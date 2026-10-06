Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
© Фото : соцсети
Высказавшийся за остановку боевых действий и мирные переговоры с Россией депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* попал в базу скандального сайта "Миротворец"**
Администраторы экстремистского ресурса повесили на нардепа ярлык "профессионального провокатора и политического популиста".
По их мнению, публичные призывы Гончаренко* к поиску компромиссов нацелены на подавление воли украинского общества к сопротивлению, а также якобы ведут к прямому срыву мобилизационных мероприятий в стране.
Ранее за эти же прагматичные предложения Гончаренко* исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность". Руководство партии указало, что из-за глубоких идеологических разногласий продолжать общий политический путь с депутатом больше невозможно.
Подробнее - в материале Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
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