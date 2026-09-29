https://ukraina.ru/20260929/rech-idet-o-vyzhivanii-vilkul-obyavil-o-krakhe-ekonomiki-krivogo-roga-iz-za-ostanovki-zavodov-1083496975.html

"Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов

"Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов - 29.09.2026 Украина.ру

"Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале сообщил о катастрофической экономической ситуации в городе из-за полной остановки крупнейших промышленных гигантов

2026-09-29T14:57

2026-09-29T14:57

2026-09-29T15:12

юрий вилкул

кривой рог

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По его словам, из-за резкого падения налоговых поступлений власти вынуждены максимально урезать городские расходы и полностью заморозить все проекты развития.Вилкул признал, что впереди город ждет тяжелейшая зима, а главной задачей администрации станет банальное выживание — попытка сохранить минимальную работу школ, больниц, а также подачу воды и тепла.Причиной финансового коллапса стало прекращение работы основы местной экономики — металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожского железорудного комбината, а также Ингулецкого и Южного горно-обогатительных комбинатов. Остальные крупные предприятия города в лучшем случае загружены лишь на четверть от прежних объемов. Ситуацию усугубило официальное заявление люксембургской корпорации ArcelorMittal: крупнейший производитель стали в Европе уведомил Киев, что безопасное возобновление работы мощностей в Кривом Роге невозможно, из-за чего компания спишет активы примерно на миллиард долларов.Кривой Рог исторически являлся ключевым индустриальным и металлургическим центром Украины, обеспечивающим значительную долю валютной выручки и внутреннего производства стали. Комбинат "Криворожсталь" (ныне "АрселорМиттал Кривой Рог"), считался крупнейшим горно-металлургическим предприятием страны. Систематические проблемы с энергоснабжением после высокоточных российских ударов по Днепропетровской области, разрушение логистических цепочек через черноморские порты и острый дефицит рабочей силы из-за жесткой мобилизации сделали работу промышленных гигантов нерентабельной и опасной для иностранных инвесторов.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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юрий вилкул, кривой рог, европа, киев, новости, украина.ру, украина