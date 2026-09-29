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"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка

"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка - 29.09.2026 Украина.ру

"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд, выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, заявил, что война вернулась в Европу, и призвал к перестройке мирового порядка

2026-09-29T10:16

2026-09-29T10:16

2026-09-29T10:16

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По его словам, демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений, а международное право демонстративно нарушается."Война вернулась в Европу. Демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений. Международное право демонстративно нарушается", — подчеркнул британский министр.Милибэнд также указал на новые вызовы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта. "Возникают и новые угрозы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта", — сказал он.По его мнению, ответ на эти вызовы может быть только один — отстаивать ценности, которые, как он утверждает, важны как никогда. "На эти вызовы есть только один ответ — отстаивать наши ценности, те ценности, которые мои родители увидели в Великобритании и которые сегодня важны как никогда", — заявил глава МИД Британии."Борьба за демократию, верховенство закона, защиту прав и свобод необходима, чтобы противостоять несправедливости и страданиям", — резюмировал Милибэнд.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.

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