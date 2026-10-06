Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"** - 06.10.2026 Украина.ру
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Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**
Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"** - 06.10.2026 Украина.ру
Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**
Высказавшийся за остановку боевых действий и мирные переговоры с Россией депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* попал в базу скандального сайта "Миротворец"**
2026-10-06T12:31
2026-10-06T12:31
новости
россия
киев
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
украина.ру
верховная рада
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Администраторы экстремистского ресурса повесили на нардепа ярлык "профессионального провокатора и политического популиста". По их мнению, публичные призывы Гончаренко* к поиску компромиссов нацелены на подавление воли украинского общества к сопротивлению, а также якобы ведут к прямому срыву мобилизационных мероприятий в стране.Ранее за эти же прагматичные предложения Гончаренко* исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность". Руководство партии указало, что из-за глубоких идеологических разногласий продолжать общий политический путь с депутатом больше невозможно. Подробнее - в материале Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада
Новости, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Верховная Рада

Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**

12:31 06.10.2026
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : соцсети
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Высказавшийся за остановку боевых действий и мирные переговоры с Россией депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* попал в базу скандального сайта "Миротворец"**
Администраторы экстремистского ресурса повесили на нардепа ярлык "профессионального провокатора и политического популиста".
По их мнению, публичные призывы Гончаренко* к поиску компромиссов нацелены на подавление воли украинского общества к сопротивлению, а также якобы ведут к прямому срыву мобилизационных мероприятий в стране.
Ранее за эти же прагматичные предложения Гончаренко* исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность". Руководство партии указало, что из-за глубоких идеологических разногласий продолжать общий политический путь с депутатом больше невозможно.
Подробнее - в материале Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
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12:31Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**
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