Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
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Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ
2026-10-06T10:01
2026-10-06T10:01
сво
спецоперация
украина
россия
одесская область
украина.ру
вооруженные силы украины
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Как пояснили в ведомстве, серия скоординированных ударов была нацелена на срыв снабжения украинских формирований. В Одесской области под удары дронов попал ряд важных объектов. В частности, в населенном пункте Ильичевка был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Серьезный урон нанесен и портовой зоне региона. Так, в порту Черноморска российские беспилотники поразили сухогруз, который доставил грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинской армии. Кроме того, в порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, с помощью которых производилась разгрузка и хранение военных грузов.О других последствиях ударов - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, одесская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Одесская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ

10:01 06.10.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ
Как пояснили в ведомстве, серия скоординированных ударов была нацелена на срыв снабжения украинских формирований.
В Одесской области под удары дронов попал ряд важных объектов. В частности, в населенном пункте Ильичевка был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Серьезный урон нанесен и портовой зоне региона. Так, в порту Черноморска российские беспилотники поразили сухогруз, который доставил грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинской армии.
Кроме того, в порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, с помощью которых производилась разгрузка и хранение военных грузов.
О других последствиях ударов - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
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