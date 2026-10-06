https://ukraina.ru/20261006/izvineniya-ne-prinyaty-yuzhnaya-koreya-grozit-otozvat-posla-iz-kieva-iz-za-dlinnogo-yazyka-zelenskogo-1083636298.html

Извинения не приняты: Южная Корея грозит отозвать посла из Киева из-за длинного языка Зеленского

Извинения не приняты: Южная Корея грозит отозвать посла из Киева из-за длинного языка Зеленского - 06.10.2026 Украина.ру

Извинения не приняты: Южная Корея грозит отозвать посла из Киева из-за длинного языка Зеленского

В Южной Корее назвали недостаточными извинения Украины за публичное раскрытие информации о передаче северокорейских пленных и теперь могут пойти на отзыв своего посла, сообщает агентство Yonhap

2026-10-06T11:00

2026-10-06T11:00

2026-10-06T11:18

киев

южная корея

сеул

владимир зеленский

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Как заявил глава южнокорейского МИД Чо Хён, выступая перед парламентом, он находится на постоянной связи с украинским коллегой Андреем Сибигой. Корейский министр подтвердил, что получил от Киева послания с извинениями, однако их уровень абсолютно не соответствует ожиданиям Сеула. Из-за этого южнокорейские власти намерены пойти на решительные шаги, среди которых всерьез рассматривается вариант с отзывом посла из Украины.Дипломатический скандал вспыхнул после того, как Владимир Зеленский 23 сентября разгласил на Генеральной Ассамблее ООН данные об отправке в Южную Корею двух пленных солдат из КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Киев в грубом нарушении конфиденциального договора. Сеул запрашивал режим строгой секретности ради безопасности самих пленных и их родственников в Северной Корее. Однако в ответ Офис Зеленского публично заявил, что никакого соглашения о тайне вообще не существовало, фактически выставив южнокорейского лидера лжецом. Представитель правящей партии Ким Бён Чжу призвал полностью заблокировать и пересмотреть выделение Киеву любой экономической и гуманитарной помощи. Украинская сторона попыталась сдать назад: глава МИД Сибига в общении с прессой просил не раздувать инцидент, назвав случившееся "дипломатическим недоразумением" и стратегически важным партнером, однако примирительный тон Киева Сеул так и не удовлетворил. Подробнее - в материале Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателемна сайте Украина.ру.

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киев, южная корея, сеул, владимир зеленский, мид, оон, украина.ру, новости