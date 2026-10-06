https://ukraina.ru/20261006/reabilitatsiya-prodolzhalas-i-nochyu-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083630745.html
"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 06.10.2026 Украина.ру
"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в различных регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 6 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-06T07:40
2026-10-06T07:40
2026-10-06T08:28
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Похоже, лучше всего способствует пробуждению у киевлян трезвого взгляда на реальность и чувства стыда, пусть и трагически запоздалым, настоящая, хотя по прежнему аккуратная работа по целям в столице незалежной российских беспилотников и ракет.По крайней мере об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии, согласно которым в отношении собственной людоедской власти чувство разочарования испытывают уже 44%, а стыда — 33% населения. Правда, по сравнению с результатами годовой давности цифры выросли лишь менее, чем в полтора раза, да и сами по себе ещё невелики. Из чего следует, что "психологическая реабилитация" должна быть продолжена.Что известно к этому часу?Ещё до полуночи в Киевской области из-за "Гераней" была объявлена очередная воздушная тревога. Вскоре после этого стали поступать сообщения о сериях взрывов уже в самом Киеве. А вражеские ресурсы сообщали о всё новых группах движущихся к столице реактивных БПЛА.Кроме того, ВС РФ наносили многочисленные удары по Сумам, где поражение АЗС в Ковпаковском районе подтверждают местные СМИ, но взрывы продолжали греметь ещё несколько часов. По Одессе, где на месте прилётов наблюдаются пожары, а область (Южный и другие) продолжили методично обрабатывать "Герани". По Харькову, Кировограду, Днепропетровской (Синельниково), областям.ВКС РФ также вылетали на ночную работу — управляемые авиабомбы поражали цели в Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях. Особенно плотно ложились серии бомб во временно оккупированном ВСУ Запорожье. Оккупационные власти сообщают, что из-за последствий атаки пришлось перекрыть один из городских мостов через Днепр.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261005/prilety-po-mostam-ekspert-raskryl-kak-rosssiya-pererezaet-logistiku-vsu-na-levoberezhe-1083598898.html
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"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
07:40 06.10.2026 (обновлено: 08:28 06.10.2026)
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в различных регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 6 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Похоже, лучше всего способствует пробуждению у киевлян трезвого взгляда на реальность и чувства стыда, пусть и трагически запоздалым, настоящая, хотя по прежнему аккуратная работа по целям в столице незалежной российских беспилотников и ракет.
По крайней мере об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии, согласно которым в отношении собственной людоедской власти чувство разочарования испытывают уже 44%, а стыда — 33% населения. Правда, по сравнению с результатами годовой давности цифры выросли лишь менее, чем в полтора раза, да и сами по себе ещё невелики. Из чего следует, что "психологическая реабилитация" должна быть продолжена.
Что известно к этому часу?
Ещё до полуночи в Киевской области из-за "Гераней" была объявлена очередная воздушная тревога. Вскоре после этого стали поступать сообщения о сериях взрывов уже в самом Киеве. А вражеские ресурсы сообщали о всё новых группах движущихся к столице реактивных БПЛА.
Кроме того, ВС РФ наносили многочисленные удары по Сумам, где поражение АЗС в Ковпаковском районе подтверждают местные СМИ, но взрывы продолжали греметь ещё несколько часов. По Одессе, где на месте прилётов наблюдаются пожары, а область (Южный и другие) продолжили методично обрабатывать "Герани". По Харькову, Кировограду, Днепропетровской (Синельниково), областям.
ВКС РФ также вылетали на ночную работу — управляемые авиабомбы поражали цели в Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях. Особенно плотно ложились серии бомб во временно оккупированном ВСУ Запорожье. Оккупационные власти сообщают, что из-за последствий атаки пришлось перекрыть один из городских мостов через Днепр.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.