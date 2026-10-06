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"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка
"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка - 06.10.2026 Украина.ру
"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка
Областные шахматные федерации Украины направили открытое обращение к Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на действия советника его Офиса Михаила Подоляка, сообщает Федерация шахмат Украины (ФШУ)
2026-10-06T14:59
2026-10-06T14:59
2026-10-06T15:01
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Поводом стало решение чиновника занять пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Подоляк вошел в команду бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, который находится под санкциями. В украинском шахматном сообществе заявили, что такое сотрудничество прямо легитимизирует присутствие россиян в руководстве ФИДЕ и якобы полностью перечеркивает многолетние усилия украинских спортсменов по изоляции Москвы на международной арене.Сам Подоляк попытался оправдаться, записав почти 20-минутное видеообращение. В нем он раскритиковал Федерацию шахмат Украины и заявил, что перешел на работу в международную структуру исключительно ради борьбы против российского влияния.Однако спортсмены в эти оправдания не поверили и назвали действия советника Офиса президента банальной реализацией личных меркантильных интересов. Шахматисты подчеркнули, что Подоляк не получал от них никакого мандата, а его высокая должность на Банковой не дает права торговать именем украинского спорта ради сомнительных компромиссов. В связи с этим авторы письма призвали Зеленского дать публичную оценку действиям своего подчиненного и принять жесткие меры.Еще о Подоляке - в материале Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодать на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, банковая, михаил подоляк, владимир зеленский, офис президента, украина.ру
Новости, Украина, Москва, Банковая, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина.ру
"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка
14:59 06.10.2026 (обновлено: 15:01 06.10.2026)
Областные шахматные федерации Украины направили открытое обращение к Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на действия советника его Офиса Михаила Подоляка, сообщает Федерация шахмат Украины (ФШУ)
Поводом стало решение чиновника занять пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Подоляк вошел в команду бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, который находится под санкциями.
В украинском шахматном сообществе заявили, что такое сотрудничество прямо легитимизирует присутствие россиян в руководстве ФИДЕ и якобы полностью перечеркивает многолетние усилия украинских спортсменов по изоляции Москвы на международной арене.
Сам Подоляк попытался оправдаться, записав почти 20-минутное видеообращение. В нем он раскритиковал Федерацию шахмат Украины и заявил, что перешел на работу в международную структуру исключительно ради борьбы против российского влияния.
Однако спортсмены в эти оправдания не поверили и назвали действия советника Офиса президента банальной реализацией личных меркантильных интересов.
Шахматисты подчеркнули, что Подоляк не получал от них никакого мандата, а его высокая должность на Банковой не дает права торговать именем украинского спорта ради сомнительных компромиссов. В связи с этим авторы письма призвали Зеленского дать публичную оценку действиям своего подчиненного и принять жесткие меры.