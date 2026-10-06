https://ukraina.ru/20261006/unichtozhennyy-sklad-podbityy-sukhogruz-povrezhdennyy-prichal-gerani-pererezali-marshruty-snabzheniya-vsu-1083634021.html
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ
2026-10-06T10:01
2026-10-06T10:01
2026-10-06T10:01
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Как пояснили в ведомстве, серия скоординированных ударов была нацелена на срыв снабжения украинских формирований. В Одесской области под удары дронов попал ряд важных объектов. В частности, в населенном пункте Ильичевка был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Серьезный урон нанесен и портовой зоне региона. Так, в порту Черноморска российские беспилотники поразили сухогруз, который доставил грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинской армии. Кроме того, в порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, с помощью которых производилась разгрузка и хранение военных грузов.О других последствиях ударов - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, одесская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Одесская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ
Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ
Как пояснили в ведомстве, серия скоординированных ударов была нацелена на срыв снабжения украинских формирований.
В Одесской области под удары дронов попал ряд важных объектов. В частности, в населенном пункте Ильичевка был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Серьезный урон нанесен и портовой зоне региона. Так, в порту Черноморска российские беспилотники поразили сухогруз, который доставил грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинской армии.
Кроме того, в порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, с помощью которых производилась разгрузка и хранение военных грузов.
О других последствиях ударов - в материале Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ на сайте Украина.ру.