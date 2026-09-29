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Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов

Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов - 29.09.2026 Украина.ру

Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко полностью останавливает очные занятия и переходит на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба ведущего вуза Украины в своих соцсетях

2026-09-29T14:21

2026-09-29T14:21

2026-09-29T14:24

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Официальной причиной экстренного закрытия аудиторий руководство университета назвало резкое ухудшение ситуации с безопасностью в украинской столице.В администрации учебного заведения добавили, что на удаленный режим работы переходят не только студенты, но и весь профессорско-преподавательский состав. Ограничения продлятся как минимум до 16 октября. Руководство вуза подчеркнуло, что указанные сроки не являются окончательными. В случае дальнейшего обострения обстановки в Киеве или возникновения новых угроз период действия дистанционного формата работы будет оперативно скорректирован.Киев в последнее время регулярно сталкивается с масштабными воздушными тревогами и ударами по объектам критической и военной инфраструктуры. Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, украина.ру, вуз, безопасность, удары, университет