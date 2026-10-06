https://ukraina.ru/20261006/zhertvy-razrushennye-doma-pochti-tysyacha-bpla-pvo-nochyu-otrazila-rekordnyy-nalet-vrazheskikh-dronov-1083635343.html

Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов

Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов - 06.10.2026 Украина.ру

Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило 6 октября Минобороны РФ

2026-10-06T10:36

2026-10-06T10:36

2026-10-06T10:36

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московская область

крым

владимир зеленский

родион мирошник

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украина.ру

сво

спецоперация

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Вражеские аппараты были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и Азовским морем. Атака стала самой масштабной с начала октября. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал действия Киева конвульсивной попыткой Владимира Зеленского реанимировать свой имидж перед западными спонсорами на фоне неудач.Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к региону летели 650 беспилотников, большинство из которых сбили на дальних рубежах, а 105 — непосредственно на подлете к Москве. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что над Подмосковьем в 16 муниципалитетах уничтожены и подавлены 185 БПЛА. В результате падения обломков в семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре, а также произошло небольшое возгорание на складе в деревне Литвиново, которое уже потушили. Из-за атаки в Московской области два человека погибли, еще девять получили ранения. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже предложила помощь пострадавшим подмосковным жителям.Над Калужской областью за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 46 БПЛА на окраинах Калуги, Обнинска и в 15 муниципальных округах и Куйбышевском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил глава региона Владислав Шапша. В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении 32 дронов, никто из местных жителей не пострадал.Над Смоленской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников. По словам губернатора Василия Анохина, в Гагаринском муниципальном округе незначительно поврежден один частный дом, легкие травмы получил один человек, от госпитализации он отказался, а на местах падения обломков работают оперативные службы.В Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, за прошедшие сутки ликвидировали 504 дрон. В результате массированной беспилотной атаки в поселке Белая Березка Трубчевского района ранения получили два мирных жителя, вся необходимая помощь им оказана.Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам украинских формирований 137 раз, включая три артиллерийских обстрела и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Губернатор Александр Шуваев сообщил, что силами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 185 беспилотников. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам области. В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.Отдельно сообщается о ситуации в ДНР. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, украинский беспилотник совершил целенаправленную атаку на пассажирский автобус в Калининском районе города. В результате этого удара ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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россия, московская область, крым, владимир зеленский, родион мирошник, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация