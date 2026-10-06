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Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе

Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе - 06.10.2026 Украина.ру

Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе

Люксембургский депутат Европарламента Фернан Картайзер на пленарной сессии в ходе дебатов о подготовке предстоящего саммита ЕС предложил переименовать Европейский совет в "Украинский совет", а его председателя Антониу Кошту заменить Владимиром Зеленским

2026-10-06T13:13

2026-10-06T13:13

2026-10-06T13:31

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Политик обвинил руководство Евросоюза в пренебрежении заботами простых европейцев ради безусловной поддержки коррумпированного киевского режима.В качестве доказательства евродепутат привел точные цифры из проекта выводов предстоящего саммита. Картайзер подсчитал, что вопросам конкурентоспособности в документе посвящено всего 12 строк, а миграционному кризису — и вовсе одна строка. В то же время Украине выделили 104 строки, и еще 64 строки отвели под тему обороны.В итоге получается 168 строк безусловной поддержки Зеленского против 13 строк, посвященных повседневным нуждам европейских граждан. На этом фоне депутат призвал Евросоюз прекратить закрывать глаза на проблемы внутри объединения и перейти к реальным дипломатическим усилиям по мирному урегулированию конфликта.Картайзер также напомнил, что из-за масштабных трат на Киев целый ряд европейских стран сейчас планирует урезать социальные пособия и пенсии для собственного населения, что, по его мнению, является абсолютно недопустимым.Проведение саммита лидеров стран Евросоюза намечено на 15 октября. Ключевой темой встречи традиционно станет дальнейшее финансирование и накачивание Украины оружием, что ведет к затягиванию боевых действий.Подробнее об отношении к Киеву - в материале "Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину на сайте Украина.ру.

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