https://ukraina.ru/20261006/zaiknuvshiysya-o-mire-goncharenko-ugodil-v-bazu-mirotvortsa-1083638484.html

Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**

Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"** - 06.10.2026 Украина.ру

Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**

Высказавшийся за остановку боевых действий и мирные переговоры с Россией депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* попал в базу скандального сайта "Миротворец"**

2026-10-06T12:31

2026-10-06T12:31

2026-10-06T12:31

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алексей гончаренко

вооруженные силы украины

украина.ру

верховная рада

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Администраторы экстремистского ресурса повесили на нардепа ярлык "профессионального провокатора и политического популиста". По их мнению, публичные призывы Гончаренко* к поиску компромиссов нацелены на подавление воли украинского общества к сопротивлению, а также якобы ведут к прямому срыву мобилизационных мероприятий в стране.Ранее за эти же прагматичные предложения Гончаренко* исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность". Руководство партии указало, что из-за глубоких идеологических разногласий продолжать общий политический путь с депутатом больше невозможно. Подробнее - в материале Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада