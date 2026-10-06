https://ukraina.ru/20261006/rossiyskie-gerani-vyzhgli-strategicheskie-data-tsentry-vsu-1083633251.html
Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ
Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ
Российские беспилотники "Герань" уничтожили крупные центры обработки данных (ЦОДы) в украинских городах, использовавшиеся в интересах армии противника, сообщило во вторник Минобороны РФ
2026-10-06T09:22
2026-10-06T09:22
2026-10-06T09:40
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Как уточнили в российском военном ведомстве, расчеты ударных дронов из состава бригады "Варяг" серией точечных ударов вывели из строя цифровую инфраструктуру, обеспечивавшую работу важнейших сервисов.Под удар попали крупнейшие серверные комплексы: "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые являлись важными стратегическими объектами ВСУ.Эти ИТ-платформы отвечали за обработку и хранение массивов данных в государственных и коммерческих цифровых системах, задействованных для нужд украинских формирований.Позднее стало известно, что из-за российских ударов полностью прекратил работу еще один объект — расположенный в Киеве дата-центр "Омега-Телеком".О целях атак на подобные центры - в материале Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ
09:22 06.10.2026 (обновлено: 09:40 06.10.2026)
Российские беспилотники "Герань" уничтожили крупные центры обработки данных (ЦОДы) в украинских городах, использовавшиеся в интересах армии противника, сообщило во вторник Минобороны РФ
Как уточнили в российском военном ведомстве, расчеты ударных дронов из состава бригады "Варяг" серией точечных ударов вывели из строя цифровую инфраструктуру, обеспечивавшую работу важнейших сервисов.
Под удар попали крупнейшие серверные комплексы: "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые являлись важными стратегическими объектами ВСУ.
Эти ИТ-платформы отвечали за обработку и хранение массивов данных в государственных и коммерческих цифровых системах, задействованных для нужд украинских формирований.
Позднее стало известно, что из-за российских ударов полностью прекратил работу еще один объект — расположенный в Киеве дата-центр "Омега-Телеком".