https://ukraina.ru/20261006/unichtozhennyy-sklad-podbityy-sukhogruz-povrezhdennyy-prichal-gerani-pererezali-marshruty-snabzheniya-vsu-1083634021.html

Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ

Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру

Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ

Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

сво

спецоперация

украина

россия

одесская область

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg

Как пояснили в ведомстве, серия скоординированных ударов была нацелена на срыв снабжения украинских формирований. В Одесской области под удары дронов попал ряд важных объектов. В частности, в населенном пункте Ильичевка был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Серьезный урон нанесен и портовой зоне региона. Так, в порту Черноморска российские беспилотники поразили сухогруз, который доставил грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинской армии. Кроме того, в порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, с помощью которых производилась разгрузка и хранение военных грузов.О других последствиях ударов - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.

украина

россия

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, россия, одесская область, украина.ру, вооруженные силы украины