ПВО России за ночь уничтожила 129 дронов, в регионах сообщают о массированных атаках - 29.09.2026 Украина.ру
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ПВО России за ночь уничтожила 129 дронов, в регионах сообщают о массированных атаках
ПВО России за ночь уничтожила 129 дронов, в регионах сообщают о массированных атаках - 29.09.2026 Украина.ру
ПВО России за ночь уничтожила 129 дронов, в регионах сообщают о массированных атаках
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом 29 сентября сообщили в Минобороны России
2026-09-29T10:35
2026-09-29T10:35
россия
брянская область
черное море
хинштейн
мвд
росгвардия
курская область
смолянская область
орловская область
атака
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По данным российского военного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Над Брянской областью за прошедшие сутки уничтожен 71 вражеский БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук."За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожен 71 вражеский БПЛА самолетного типа", — написал он в своем телеграм-канале.Глава региона уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.В Курской области за прошедшие сутки сбито 162 украинских беспилотника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн."Всего в период с 9.00 28 сентября до 9.00 29 сентября сбито 162 вражеских беспилотника различного типа. Сто одиннадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам", — написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".Он уточнил, что 32 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. "Погибших и пострадавших нет", — отметил глава региона.Ранее в новостях: "Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу" на сайте Украина.ру.
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россия, брянская область, черное море, хинштейн, мвд, росгвардия, курская область, смолянская область, орловская область, атака, атака бпла, атака украины сегодня, новости россии, новости россии и украины, сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, новости сво россия, сводка сво
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ПВО России за ночь уничтожила 129 дронов, в регионах сообщают о массированных атаках

10:35 29.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом 29 сентября сообщили в Минобороны России
По данным российского военного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Над Брянской областью за прошедшие сутки уничтожен 71 вражеский БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожен 71 вражеский БПЛА самолетного типа", — написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
В Курской области за прошедшие сутки сбито 162 украинских беспилотника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Всего в период с 9.00 28 сентября до 9.00 29 сентября сбито 162 вражеских беспилотника различного типа. Сто одиннадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам", — написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 32 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. "Погибших и пострадавших нет", — отметил глава региона.
Ранее в новостях: "Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу" на сайте Украина.ру.
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