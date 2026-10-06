Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов - 06.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261006/zhertvy-razrushennye-doma-pochti-tysyacha-bpla-pvo-nochyu-otrazila-rekordnyy-nalet-vrazheskikh-dronov-1083635343.html
Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов
Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов - 06.10.2026 Украина.ру
Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило 6 октября Минобороны РФ
2026-10-06T10:36
2026-10-06T10:36
россия
московская область
крым
владимир зеленский
родион мирошник
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
Вражеские аппараты были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и Азовским морем. Атака стала самой масштабной с начала октября. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал действия Киева конвульсивной попыткой Владимира Зеленского реанимировать свой имидж перед западными спонсорами на фоне неудач.Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к региону летели 650 беспилотников, большинство из которых сбили на дальних рубежах, а 105 — непосредственно на подлете к Москве. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что над Подмосковьем в 16 муниципалитетах уничтожены и подавлены 185 БПЛА. В результате падения обломков в семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре, а также произошло небольшое возгорание на складе в деревне Литвиново, которое уже потушили. Из-за атаки в Московской области два человека погибли, еще девять получили ранения. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже предложила помощь пострадавшим подмосковным жителям.Над Калужской областью за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 46 БПЛА на окраинах Калуги, Обнинска и в 15 муниципальных округах и Куйбышевском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил глава региона Владислав Шапша. В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении 32 дронов, никто из местных жителей не пострадал.Над Смоленской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников. По словам губернатора Василия Анохина, в Гагаринском муниципальном округе незначительно поврежден один частный дом, легкие травмы получил один человек, от госпитализации он отказался, а на местах падения обломков работают оперативные службы.В Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, за прошедшие сутки ликвидировали 504 дрон. В результате массированной беспилотной атаки в поселке Белая Березка Трубчевского района ранения получили два мирных жителя, вся необходимая помощь им оказана.Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам украинских формирований 137 раз, включая три артиллерийских обстрела и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Губернатор Александр Шуваев сообщил, что силами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 185 беспилотников. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам области. В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.Отдельно сообщается о ситуации в ДНР. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, украинский беспилотник совершил целенаправленную атаку на пассажирский автобус в Калининском районе города. В результате этого удара ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
россия
московская область
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, московская область, крым, владимир зеленский, родион мирошник, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Московская область, Крым, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов

10:36 06.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило 6 октября Минобороны РФ
Вражеские аппараты были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и Азовским морем.
Атака стала самой масштабной с начала октября.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал действия Киева конвульсивной попыткой Владимира Зеленского реанимировать свой имидж перед западными спонсорами на фоне неудач.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к региону летели 650 беспилотников, большинство из которых сбили на дальних рубежах, а 105 — непосредственно на подлете к Москве.
Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что над Подмосковьем в 16 муниципалитетах уничтожены и подавлены 185 БПЛА. В результате падения обломков в семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре, а также произошло небольшое возгорание на складе в деревне Литвиново, которое уже потушили. Из-за атаки в Московской области два человека погибли, еще девять получили ранения.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже предложила помощь пострадавшим подмосковным жителям.
Над Калужской областью за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 46 БПЛА на окраинах Калуги, Обнинска и в 15 муниципальных округах и Куйбышевском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил глава региона Владислав Шапша.
В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении 32 дронов, никто из местных жителей не пострадал.
Над Смоленской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников. По словам губернатора Василия Анохина, в Гагаринском муниципальном округе незначительно поврежден один частный дом, легкие травмы получил один человек, от госпитализации он отказался, а на местах падения обломков работают оперативные службы.
В Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, за прошедшие сутки ликвидировали 504 дрон. В результате массированной беспилотной атаки в поселке Белая Березка Трубчевского района ранения получили два мирных жителя, вся необходимая помощь им оказана.
Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам украинских формирований 137 раз, включая три артиллерийских обстрела и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Губернатор Александр Шуваев сообщил, что силами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 185 беспилотников. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам области. В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.
Отдельно сообщается о ситуации в ДНР. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, украинский беспилотник совершил целенаправленную атаку на пассажирский автобус в Калининском районе города. В результате этого удара ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияМосковская областьКрымВладимир ЗеленскийРодион МирошникСергей СобянинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:57Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться
10:36Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов
10:30Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих дней
10:01Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
10:01Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы
10:01Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо
09:26По украинским мостам еще прилетит: ВСУ предупреждают о новой тактике России
09:22Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ
09:10"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
09:07Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи
09:00Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября
08:49"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира
08:31Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов
08:28Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
08:28"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
08:07ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать
08:00Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины
07:40"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
07:37"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
07:30Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
Лента новостейМолния