Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов - 29.09.2026 Украина.ру
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Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов
Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов - 29.09.2026 Украина.ру
Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко полностью останавливает очные занятия и переходит на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба ведущего вуза Украины в своих соцсетях
2026-09-29T14:21
2026-09-29T14:24
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Официальной причиной экстренного закрытия аудиторий руководство университета назвало резкое ухудшение ситуации с безопасностью в украинской столице.В администрации учебного заведения добавили, что на удаленный режим работы переходят не только студенты, но и весь профессорско-преподавательский состав. Ограничения продлятся как минимум до 16 октября. Руководство вуза подчеркнуло, что указанные сроки не являются окончательными. В случае дальнейшего обострения обстановки в Киеве или возникновения новых угроз период действия дистанционного формата работы будет оперативно скорректирован.Киев в последнее время регулярно сталкивается с масштабными воздушными тревогами и ударами по объектам критической и военной инфраструктуры. Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, украина.ру, вуз, безопасность, удары, университет
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, вуз, безопасность, удары, университет

Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов

14:21 29.09.2026 (обновлено: 14:24 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко полностью останавливает очные занятия и переходит на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба ведущего вуза Украины в своих соцсетях
Официальной причиной экстренного закрытия аудиторий руководство университета назвало резкое ухудшение ситуации с безопасностью в украинской столице.
В администрации учебного заведения добавили, что на удаленный режим работы переходят не только студенты, но и весь профессорско-преподавательский состав.
Ограничения продлятся как минимум до 16 октября. Руководство вуза подчеркнуло, что указанные сроки не являются окончательными. В случае дальнейшего обострения обстановки в Киеве или возникновения новых угроз период действия дистанционного формата работы будет оперативно скорректирован.
Киев в последнее время регулярно сталкивается с масштабными воздушными тревогами и ударами по объектам критической и военной инфраструктуры.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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