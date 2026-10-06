https://ukraina.ru/20261006/sily-pvo-otrazhayut-massirovannuyu-ataku-bpla-na-moskvu-v-regione-obyavlena-raketnaya-opasnost-1083629508.html

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 06.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

Силы ПВО ВС России после полуночи сбили уже 66 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-06T03:54

2026-10-06T03:54

2026-10-06T03:58

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В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Средствами ПВО Минобороны сбиты девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 3:51 мск.Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о 13, 15, 11 и 18 сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 2:27, 2:45, 3:00 и 3:24 мск. Всего после полуночи на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 66 вражеских дронов.Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.Подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты для полётов.Ранее Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, 862 беспилотника — уничтожены на подлёте к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261003/kontseptsiya-izmenilas-pochemu-ukraintsy-vdrug-rezko-zakhoteli-miritsya-s-rossiey-1083588356.html

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