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Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио
Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио - 06.10.2026 Украина.ру
Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио
Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время полностью снят с повестки дня, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио
2026-10-06T14:32
2026-10-06T14:32
2026-10-06T14:33
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Общаясь с журналистами в ходе визита в Исландию, он подчеркнул, что сейчас Вашингтон сосредоточен исключительно на поиске путей для скорейшего завершения украинского конфликта.Рубио уточнил, что Соединенные Штаты стремятся сыграть конструктивную роль в прекращении боевых действий, поэтому смещают фокус внимания с долгосрочной интеграции Киева в альянс на практические шаги по достижению мира.По словам госсекретаря, в Вашингтоне внимательно следят за происходящим и видят, что реальное движение пока происходит совершенно не в направлении мирного урегулирования.Именно стремление киевского режима в Североатлантический альянс и игнорирование интересов безопасности Москвы стали главными триггерами нынешнего кризиса. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что ключевым условием для реального урегулирования остается возвращение Украины к ее исходному нейтральному и внеблоковому статусу, который изначально был официально закреплен в Декларации о государственном суверенитете страны.Подробнее о российско-американских отношениях - в материале "Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, россия, марко рубио, владимир путин, нато
Новости, Украина, Вашингтон, Россия, Марко Рубио, Владимир Путин, НАТО
Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио
14:32 06.10.2026 (обновлено: 14:33 06.10.2026)
Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время полностью снят с повестки дня, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио
Общаясь с журналистами в ходе визита в Исландию, он подчеркнул, что сейчас Вашингтон сосредоточен исключительно на поиске путей для скорейшего завершения украинского конфликта.
Рубио уточнил, что Соединенные Штаты стремятся сыграть конструктивную роль в прекращении боевых действий, поэтому смещают фокус внимания с долгосрочной интеграции Киева в альянс на практические шаги по достижению мира.
По словам госсекретаря, в Вашингтоне внимательно следят за происходящим и видят, что реальное движение пока происходит совершенно не в направлении мирного урегулирования.
Именно стремление киевского режима в Североатлантический альянс и игнорирование интересов безопасности Москвы стали главными триггерами нынешнего кризиса. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что ключевым условием для реального урегулирования остается возвращение Украины к ее исходному нейтральному и внеблоковому статусу, который изначально был официально закреплен в Декларации о государственном суверенитете страны.