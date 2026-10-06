https://ukraina.ru/20261006/energeticheskie-voyny-iskhod-amerikanskikh-vyborov-mozhet-opredelit-dizelnoe-toplivo-1083633408.html

Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо

Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо - 06.10.2026 Украина.ру

Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо

Европейские страны, входящие в G7, высвободят из резервов 100 млн баррелей нефти и дизтоплива. Решение было принято под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии выборов в Конгресс

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

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Трамп заставил ЕС высвободить стратегические запасы дизтопливаМинувшая неделя прошла под знаком беспрецедентного давления США на Евросоюз с требованиями высвободить стратегические запасы дизельного топлива. Еврокомиссия поначалу отказывалась это сделать, но в итоге капитулировала, прикрывшись решением онлайн-саммита G7.Первого октября, агентство Reuters сообщило, что США потребовали от ЕС в течение ближайших 6 месяцев выпустить на рынок 120 млн баррелей дизтоплива, чтобы способствовать снижению мировых цен.Отмечалось, что администрация Трампа особенно недовольна Францией и Германией, которые, по мнению американских чиновников, не полностью выполнили свои предыдущие обязательства по высвобождению чрезвычайных запасов нефти и нефтепродуктов. В марте страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), договорились высвободить из резервов 400 млн баррелей нефти. Доля европейских стран в итоге составила 107,5 млн баррелей.Франция, ФРГ, Британия, Италия, Ирландия и Еврокомиссия (ЕК) 1 октября провели экстренные переговоры, чтобы решить, как реагировать на давление со стороны Вашингтона, – поскольку в противном случае им грозит запрет на экспорт дизельного топлива из США, пишет Politico со ссылкой на троих европейских чиновников. По их словам, США тайно оказывали давление на все эти страны, чтобы те использовали свои резервы.Второго октября, представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что Евросоюз "полностью отвергает" угрозу США запретить экспорт дизельного топлива, если ЕС не начнёт использовать стратегический запас дизеля. При этом она пояснила, что решение об использовании стратегических запасов должно приниматься на уровне МЭА.Но уже через несколько часов Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Европа только что согласилась высвободить огромные объемы дизельного топлива из крупных запасов. Это начнется незамедлительно". Никаких подробностей он не привёл.Как выяснилось, в пятницу состоялся экстренный онлайн-саммит лидеров стран G7 с участием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы МЭА Фатиха Бироля. На нём было принято решение высвободить из резервов 100 млн баррелей нефти и дизтоплива. Практически все комментаторы отметили, что это решение было принято под давлением Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс."Мы приступим к реализации новых договорённостей: через механизмы МЭА будет высвобождено 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Этот процесс начнется немедленно и продлится 4 месяца. При этом значительная часть дизельного топлива будет высвобождена странами G7 и их партнёрами в приоритетном порядке – в течение первых 20 дней", – говорилось в заявлении G7.В действительности речь шла о высвобождении запасов только европейских стран, поскольку генсек правительства Японии Минору Кихара позже заявил, что планов по новой выгрузке нефти из национальных запасов нет, и страна уже выполнила свои обязательства перед МЭА в марте. В Канаде, судя по всему, также не спешат выпускать на рынок дизель из резервов, – что неудивительно, учитывая отношения этой страны с США.В Еврокомиссии же до сих пор не комментируют, установлена ли для каждой страны ЕС квота на объем топлива, подлежащего высвобождению, или это должно происходить на добровольной основе. Решение G7 о высвобождении 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов и организация этого процесса находятся в ведении МЭА, заявила на брифинге в Брюсселе 5 октября Анна-Кайса Итконен.Данное решение она назвала "необходимым и правильным шагом вперёд", отметив, что в ЕК надеются, что оно окажет положительное влияние на цены на нефть и нефтепродукты для государств - членов ЕС, компаний и потребителей.Как известно, единого европейского нефтяного резерва, находящегося под прямым контролем Брюсселя, не существует. Запасы хранятся на национальном уровне.При этом их распределение формирует определенные ключевые центры сосредоточения этих ресурсов. На долю Франции и ФРГ приходится около 35% от общего объема чрезвычайных запасов газойля и дизельного топлива в ЕС, составляющего примерно 39 млн метрических тонн (или около 290 млн баррелей).В конечном счете, ключевые решения принимаются на национальном уровне. Брюссель может устанавливать правила, отслеживать состояние запасов и координировать действия правительств, однако ЕК не вправе просто распорядиться о выбросе миллионов баррелей на рынок.Нефтяной резерв США на минимуме, отдельные штаты вводят режим ЧПХотя США ещё сами не выполнили мартовское соглашение с МЭА, объёмы стратегических нефтяных резервов страны упали до минимального за несколько десятилетий уровня. При этом в США продолжает дорожать дизтопливо, отдельные штаты вводят в связи с этим чрезвычайное положение.Министерство энергетики страны предложит энергетическим компаниям до 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), говорилось в сообщении ведомства 30 сентября. Это последняя партия американской нефти, высвобождаемая в соответствии с соглашением, заключенным в рамках МЭА. Согласно официальным данным, объем нефти в SPR уже опустился ниже 284 млн баррелей и находится на минимуме с 1982 года. После завершения программы высвобождения он составит около 244 млн баррелей.В период пандемии во время своего первого президентского срока Трамп забрал в хранилища SPR избыток предложения нефти, заполнив их к марту 2020 года до 656,023 млн баррелей, что было близко к историческому максимуму. В результате президент-демократ Джо Байден получил в свое распоряжение SPR на высоком уровне заполненности, но продлилось это недолго.При администрации Байдена из SPR только в рамках согласованных действий с МЭА США вывели из SPR 180 млн баррелей нефти, мотивируя это действиями России. Однако первоначальный вывод нефти из SPR при Байдене стартовал в ноябре 2021 года (тогда было продано 50 млн баррелей), что однозначно связывает это решение с последствиями мирового энергетического кризиса, а не с ситуацией вокруг Украины.Всего при Байдене из SPR было выведено 267,427 млн баррелей нефти, в первую очередь для снижения цен на АЗС, что в США является мощным внутриполитическим фактором. Но выборы в ноябре 2024 года для демократов были провальными и в кресло президента вернулся Трамп.К этому моменту в январе 2025 года в SPR находилось 394,814 млн баррелей нефти, причем в своей инаугурационной речи он озвучил намерения по пополнению SPR "до отказа". Однако к концу февраля удалось восполнить лишь 68,652 млн баррелей, доведя запасы в SPR до 415,411 млн баррелей. А в марте на фоне начала войны против Ирана Трамп запустил новый раунд вывода нефти из SPR в объеме 172 млн баррелей.Мировые запасы нефти также "пугающе малы", они упали с 10 млрд до менее чем 6 млрд баррелей из-за конфликта вокруг Ирана, и на их восстановление потребуется не менее двух лет, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер на Energy Intelligence Forum в Лондоне. Дополнительное давление на рынок оказывает решение КНР приостановить экспорт нефтепродуктов с 30 сентября.В ситуации общемировой напряженности по нефти и нефтепродуктам, запасы дистиллятов (включая дизтопливо) в США упали до минимального сезонного уровня с начала ведения статистики в 1982 года. Прогнозируется, что запасы дистиллятов останутся ниже пятилетнего минимума 2021-2025 годов значительную часть следующего года.По данным Американской автомобильной ассоциации и официальным правительственным отчетам, 28 сентября средняя цена галлона дизтоплива в Техасе составила 5,86 доллара. В тот же день из-за рекордного скачка цен на топливо и возникшего дефицита губернатор штата Грег Эбботт ввел в Техасе режим ЧП. Он предусматривает смягчение ряда регуляторных требований к дизельному топливу, а также к автомобильному транспорту, осуществляющему перевозки.Вводя режим ЧП, Эббот подчеркнул, что дефицит дизтоплива представляет непосредственную угрозу здоровью и безопасности населения. В числе причин, спровоцировавших дефицит, губернатор назвал запрет на экспорт дизельного топлива из России, который сократил мировые мощности по производству дизтоплива примерно на 10%, а также перебои в судоходстве и нефтепереработке из-за зарубежных конфликтов, которые дополнительно сократили предложение.Для выправления ситуации в Техасе вводится ряд мер, в т.ч. смягчаются экологические требования к дизтопливу, что, как и потенциальный запрет на экспорт, во многом отзеркаливает меры, принимаемые в РФ для поддержания стабильности на топливном рынке. На данный момент основные меры принимаются на уровне штатов путем введения режима ЧП по топливу (действуют в Техасе, Луизиане, Индиане, Джорджии). Ещё в ряде штатов действуют отдельные экстренные меры, включая снятие ограничений на продажу дизеля, предназначенного для сельхозработ, смягчение требований к топливным смесям, снижение налогов и т.п.Администрация Трампа пока борется с ростом цен в основном путём критики своих внешне- и внутриполитических противников. Так, министр энергетики США Крис Райт 5 октября заявил, что рост цен на дизтопливо связан прежде всего с российско-украинским конфликтом, решением Китая ограничить экспорт дизеля и бензина, а также закрытием двух крупных НПЗ в Калифорнии, ответственность за что он возложил на губернатора Гэвина Ньюсома. По оценке министра, политика демократов последних 15 лет сокращала энергетические мощности и сделала США менее устойчивыми к кризисам.При этом Райт ожидает дальнейшего снижения цен на бензин и дизель в ближайшие 4 недели, к промежуточным выборам в Конгресс. Он объяснил прогноз увеличением поставок нефти через Ормузский пролив, рекордным производством бензина в США и сезонным снижением спроса после летнего периода поездок.

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Олег Хавич

эксклюзив, сша, франция, германия, дональд трамп, джо байден, ес