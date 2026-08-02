https://ukraina.ru/20260802/ekstremalnye-usloviya-v-gorodakh-schastya-kak-prokhodit-kurortnyy-sezon-v-krymu-1082077077.html

Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму

Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму - 02.08.2026 Украина.ру

Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму

В Крыму – в разгаре курортный сезон. При этом туристов, конечно, значительно меньше обычного. Примерно вполовину меньше. Местные отели дают свою оценку: заполняемость упала на 40%

2026-08-02T16:43

2026-08-02T16:43

2026-08-02T16:43

крым

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081218769_0:129:3100:1873_1920x0_80_0_0_e960c81e5c9f4b0a32e3a9dd83cdf5b0.jpg

Причины понятны: проблемы с бензином и электричеством, каждую ночь – налёты беспилотников. Приехать в Крым и уехать с полуострова стало сложнее. Но, как шутят местные, "бензин к нам вернётся, а Украины больше не будет никогда".Вспоминают блэкаут 2014 и 2015 годов. Почти полгода не было электричества! Так Украина заботилась о своих бывших согражданах... И вот снова начала заботиться: попыталась выключить свет, отменить курортный сезон.Энергия и светС электричеством сейчас проблемы по всему Крыму. Отключали Алушту, Ялту, весь Южный берег. Отключали свет на севере, востоке, западе, в Севастополе и Симферополе. Во многих местах света не было несколько суток. Включали на час-два: подзарядить телефон, нагреть воду, покупать детей, быстро приготовить еду. И снова – темнота.В магазинах и кафе продолжали шуметь генераторы, там свет был. Поэтому туристы, например, блэкаута почти не заметили. Из местных же тяжелее других переносили ситуацию те, у кого дома электроплиты. Покупали готовую еду, ели на работе, перебивались бутербродами. Кто-то быстро обзавёлся туристическими плитками с газовым баллоном. Стандартного баллона хватает примерно на три часа горения.При этом оказалось, что растворимый кофе на минералке – вполне себе пристойный напиток, особенно в жару. Никто не делал из происходящего трагедии, а из еды – культа.С холодильниками было тяжело, да. Из морозилок доставали мясо, рыбу, отдавали бездомным животным. Вот кому повезло! Довелось видеть килограмма три креветок, отданных на откорм местным котам. Ели без особого аппетита.Отдельно нужно отметить, что все жители, у кого электричества не было больше 48 часов, получат компенсацию – 15 тысяч рублей на человека. Многие крымчане подали заявки, на эти цели выделено 5 миллиардов рублей.У кого был простой на работе – получат 2/3 зарплаты. А арендаторы помещений, если они находятся в собственности республики, получат скидку в 75%.Сейчас ситуация с электричеством выравнивается. Свет в домах появляется чаще.Абонент снова доступенКрупнейшая проблема в наш информационный век при блэкауте – зарядить телефон. Организованы пункты зарядки: во всех супермаркетах, кафе и других местах. Но пунктов не хватает – по крайней мере, поначалу не хватало. Народ пошёл массово, особенно пенсионеры и подростки.На глазах автора этих строк женщина умоляла очередь: пустите ребёнка планшет зарядить, ему нечего делать без планшета... Рядом тревожно сопел здоровый балбес, которому хорошо бы поплавать, в волейбол поиграть. Или можно было бы уже и поработать.И что вы думаете: вошли в положение, пустили.Ссоры были, конечно, тащили свои удлинители, планшеты и компьютеры, по три телефона за раз. Зарядки заряжают от генератора медленно.Постепенно всё нормализовалось. В Ялте и Алуште сейчас – огромное количество точек зарядки телефонов. В магазинах, кафе и аптеках. Растёт их количество и в других местах. Все надеются, конечно, что пункты больше не понадобятся, но дготовиться в любом случае нужно.Подскочил спрос на пауэрбанки, ими запаслись.Появляются в разных точках зоны общественного Wi-Fi, устанавливают стационарные телефоны – для вызова экстренных служб, например. Многие о них уже забыли, а зря: "стационары" всегда работают.Поесть и поселитьсяЧто же с едой? Есть всё, чего пожелает турист и местный житель. В Крыму делают шаурму (на мангале), готовят плов, шашлыки, чебуреки, варят кукурузу – пар стоит. Масса работающих магазинов, шашлычных и чебуречных, все на генераторах, все готовы услужить покупателям.Как обычно, чебуречные и курортные магазины открываются, а осенью половина из них закрывается.Стоит сказать, что еда в Крыму не так сильно зависит от логистики, поскольку полуостров обеспечивает себя едой сам. Фрукты, овощи, пиво, вино, вода, рыба, мясо, яйца, творог, хлеб, крупа – все местное.Многие продукты в супермаркетах подорожали на 5-10%, потому что подорожал бензин. Но фрукты и овощи – нет. Наоборот, даже подешевели, потому что их стараются побыстрее продать.Товары первой необходимости тоже не дорожают. Картошку, муку, крупу, социальный хлеб, молоко – всё по тем же ценам. Если пройтись по рынку, увидим ценники: помидоры около 80 рублей, огурцы 30-50, арбузы от 30 и выше, дыни от 50 за килограмм. За малину просят около 400 рублей, клубнику и черешню продают по 200-250, картошка от 40 рублей, морковь по 30. И, конечно, персики: сейчас они по 100-150 рублей, но ещё подешевеют!Мини-отели на полуострове – все с генераторами. Они же есть в больших санаториях. Сохраняется проблема с водой в некоторых районах. В Ялте, например, давали воду по три часа в день, но сейчас уже почти везде наладилось.А вообще, дома у всех стоит запас баклажек с питьевой водой, бак с нагревателем, который держит тепло – это всё решаемые обычные бытовые дела. В отелях, естественно, тоже есть запасы воды.Проблемное топливоВот с чем большая проблема, так это бензин. Он очень дорогой – 200-270 рублей за литр, встречается по 300 и выше. Продают по 20-40 литров в одни руки.Данные Росстата: в Севастополе в конце июля средняя цена АИ-92 – 190 рублей за литр, АИ-95 – 214 рублей, АИ-100 – 282 рубля. Дизтопливо – 214 рублей.По Крыму всё плюс минус так же. Отличается Ялта: там как раз и доходит до 350 рублей за литр.Многие едут за бензином "за мост" – в основном в Краснодарский край. Крымчане покупают там положенные 200 литров на машину, которые можно провезти через мост. Берут по 75-80 рублей за литр.Приходилось слышать и читать, что в Краснодаре не дают заправляться крымчанам. Враньё: опрошенные знакомые и таксисты утверждают, что все спокойно заправляются. В то же время изменились правила насчёт тары. Больше нельзя везти бензин через Крымский мост в питьевых баклажках и другой неподходящей таре.Отдельно стоит сказать, что общественный транспорт работает стабильно, хотя и перестроили некоторые маршруты – автобус или троллейбус приходится ждать дольше.Бензин – он же не только машину заправить. Нужен ещё и для генераторов. Правительство Крыма даже разрешило переводить генераторы на газ и подключать их – конечно, в газовых службах. Многие так бы и поступили, но газовые карбюраторы взлетели в цене в 10 раз.Можно и электрогенератор на рынке, например, купить. Но и цена – гораздо выше, чем до нынешнего лета. Поэтому заказывают доставку техники из Москвы или других регионов. Покупают люди и солнечные панели."Мы работаем!"В общем, в Крыму всё почти как всегда. Да, есть перебои со светом и водой. Но чинят, разбираются, решают. Коммунальщики работают круглосуточно. С едой проблем нет.А люди привыкают, адаптируются и шутят над собой. Вот севастопольские барберы (парикмахеры) показывают, как работают без света: стригут и бреют с налобными фонарями.Многие крымчане сами едут на Южный берег – отдыхать в отелях, пока нет наплыва отдыхающих. Хотя такая ситуация – не везде.Вот, например, видео из холла гостиницы "Ялта Интурист". Толпа народа, шум, гам. Акция "Счастливые выходные", большие скидки! Желающих – не протолкнуться. Ялта остаётся городом счастья. Здесь танцуют, бросив сумки и обувь на набережной, под саксофон уличного музыканта. Люди сидят в кафе.В одном из магазинов видна надпись: "Всё будет хорошо. Наташа Миллер". И главное – магазин работает! Всем нужным запаслись, работают.Пусть и экстремальный, но курортный сезон продолжается.

https://ukraina.ru/20260708/1081215368.html

https://ukraina.ru/20260708/krym-bez-benzina-ne-ostanetsya-voennyy-ekspert-o-sposobakh-resheniya-toplivnoy-problemy-1081212586.html

https://ukraina.ru/20260703/zhara-chereshnya-more-i-benzin-chem-i-kak-zhivet-krym-segodnya-1080992773.html

крым

ялта

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

крым, ялта