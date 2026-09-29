https://ukraina.ru/20260929/posolstvo-rf-predupredilo-o-posledstviyakh-za-prizyvy-k-udaram-po-kaliningradu-1083492770.html

Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду

Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду - 29.09.2026 Украина.ру

Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду

Посольство России в Лондоне отреагировало на публикации британских СМИ, в которых обсуждаются планы блокады Калининграда или удара по этому региону. Дипломаты предупредили, что авторы подобных идей не должны питать иллюзий относительно последствий

2026-09-29T12:44

2026-09-29T12:44

2026-09-29T12:44

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"Те, кто выступает с планами блокады или удара по Калининграду, не должны питать иллюзии о последствиях", — говорится в сообщении дипмиссии в ее телеграм-канале.В посольстве обратили внимание на статью в издании The i Paper, посвященную Калининграду. В ней, в частности, высказывается предположение, что НАТО могло бы блокировать этот регион или "отказаться признавать российский суверенитет". Перспектива гипотетического удара также рассматривается в недавнем мини-сериале телеканала Sky News под названием "Военная игра" (The Wargame)."Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с применением всех имеющихся у России средств, включая ядерное оружие", — подчеркнули в дипмиссии.Посольство также напомнило, что Россия неоднократно и четко заявляла: она не стремится к конфронтации с НАТО и Европой и не намерена на них нападать. "Однако, если кто-либо решит развязать подобный конфликт, не стоит питать иллюзий: Россия ответит соответствующим образом", — резюмировали российские дипломаты.Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.

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