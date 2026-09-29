"Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение - 29.09.2026 Украина.ру
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"Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение
"Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение - 29.09.2026 Украина.ру
"Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение
49-летний гражданин Израиля Йонатан Карлинский, задержанный на украинской границе после празднования Рош ха-Шана в Умани, не будет отправлен в прифронтовую Харьковскую область. Благодаря вмешательству еврейской общины он останется служить врачом в Одессе, сообщает The Jerusalem Post
2026-09-29T11:48
2026-09-29T11:58
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Карлинский, имеющий также украинское гражданство, был задержан в середине сентября при выезде в Румынию. Пограничники обратили внимание на то, что мужчина говорит по-украински, и после проверки документов выяснилось, что он подлежит мобилизации. Его доставили в Одессу, где он находился в лагере для задержанных, ожидая распределения.Изначально мужчину планировали направить на тыловую базу в районе Харькова, в нескольких десятках километров от линии фронта, где он должен был служить военным медиком. Однако главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф провел встречи с высокопоставленными украинскими военными чиновниками, чтобы изменить назначение.В результате переговоров Карлинский будет служить в медицинском центре в Одессе, рядом с местной еврейской общиной. Ему обеспечат условия для соблюдения ультраортодоксального образа жизни: община будет регулярно снабжать его строго кошерной пищей, а также предоставит доступ в синагогу и микву.По данным Федерации еврейских общин Украины, добиться полного освобождения хасида не удалось из-за острой нехватки медицинского персонала в ВСУ. Мужчина ранее служил в украинской армии до эмиграции в Израиль и обладает медицинскими знаниями, что и стало причиной его мобилизации.Близкие назвали решение о переводе Карлинского в Одессу "открытым чудом" и поблагодарили раввина Вольфа и общину за поддержку.Подробнее на эту тему материале Сергея Котвицкого: "Мобилизуют и евреев, и немцев. Невеселые приключения иностранцев на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, израиль, украина, всу, хасиды, мобилизация на украине, мобилизация, новости украины, новости украина ру
Новости, Одесса, Израиль, Украина, ВСУ, хасиды, мобилизация на Украине, мобилизация, Новости Украины, новости Украина ру

"Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение

11:48 29.09.2026 (обновлено: 11:58 29.09.2026)
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : соцсети
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49-летний гражданин Израиля Йонатан Карлинский, задержанный на украинской границе после празднования Рош ха-Шана в Умани, не будет отправлен в прифронтовую Харьковскую область. Благодаря вмешательству еврейской общины он останется служить врачом в Одессе, сообщает The Jerusalem Post
Карлинский, имеющий также украинское гражданство, был задержан в середине сентября при выезде в Румынию. Пограничники обратили внимание на то, что мужчина говорит по-украински, и после проверки документов выяснилось, что он подлежит мобилизации. Его доставили в Одессу, где он находился в лагере для задержанных, ожидая распределения.
Изначально мужчину планировали направить на тыловую базу в районе Харькова, в нескольких десятках километров от линии фронта, где он должен был служить военным медиком. Однако главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф провел встречи с высокопоставленными украинскими военными чиновниками, чтобы изменить назначение.
В результате переговоров Карлинский будет служить в медицинском центре в Одессе, рядом с местной еврейской общиной. Ему обеспечат условия для соблюдения ультраортодоксального образа жизни: община будет регулярно снабжать его строго кошерной пищей, а также предоставит доступ в синагогу и микву.
По данным Федерации еврейских общин Украины, добиться полного освобождения хасида не удалось из-за острой нехватки медицинского персонала в ВСУ. Мужчина ранее служил в украинской армии до эмиграции в Израиль и обладает медицинскими знаниями, что и стало причиной его мобилизации.
Близкие назвали решение о переводе Карлинского в Одессу "открытым чудом" и поблагодарили раввина Вольфа и общину за поддержку.
Подробнее на эту тему материале Сергея Котвицкого: "Мобилизуют и евреев, и немцев. Невеселые приключения иностранцев на Украине" на сайте Украина.ру.
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