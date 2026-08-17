https://ukraina.ru/20260817/prichiny-defitsita-raket-patriot-provaly-vsu-zapugivanie-svyaschennikov-khronika-sobytiy-na-utro-17-1082543204.html

Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа

Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа - 17.08.2026 Украина.ру

Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа

Аналитик перечислил причины, по которым Киев не получит ракеты для Patriot. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киевский режим пытается закрыть бреши в армии за счет масштабной мобилизации духовенства

2026-08-17T09:00

2026-08-17T09:00

2026-08-17T09:00

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украина

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игорь коротченко

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Российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал ключевые причины, по которым поставка ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву в ближайшее время невозможна. Среди главных факторов эксперт выделил истощение арсенала у самих США, отсутствие у Киева лицензии на их производство, а также резкое удорожание продукции.С 2022 года стоимость одной ракеты Patriot PAC-3 MSE для американской армии выросла более чем на 30 процентов. Если в 2023 финансовом году она обходилась в 3,825 миллиона долларов, то к 2027-му закупочная цена достигнет 4,988 миллиона.Он напомнил, что ранее в ЗРК Patriot применялась ракета PAC-2 GEM-T, которая осуществляла осколочное поражение цели, затем PAC-3 CRI с кинетическим перехватом. Новейшая PAC-3 MSE обладает более мощным двигателем и значительно расширенной зоной поражения."Если раньше стоимость одной ракеты составляла порядка 3-4 миллионов долларов за единицу, то сегодня она уже производится за пять миллионов. И в ближайшие годы стоимость одной единицы такой продукции может вырасти до 7 миллионов с учетом дефицита, востребованности и удорожания производства", — подчеркнул Коротченко.Кроме того, аналитик отметил, что за несколько месяцев интенсивных боевых действий в зоне Персидского залива вооруженные силы США полностью израсходовали сосредоточенный в регионе объем ракет-перехватчиков PAC-3. Из-за этого в настоящее время поставки указанных ракет на экспорт в любую страну, а тем более на Украину, просто невозможны."Для (президента США Дональда — ред.) Трампа чрезвычайно важно, чтобы Пентагон восстановил хотя бы в течение обозримого периода времени, порядка полутора-двух лет, собственные арсеналы данных ракет", — объяснил Коротченко.Восполнить запасы с каких-либо складов сегодня нельзя ввиду их отсутствия, поэтому требуется запускать новое производство. Следовательно, американские заводы-производители будут в ближайшие несколько лет полностью загружены выполнением заказов Пентагона и не смогут осуществлять поставки на внешние рынки. По этой причине поставок Владимиру Зеленскому по линии Пентагона не будет.Что касается аналогичных поставок со стороны европейских стран, чья система противовоздушной обороны в значительной мере основана на американских технологиях, то даже столь негативно настроенные к России страны как Финляндия, открыто заявляют: в ущерб собственной национальной безопасности они больше не могут передавать Киеву ракеты PAC-3. Очевидно, что такой же позиции будут придерживаться и остальные члены Североатлантического альянса""Ну и, наконец, развертывание соответствующих производств на Украине невозможно. Трамп четко об этом заявил, не предоставив обещанную ранее лицензию на их производство. В основу такого решения положены соответствующие доклады американских спецслужб, которые не исключают экспорт соответствующих технологий по серым схемам в третьи страны, в том числе являющиеся противниками США", — добавил Коротченко.В то же время бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм подчеркивает, что Вашингтону сейчас следует возобновить поочередные переговоры с Москвой и Киевом, чтобы сблизить позиции сторон по урегулированию конфликта на Украине."Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом. Большая часть дипломатической работы будет проходить в двустороннем формате, однако иногда могут потребоваться трехсторонние переговоры", — заявил Грэм, добавив, что на отдельных этапах к обсуждению также может потребоваться напрямую подключать европейские страны.Российская сторона неоднократно подтверждала открытость к диалогу, однако ключевым условием называет признание сложившихся территориальных реалий и гарантии безопасности. В свою очередь, украинские власти заблокировали саму юридическую возможность контактов с Москвой, из-за чего любые дипломатические инициативы пока остаются без практического продолжения.Провалы ВСУВ ночь на понедельник и утром взрывы раздавались в оккупированном Славянске, Сумах, а также в Изюме Харьковской области и в Одесской области, где продолжается массированный налет беспилотников.Российские военные нанесли удары по объектам во временно оккупированном Запорожье. Местные жители жалуются на сильный запах гари. В Полтаве также зафиксирован результат успешной работы российских реактивных БПЛА — над городом поднимаются столбы дыма.Кроме того, Павлоград Днепропетровской области на юго-востоке Украины после ударов частично обесточен, что официально подтвердил Павлоградский исполком. Одновременно с этим Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществляют активные пуски управляемых авиационных бомб по назначенным целям в Харькове, а также на севере Харьковской области.Одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения остается Добропольское направление. Здесь продолжаются тяжелые встречные бои, причем противостояние охватывает сразу несколько направлений южнее, севернее и северо-восточнее города.Российские подразделения пытаются не только продвигаться вперед, но и расширяют зоны прорыва. Особое внимание уделяется районам Новогришино, Рубежного, Золотого Колодца, Грузского, Новониколаевки и Новогригоровки.Доброполье имеет значение прежде всего как транспортный узел. Через этот район проходят дороги, обеспечивающие снабжение украинских подразделений. Поэтому продвижение российских войск к коммуникациям потенциально способно создавать дополнительные сложности для обороняющейся стороны.Еще один важный элемент - движение в направлении Межевой. Отдельным российским штурмовым подразделениям удалось продвинуться здесь на несколько километров. Одновременно ожесточенное противостояние сохраняется вдоль реки Грузская.На Купянском направлении российские подразделения продолжают действия непосредственно в городской агломерации и на прилегающих территориях. Идут серьезные бои в районе Московки, ВС РФ продвигаются в направлении Соболевки. Севернее также продолжаются активные действия. Российские силы пытаются создать угрозу окружения части украинской группировки и одновременно оказывают давление вдоль реки Северский Донец.Заметные изменения фиксируются и севернее Харькова. В центре внимания находится район Казачьей Лопани, где российские подразделения пытаются расширять подконтрольную территорию и создавать более устойчивую приграничную зону. Российские штурмовики продвигаются в районе Кудиевки после боев за соседние позиции. На Сумском направлении после переброски дополнительных сил украинской стороне удалось замедлить российское продвижение. Продолжаются упорные столкновения в районе Могрицы и прилегающих лесных массивов. Этот район имеет важное значение из-за проходящих поблизости маршрутов снабжения — российские источники и ранее сообщали об активной работе беспилотной авиации и боях в лесных массивах на этом участке. В российских силовых структурах рассказали, что штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена при попытке выдвинуться в сторону села Могрицы в Сумской области. Помимо прочего, украинские десантники из 68-й бригады и штурмовики из 47-й бригады "Магура" уничтожены в ходе неудачных контратак у села Садки в Сумской области.Запугивание священниковВ минувшие выходные сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) задержали в Киеве митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия (Аницоя) и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого — священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным адвоката Никиты Чекмана, представляющего интересы УПЦ, их отвезли в Дарницкое районное ТЦК, где они прошли военно-врачебную комиссию."Действия ТЦК в отношении митрополита Сергия абсурдны, поскольку он… не является гражданином Украины. В декабре 2022 года (Владимира — ред.) Зеленский издал тайный указ о лишении гражданства 13 архиереев УПЦ, в том числе и епископа (на тот момент) Сергия... Таким образом, сотрудники ТЦК похитили митрополита, от которого государство само отказалось. Как он может защищать страну, не будучи ее гражданином?", — сообщил Союз православных журналистов.Позже сотрудники военкомата отпустили Сергия, но изъяли его паспорт. При этом, по словам Чекмана, никакого документа или расписки об изъятии составлено не было. В то же время клирика протоиерея Анатолия Вишневого пытаются мобилизовать. Юрист подчеркнул, что священник не находился в розыске, не нарушал правила военного учета, а поводы для его задержания отсутствовали. Команда адвоката намерена обжаловать неправомерные действия.Как подчеркивает православный миссионер Руслан Калинчук, бежавший с Украины от преследований Службы безопасности страны (СБУ), мобилизация священнослужителей УПЦ — это прямая попытка запугать архиереев и склонить их к разрыву с Русской церковью."Не секрет, что украинская власть пытается склонить священноначалие УПЦ к разрыву с Русской церковью и такие задержания — попытка запугать архиереев и склонить к нужным власти решениям", — объяснил миссионер.Калинчук напомнил, что на Украине служителям практически всех конфессий предоставлена бронь от мобилизации, кроме УПЦ.Случай с задержанием митрополита Сергия он назвал уникальным, ведь речь идет о правящем архиерее Тульчинской епархии. Если бы его не удалось освободить, кафедра стала бы вакантной при живом иерархе. Саму ситуацию Калинчук охарактеризовал как "юридический абсурд": "То есть украинское государство заставляет за себя воевать человека, от которого оно же и отказалось".В последние годы Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину православных верующих в стране. Деятельность канонической церкви запрещают в регионах под предлогом связи с Россией. СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в поисках "антиукраинской деятельности", многие священнослужители уже находятся под арестом.Подробнее - в материале Людоловы на Украине продолжают терроризировать священнослужителей УПЦ на сайте Украина.ру.

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