https://ukraina.ru/20260929/razmazhut-okonchatelno-razumkov-predrek-krakh-energetiki-i-posokrushalsya-o-sryve-stambulskikh-1083493827.html
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений - 29.09.2026 Украина.ру
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений
Российская армия способна полностью уничтожить оставшиеся объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение предстоящей зимы, признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в недавнем интервью журналистке Наталье Влащенко
2026-09-29T13:25
2026-09-29T13:25
2026-09-29T13:25
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По оценке парламентария, Москва обязательно воспользуется моментом, чтобы окончательно разрушить энергосистему страны. Разумков подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Киева практически не осталось времени для того, чтобы успеть заключить мирное соглашение.Депутат также указал, что наиболее выгодные и перспективные условия для прекращения конфликта предлагались Украине еще весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. По его словам, подписание того мирного договора могло бы кардинально изменить судьбу государства в лучшую сторону. Разумков уверен, что своевременный компромисс в 2022 году позволил бы привлечь в страну крупные зарубежные инвестиции, а главное — сохранил бы жизни сотням тысяч граждан и уберег миллионы украинцев от вынужденной эмиграции.Подробнее - в материале "Стамбул-1" и тактика Зеленского. Режим из последних сил тянет время ради собственного спасения на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, киев, дмитрий разумков, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру
"Размажут окончательно": Разумков предрек крах энергетики и посокрушался о срыве стамбульских соглашений
Российская армия способна полностью уничтожить оставшиеся объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение предстоящей зимы, признал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в недавнем интервью журналистке Наталье Влащенко
По оценке парламентария, Москва обязательно воспользуется моментом, чтобы окончательно разрушить энергосистему страны.
Разумков подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Киева практически не осталось времени для того, чтобы успеть заключить мирное соглашение.
Депутат также указал, что наиболее выгодные и перспективные условия для прекращения конфликта предлагались Украине еще весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле.
По его словам, подписание того мирного договора могло бы кардинально изменить судьбу государства в лучшую сторону. Разумков уверен, что своевременный компромисс в 2022 году позволил бы привлечь в страну крупные зарубежные инвестиции, а главное — сохранил бы жизни сотням тысяч граждан и уберег миллионы украинцев от вынужденной эмиграции.