сентября, подразделения ГВ "Север" освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области . Эти успехи стали продолжением наступления по расширению зоны контроля в районах, где блокированы формирования ВСУ.Днем ранее, 23 сентября, группировка "Север" установила контроль над Бузово и Хижняково в Харьковской области. Бои за Бузово продолжались несколько дней — село находится в районе крупного окружения частей ВСУ на северо-востоке региона. Кольцо там было замкнуто 7 сентября, после чего ВС России последовательно продвигались внутри него.Кроме того, в тот же день подразделения группировки "Восток" освободили Светлую Долину в Запорожской области. По данным Минобороны, в ходе боев за этот населенный пункт противник потерял до роты живой силы, было уничтожено шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и более 30 тяжелых коптеров. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения на запад.В ДНР подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения в районе Доброполья и освободили село Доброполье (Малое).Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.
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Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, наступление России, Спецоперация, ДНР, ХарьковскийФронт, новости России, новости России и Украины

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

13:17 29.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Минобороны России
В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР, сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО.
Ранее, 26 сентября, подразделения ГВ "Север" освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области . Эти успехи стали продолжением наступления по расширению зоны контроля в районах, где блокированы формирования ВСУ.
Днем ранее, 23 сентября, группировка "Север" установила контроль над Бузово и Хижняково в Харьковской области. Бои за Бузово продолжались несколько дней — село находится в районе крупного окружения частей ВСУ на северо-востоке региона. Кольцо там было замкнуто 7 сентября, после чего ВС России последовательно продвигались внутри него.
Кроме того, в тот же день подразделения группировки "Восток" освободили Светлую Долину в Запорожской области. По данным Минобороны, в ходе боев за этот населенный пункт противник потерял до роты живой силы, было уничтожено шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и более 30 тяжелых коптеров. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения на запад.
В ДНР подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения в районе Доброполья и освободили село Доброполье (Малое).
Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.
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