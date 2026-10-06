https://ukraina.ru/20261006/vechnyy-mir-s-rossiey-ili-pogibel-na-ukraine-vot-vot-priznayut-ochevidnoe-1083617885.html

Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное

Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное - 06.10.2026 Украина.ру

Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное

ВС РФ продолжают наносить удары по военным и логистическим объектам киевского режима. В украинском экспертном сообществе обсуждают, как Киев переживет (и переживет ли) возможную утрату мостов, как перезимует без энергоснабжения. И начинают вдруг задумываться о мире с Россией

2026-10-06T06:06

2026-10-06T06:06

2026-10-06T06:06

эксклюзив

украина

россия

киев

виталий кличко

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После ударов по мостам в столице созвали Совет обороны. Мэр города Виталий Кличко заявил, что "враг разносит Киев", страдает критичная инфраструктура, уничтожаются объекты энергетики, при этом – "мы на пороге зимы".По словам Кличко, городские власти "действуют в соответствии с реалиями, в которых не все решения – популярные… поскольку речь идет уже не об обычном комфорте, а о безопасности и выживании".Мэр также призвал не поддаваться панике, так как она "порождает хаос", а этого нельзя допустить. И пообещал: "Киев выстоит!"Объявлено, что киевские власти будут готовить насыпные дамбы и понтонные переправы через Днепр. Министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник пообещал, что на случай повреждения действующих мостов будут построены насыпные дамбы с понтонами.Такие сооружения должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих киевских мостов. В среднем в течение суток около 600 тысяч автомобилей пересекают мосты между левым и правым берегами столицы. И поставлена задача сохранить эту пропускную способность, сообщил министр в эфире телеканала "Суспільне" ("Общественное").Киевляне в спасительность проекта не очень верят. Строительство таких переправ может занять достаточно много времени (по словам министра, до трех месяцев). По понтонным переправам ВС РФ тоже могут и будут наносить удары.А если строить тоннель под Днепром (есть и такая идея), то это очень дорого, реализация проекта станет возможной лишь в том случае, если западные партнеры Киева выделят на это средства, рассказал киевский блогер, известный нам под ником "Антон знает цены".Он в очередном выпуске своего видеоблога, снятого на Андреевском спуске, отметил, что жители украинской столицы находятся в депрессивном состоянии из-за непрекращающихся воздушных тревог и взрывов – "нет настроения у людей, никто не знает, что будет дальше, как вообще добираться куда-либо".По словам блогера, вопрос с транспортом в Киеве сейчас – "вопрос номер один" во всех обсуждениях. Да и вообще – люди устали.Возможно, в результате этой усталости в обществе формируется запрос на мир, чему свидетельство – митинг, который состоялся по призыву бывшего журналиста и правозащитника, ныне военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова.Если на первый его призыв прийти на Банковую и задать вопросы властям откликнулись всего несколько человек, то в воскресенье, 3 октября, людей собралось "в разы больше", сообщил украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук. По его словам, запрос на мир на Украине "есть, и он реально огромный, просто люди еще не все разобрались в ситуации".Митингующие на Майдане требовали мира с Россией. Сам зачинщик по-прежнему пребывает в СИЗО СБУ. Некоторые из митингующих прятали лица – и это понятно.Никифорчук отметил, что этот митинг освещали российские СМИ, а вот украинские медиа почему-то прошли мимо (однако событие освещали в соцсетях). На Майдане поднимали не только вопрос о мире, но и о власти - есть видео, где участница акции напоминает полицейским, что полномочия Зеленского закончились еще в 2024 году.Никифорчук добавил, что такой же митинг состоялся и в Кривом Роге, причем там акция объявлена как бессрочная. Запрос на перемены в обществе грандиозный, люди надеются, что что-то произойдет, потому что входить в зиму в сложившихся условиях – самоубийство, подчеркнул блогер.Он добавил, что власть очень боится именно такого антивоенного Майдана, понимая настроения граждан. Поэтому участников акции постараются дискредитировать, уже сейчас говорят, что они работают на Москву – "хотя никаких доказательств этому не предоставляется".Вообще в верхах начались брожения, многие власть имущие "посбегали с Украины, фактически Киев остался без власти в связи с этими обстрелами", сказал Никифорчук, пояснив, что он имеет ввиду "депутатов и других там воров".А некоторые парламентарии (например Алексей Гончаренко*) вдруг начали говорить о необходимости мира с Россией, то есть начали говорить то, о чем надо было говорить давно.В любом случае, тех, кто говорит сегодня о мире, отталкивать не надо, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, спасти Украину может только немедленное заключение мира, желательно вечного, с Россией.Экс-парламентарий отметил в эфире канала Lisovskiy_News, что ситуация для Киева складывается критическая, удары по мостам – это "последнее китайское предупреждение". Понятно, что угрожающее положение возникло не только в столице. Вообще Украину могут вот-вот разделить по Днепру на Правобережную и Левобережную, как это уже было в истории.На каких условиях возможен мир? Точно этого сейчас никто из наблюдателей не скажет. Мосийчук предположил, что можно сделать выводы из выступления президента РФ Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", где тот говорил, в частности, о нейтралитете Украины.Экс-депутат в очередной раз покаялся в том, что он когда-то, как и ставший теперь вдруг "борцом за мир" депутат Гончаренко, голосовал за внесение в Конституцию Украины пункта о стремлении в НАТО.Мосийчук считает, что это "стремление" следует из Конституции немедленно убрать, более того, по его словам, группа депутатов уже подготовила соответствующие поправки. Он подчеркнул, что выбор у Украины простой – либо принять самые тяжелые условия мира, но сохранить государственность, либо – смерть.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261005/poyti-i-podpisat-chto-to-s-putinym-ukrainskie-eksperty-vzmolilis-o-mire-1083597195.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, киев, виталий кличко