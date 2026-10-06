https://ukraina.ru/20261006/rossiyskie-gerani-vyzhgli-strategicheskie-data-tsentry-vsu-1083633251.html

Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ

Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру

Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ

Российские беспилотники "Герань" уничтожили крупные центры обработки данных (ЦОДы) в украинских городах, использовавшиеся в интересах армии противника, сообщило во вторник Минобороны РФ

2026-10-06T09:22

2026-10-06T09:22

2026-10-06T09:40

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Как уточнили в российском военном ведомстве, расчеты ударных дронов из состава бригады "Варяг" серией точечных ударов вывели из строя цифровую инфраструктуру, обеспечивавшую работу важнейших сервисов.Под удар попали крупнейшие серверные комплексы: "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский", которые являлись важными стратегическими объектами ВСУ.Эти ИТ-платформы отвечали за обработку и хранение массивов данных в государственных и коммерческих цифровых системах, задействованных для нужд украинских формирований.Позднее стало известно, что из-за российских ударов полностью прекратил работу еще один объект — расположенный в Киеве дата-центр "Омега-Телеком".О целях атак на подобные центры - в материале Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация