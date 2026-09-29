"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка - 29.09.2026 Украина.ру
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"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка
"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка - 29.09.2026 Украина.ру
"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка
Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд, выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, заявил, что война вернулась в Европу, и призвал к перестройке мирового порядка
2026-09-29T10:16
2026-09-29T10:16
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По его словам, демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений, а международное право демонстративно нарушается."Война вернулась в Европу. Демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений. Международное право демонстративно нарушается", — подчеркнул британский министр.Милибэнд также указал на новые вызовы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта. "Возникают и новые угрозы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта", — сказал он.По его мнению, ответ на эти вызовы может быть только один — отстаивать ценности, которые, как он утверждает, важны как никогда. "На эти вызовы есть только один ответ — отстаивать наши ценности, те ценности, которые мои родители увидели в Великобритании и которые сегодня важны как никогда", — заявил глава МИД Британии."Борьба за демократию, верховенство закона, защиту прав и свобод необходима, чтобы противостоять несправедливости и страданиям", — резюмировал Милибэнд.Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, европа, британия, мид, украина.ру, война, ес
Новости, Великобритания, Европа, Британия, МИД, Украина.ру, война, ЕС

"Война вернулась в Европу": глава МИД Британии призвал к перестройке мирового порядка

10:16 29.09.2026
 
© REUTERS / © HOUSE OF COMMONS
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© REUTERS / © HOUSE OF COMMONS
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Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд, выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, заявил, что война вернулась в Европу, и призвал к перестройке мирового порядка
"Я пришел на эту конференцию, чтобы сказать: нам снова пора засучить рукава, потому что мировой порядок вновь нуждается в перестройке. Мы должны честно смотреть на тот мир, с которым столкнулись", — заявил глава Форин-офиса.
По его словам, демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений, а международное право демонстративно нарушается.
"Война вернулась в Европу. Демократические нормы оказались под угрозой, какой не было на протяжении нескольких поколений. Международное право демонстративно нарушается", — подчеркнул британский министр.
Милибэнд также указал на новые вызовы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта. "Возникают и новые угрозы — от климатического кризиса до искусственного интеллекта", — сказал он.
По его мнению, ответ на эти вызовы может быть только один — отстаивать ценности, которые, как он утверждает, важны как никогда. "На эти вызовы есть только один ответ — отстаивать наши ценности, те ценности, которые мои родители увидели в Великобритании и которые сегодня важны как никогда", — заявил глава МИД Британии.
"Борьба за демократию, верховенство закона, защиту прав и свобод необходима, чтобы противостоять несправедливости и страданиям", — резюмировал Милибэнд.
Больше важных новостей дня в публикации: "Атаки на детей, обиженная Южная Корея и работа ВС РФ по Киеву. Хроника событий на утро 29 сентября" на сайте Украина.ру.
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