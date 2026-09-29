"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений - 29.09.2026 Украина.ру
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"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений - 29.09.2026 Украина.ру
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений
Российская армия способна полностью уничтожить оставшиеся объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение предстоящей зимы, признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в недавнем интервью журналистке Наталье Влащенко
2026-09-29T13:25
2026-09-29T13:25
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верховная рада
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По оценке парламентария, Москва обязательно воспользуется моментом, чтобы окончательно разрушить энергосистему страны. Разумков подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Киева практически не осталось времени для того, чтобы успеть заключить мирное соглашение.Депутат также указал, что наиболее выгодные и перспективные условия для прекращения конфликта предлагались Украине еще весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. По его словам, подписание того мирного договора могло бы кардинально изменить судьбу государства в лучшую сторону. Разумков уверен, что своевременный компромисс в 2022 году позволил бы привлечь в страну крупные зарубежные инвестиции, а главное — сохранил бы жизни сотням тысяч граждан и уберег миллионы украинцев от вынужденной эмиграции.Подробнее - в материале "Стамбул-1" и тактика Зеленского. Режим из последних сил тянет время ради собственного спасения на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, киев, дмитрий разумков, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру

"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений

13:25 29.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков / Перейти в фотобанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
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Российская армия способна полностью уничтожить оставшиеся объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение предстоящей зимы, признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в недавнем интервью журналистке Наталье Влащенко
По оценке парламентария, Москва обязательно воспользуется моментом, чтобы окончательно разрушить энергосистему страны.
Разумков подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Киева практически не осталось времени для того, чтобы успеть заключить мирное соглашение.
Депутат также указал, что наиболее выгодные и перспективные условия для прекращения конфликта предлагались Украине еще весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле.
По его словам, подписание того мирного договора могло бы кардинально изменить судьбу государства в лучшую сторону. Разумков уверен, что своевременный компромисс в 2022 году позволил бы привлечь в страну крупные зарубежные инвестиции, а главное — сохранил бы жизни сотням тысяч граждан и уберег миллионы украинцев от вынужденной эмиграции.
Подробнее - в материале "Стамбул-1" и тактика Зеленского. Режим из последних сил тянет время ради собственного спасения на сайте Украина.ру.
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