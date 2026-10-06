Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 06.10.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты - 06.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
Силы ПВО ВС России после полуночи сбили уже 66 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-06T03:54
2026-10-06T03:58
украина.ру
россия
москва
сергей собянин
подмосковье
пво
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бпла
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В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Средствами ПВО Минобороны сбиты девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 3:51 мск.Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о 13, 15, 11 и 18 сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 2:27, 2:45, 3:00 и 3:24 мск. Всего после полуночи на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 66 вражеских дронов.Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.Подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты для полётов.Ранее Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, 862 беспилотника — уничтожены на подлёте к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261003/kontseptsiya-izmenilas-pochemu-ukraintsy-vdrug-rezko-zakhoteli-miritsya-s-rossiey-1083588356.html
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украина.ру, россия, москва, сергей собянин, подмосковье, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, ракеты, опасность, угроза, воздушная тревога, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Сергей Собянин, Подмосковье, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ракеты, опасность, угроза, воздушная тревога, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты

03:54 06.10.2026 (обновлено: 03:58 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС России после полуночи сбили уже 66 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"Средствами ПВО Минобороны сбиты девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 3:51 мск.
Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о 13, 15, 11 и 18 сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 2:27, 2:45, 3:00 и 3:24 мск. Всего после полуночи на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 66 вражеских дронов.
Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.
Подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты для полётов.
Ранее Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, 862 беспилотника — уничтожены на подлёте к Москве.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 17:21
Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с РоссиейНа Украине опубликовали свежую социологию. Можно констатировать: сдвиг геологических пластов самого глубокого залегания произошел. 72% украинцев выступают за мирные переговоры, а почти половина — 48% — допускают компромисс по территориям. Опрос в конце сентября проводил "Фонд исследований будущего".
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