https://ukraina.ru/20260929/koltso-okruzheniya-szhimaetsya-vs-rf-osvobodili-kreydyanku-v-kharkovskoy-oblasti-i-veseloe-pole-v-dnr-1083493516.html

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР - 29.09.2026 Украина.ру

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Минобороны России

2026-09-29T13:17

2026-09-29T13:17

2026-09-29T13:17

харьковская область

россия

донецкая народная республика

минобороны

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В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР, сообщили в военном ведомстве.Российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО.Ранее, 26 сентября, подразделения ГВ "Север" освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области . Эти успехи стали продолжением наступления по расширению зоны контроля в районах, где блокированы формирования ВСУ.Днем ранее, 23 сентября, группировка "Север" установила контроль над Бузово и Хижняково в Харьковской области. Бои за Бузово продолжались несколько дней — село находится в районе крупного окружения частей ВСУ на северо-востоке региона. Кольцо там было замкнуто 7 сентября, после чего ВС России последовательно продвигались внутри него.Кроме того, в тот же день подразделения группировки "Восток" освободили Светлую Долину в Запорожской области. По данным Минобороны, в ходе боев за этот населенный пункт противник потерял до роты живой силы, было уничтожено шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и более 30 тяжелых коптеров. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения на запад.В ДНР подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения в районе Доброполья и освободили село Доброполье (Малое).Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.

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