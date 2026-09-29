Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду - 29.09.2026 Украина.ру
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Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду
Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду - 29.09.2026 Украина.ру
Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду
Посольство России в Лондоне отреагировало на публикации британских СМИ, в которых обсуждаются планы блокады Калининграда или удара по этому региону. Дипломаты предупредили, что авторы подобных идей не должны питать иллюзий относительно последствий
2026-09-29T12:44
2026-09-29T12:44
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"Те, кто выступает с планами блокады или удара по Калининграду, не должны питать иллюзии о последствиях", — говорится в сообщении дипмиссии в ее телеграм-канале.В посольстве обратили внимание на статью в издании The i Paper, посвященную Калининграду. В ней, в частности, высказывается предположение, что НАТО могло бы блокировать этот регион или "отказаться признавать российский суверенитет". Перспектива гипотетического удара также рассматривается в недавнем мини-сериале телеканала Sky News под названием "Военная игра" (The Wargame)."Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с применением всех имеющихся у России средств, включая ядерное оружие", — подчеркнули в дипмиссии.Посольство также напомнило, что Россия неоднократно и четко заявляла: она не стремится к конфронтации с НАТО и Европой и не намерена на них нападать. "Однако, если кто-либо решит развязать подобный конфликт, не стоит питать иллюзий: Россия ответит соответствующим образом", — резюмировали российские дипломаты.Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.
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Новости, Калининград, Лондон, Россия, НАТО, посольство, Украина.ру, Главные новости, главное, МИД, МИД РФ, война, дипломатия, дипломаты, новости России, Ядерное оружие, Британия, Великобритания

Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду

12:44 29.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Посольство России в Лондоне отреагировало на публикации британских СМИ, в которых обсуждаются планы блокады Калининграда или удара по этому региону. Дипломаты предупредили, что авторы подобных идей не должны питать иллюзий относительно последствий
"Те, кто выступает с планами блокады или удара по Калининграду, не должны питать иллюзии о последствиях", — говорится в сообщении дипмиссии в ее телеграм-канале.
В посольстве обратили внимание на статью в издании The i Paper, посвященную Калининграду. В ней, в частности, высказывается предположение, что НАТО могло бы блокировать этот регион или "отказаться признавать российский суверенитет".
Перспектива гипотетического удара также рассматривается в недавнем мини-сериале телеканала Sky News под названием "Военная игра" (The Wargame).
"Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с применением всех имеющихся у России средств, включая ядерное оружие", — подчеркнули в дипмиссии.
Посольство также напомнило, что Россия неоднократно и четко заявляла: она не стремится к конфронтации с НАТО и Европой и не намерена на них нападать.
"Однако, если кто-либо решит развязать подобный конфликт, не стоит питать иллюзий: Россия ответит соответствующим образом", — резюмировали российские дипломаты.
Ранее в новостях: "Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский на сайте Украина.ру.
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