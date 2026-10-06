Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
03:54 06.10.2026 (обновлено: 03:58 06.10.2026)
Силы ПВО ВС России после полуночи сбили уже 66 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"Средствами ПВО Минобороны сбиты девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 3:51 мск.
Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о 13, 15, 11 и 18 сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 2:27, 2:45, 3:00 и 3:24 мск. Всего после полуночи на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 66 вражеских дронов.
Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.
Подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты для полётов.
Ранее Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, 862 беспилотника — уничтожены на подлёте к Москве.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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